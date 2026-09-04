Roborock zum halben Preis: Dieser Saugroboter ist 302 Euro günstiger

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Staubsaugen, wischen und dabei möglichst wenig selbst machen: Genau deshalb sind gute Saugroboter im Alltag so praktisch. Wenn Sie schon länger über ein Modell mit Wischfunktion und eigener Reinigungsstation nachdenken, sollten Sie sich diesen Deal genauer ansehen. Der Roborock QV 35A kostet bei Amazon aktuell nur 302,51 Euro statt 605,03 Euro. Damit sparen Sie beim Deal des Tages satte 50 Prozent – beziehungsweise 302,52 Euro.

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Halber Preis. Bei einem Gerät, das normalerweise mehr als 600 Euro kosten soll, ist das eine Ansage.

Der Roborock QV 35A gehört aktuell zu den Angeboten, bei denen wir zweimal hinschauen würden. Denn Amazon reduziert den Saug- und Wischroboter im Rahmen eines befristeten Angebots um ganze 50 Prozent.

Und es scheint nicht nur uns aufzufallen: Laut Amazon wurde das Modell mehr als 3.000 Mal im vergangenen Monat gekauft. Zusätzlich trägt es aktuell die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

roborock QV 35A Set Saugroboter mit Wischfunktion mit 8.000 Pa Saugkraft © roborock

Roborock QV 35A für 302,51 Euro statt 605,03 Euro

Rechnen wir zuerst über den Preis, denn der ist bei diesem Angebot das eigentliche Highlight.

Die angegebene UVP liegt bei 605,03 Euro. Aktuell zahlen Sie bei Amazon nur noch 302,51 Euro.

Das entspricht einer Ersparnis von 302,52 Euro – Sie bekommen den Roborock damit praktisch zum halben Preis.

Gerade bei Saugrobotern mit umfangreicher Dockingstation können schnell mehrere hundert Euro fällig werden. Wenn Sie also ohnehin vorhatten, Ihre Bodenreinigung stärker zu automatisieren, macht ein Rabatt in dieser Größenordnung das Angebot deutlich interessanter.

Saugen und Wischen in einem Durchgang

Der QV 35A übernimmt nicht nur das Staubsaugen, sondern besitzt zusätzlich eine Wischfunktion. Mit einer angegebenen Saugleistung von 8.000 Pa soll er Schmutz, Staub, Haare und Krümel vom Boden aufnehmen.

Interessant ist außerdem das 10-Millimeter-Mopp-Lifting. Erkennt der Roboter einen Bereich, auf dem nicht gewischt werden soll, können die Mopps entsprechend angehoben werden.

Für Haushalte mit unterschiedlichen Bodenarten ist das ein Detail, das wir besonders praktisch finden. Schließlich möchte niemand nach jedem Reinigungsvorgang selbst hinter dem Roboter herlaufen und Teppiche kontrollieren.

Die Station nimmt Ihnen noch mehr Arbeit ab

Was für uns bei einem Saugroboter mittlerweile fast genauso wichtig ist wie die eigentliche Reinigungsleistung: Wie viel Arbeit bleibt danach noch übrig?

Der QV 35A kommt deshalb mit einem All-in-One-Dock. Die Idee dahinter ist simpel: Der Roboter soll nicht nur selbstständig durch die Wohnung fahren, sondern Ihnen auch möglichst viele der wiederkehrenden Handgriffe rund um die Reinigung abnehmen.

Genau hier trennt sich für uns ein einfacher Saugroboter von einem System, das tatsächlich spürbar mehr Komfort in den Alltag bringen kann.

Statt jeden Abend selbst mit Staubsauger und Wischmopp durch Küche und Wohnzimmer zu ziehen, schicken Sie im Idealfall einfach den Roboter los.

LiDAR-Navigation und Hinderniserkennung

Damit der kleine Haushaltshelfer nicht planlos durch Ihre Wohnung fährt, setzt Roborock auf LiDAR-Navigation.

Zusätzlich verfügt das Modell über Reactive-Tech-Hindernisvermeidung. Damit soll der Roboter Hindernisse auf seiner Route erkennen und entsprechend darauf reagieren.

Natürlich würden wir trotzdem keine Ladekabel, Socken oder Kleinteile absichtlich auf dem Boden verteilen. Gerade in einem belebten Haushalt kann eine zusätzliche Hinderniserkennung aber praktisch sein.

Dazu kommt eine Anti-Tangle-Seitenbürste, die insbesondere bei herumliegenden Haaren interessant sein dürfte. Wer lange Haare oder Haustiere hat, kennt schließlich das Vergnügen, verhedderte Bürsten regelmäßig von Hand zu befreien.

roborock QV 35A Set Saugroboter mit Wischfunktion mit 8.000 Pa Saugkraft © roborock

Mehr als 3.000 Käufe in nur einem Monat

Auch die aktuellen Amazon-Zahlen machen den Deal auffällig.

Der Roborock QV 35A erreicht zum Zeitpunkt unserer Recherche 4,4 von fünf Sternen bei 3.124 Bewertungen. Noch interessanter: Mehr als 3.000 Geräte wurden laut Amazon allein im vergangenen Monat gekauft.

Das ist eine beachtliche Zahl für einen Saugroboter dieser Preisklasse.

Amazon kennzeichnet das Modell außerdem als "Amazons Tipp". Bewertungen und Verkaufszahlen sind natürlich nur Momentaufnahmen und ersetzen keine individuelle Kaufentscheidung – sie zeigen aber, dass das Gerät aktuell auf entsprechend großes Interesse stößt.

Für wen sich der Roborock besonders lohnen könnte

Für uns wird der QV 35A vor allem dann spannend, wenn Sie keine Lust mehr darauf haben, mehrmals pro Woche selbst Staub, Krümeln und Haaren hinterherzujagen.

Besonders in Haushalten mit Kindern oder Haustieren kann sich auf dem Boden schließlich erstaunlich schnell wieder etwas ansammeln. Morgens gesaugt, abends sieht die Küche manchmal aus, als wäre niemand dort gewesen.

Ein Saugroboter verhindert natürlich nicht, dass Schmutz entsteht. Er kann aber dafür sorgen, dass Sie sich deutlich weniger häufig selbst darum kümmern müssen.

Und mit Saugfunktion, Wischfunktion, 8.000 Pa, LiDAR-Navigation, Hindernisvermeidung und All-in-One-Dock bringt dieses Modell eine Ausstattung mit, die weit über das simple Herumfahren und Einsaugen von Krümeln hinausgeht.

Unser Deal des Tages: 50 Prozent sind schwer zu ignorieren

Manche Amazon-Angebote sparen Ihnen fünf oder zehn Euro. Hier sind es mehr als 300 Euro.

Genau deshalb ist der Roborock QV 35A für uns ein besonders spannender Deal des Tages. Statt der angegebenen UVP von 605,03 Euro zahlen Sie aktuell nur 302,51 Euro und sparen damit satte 50 Prozent.

Dazu kommen mehr als 3.000 Käufe im vergangenen Monat, 4,4 Sterne aus über 3.100 Bewertungen und eine Ausstattung, die Ihnen im Alltag tatsächlich Arbeit abnehmen soll.

Wenn ein Saug- und Wischroboter ohnehin auf Ihrer Wunschliste steht, würden wir bei diesem Preis nicht allzu lange warten. Das Angebot ist befristet – und ein Roborock mit All-in-One-Dock zum halben Preis ist definitiv ein Deal, bei dem wir genauer hinschauen würden.

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