Barbie-Fans: Dieses 3-stöckige Puppenhaus ist im Amazon-Angebot

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Drei Etagen, ein eigener Aufzug und jede Menge Platz für neue Barbie-Geschichten: Dieses Puppenhaus ist eines dieser Geschenke, bei denen Kinderaugen schon beim Auspacken größer werden dürften. Aktuell gibt es das Barbie Stadthaus exklusiv bei Amazon für 77,14 Euro statt 90,74 Euro. Das befristete Angebot spart Ihnen 13,60 Euro – und könnte eine schöne Gelegenheit sein, schon jetzt ein größeres Geschenk für Geburtstag oder Weihnachten zu sichern.

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Manche Spielsachen sind nach zehn Minuten wieder vergessen. Und dann gibt es diese großen Pakete, bei denen schon beim Anblick des Kartons klar ist: Das wird heute wahrscheinlich nicht mehr weggeräumt.

Das dreistöckige Barbie Stadthaus gehört für uns eindeutig in die zweite Kategorie. Es ist groß genug, um daraus eine ganze kleine Barbie-Welt zu machen, bringt Möbel und Zubehör direkt mit und hat sogar einen Aufzug.

Und aktuell wird das Puppenhaus bei Amazon günstiger angeboten.

Barbie 3-stöckiges Stadthaus Puppenhaus © Barbie

Barbie-Puppenhaus für 77,14 Euro statt 90,74 Euro

Amazon hat den Preis des Barbie Stadthauses derzeit um 15 Prozent reduziert. Statt 90,74 Euro zahlen Sie im befristeten Angebot nur noch 77,14 Euro.

Sie sparen damit 13,60 Euro.

Gerade bei einem größeren Geschenk macht sich eine solche Ersparnis bemerkbar. Wer in den kommenden Wochen ohnehin einen Geburtstag vor sich hat oder bereits die ersten Weihnachtsgeschenke besorgen möchte, könnte hier deshalb früher als geplant fündig werden.

Amazon kennzeichnet das Modell zudem als exklusiv bei Amazon.

Barbie 3-stöckiges Stadthaus Puppenhaus © Barbie

Drei Stockwerke – und Barbie fährt natürlich mit dem Aufzug

Ein kleines Zimmer für Barbie? Das wäre hier offenbar zu wenig.

Das Stadthaus erstreckt sich über drei Etagen und bietet damit reichlich Raum zum Einrichten und Spielen. Besonders cool finden wir den integrierten Aufzug, mit dem Barbie zwischen den Stockwerken wechseln kann.

Dazu kommen verschiedene Möbel und Zubehörteile sowie ein Schaukelstuhl. So ist nach dem Aufbau bereits einiges vorhanden, um direkt loszuspielen.

Genau das macht für uns den Reiz eines größeren Puppenhauses aus: Es gibt nicht nur eine vorgegebene Spielidee. Heute wird eingerichtet, morgen bekommt Barbie Besuch und übermorgen wird das komplette Haus wahrscheinlich ohnehin wieder nach ganz eigenen Vorstellungen umgebaut.

Überraschend praktisch: Das Barbie-Haus lässt sich zusammenklappen

Eltern kennen das Problem: Große Spielsachen sehen im Kinderzimmer fantastisch aus – bis sie irgendwann im Weg stehen.

Beim Barbie Stadthaus wurde deshalb ein ziemlich praktisches Detail integriert: Das Puppenhaus ist faltbar.

Dadurch lässt es sich leichter verstauen und kann laut Produktbeschreibung sogar auf Reisen mitgenommen werden. Natürlich bleibt ein dreistöckiges Puppenhaus ein größeres Spielzeug. Die Möglichkeit, es zusammenzuklappen, dürfte im Alltag trotzdem Gold wert sein.

Barbie 3-stöckiges Stadthaus Puppenhaus © Barbie

Mehr als 13.000 Bewertungen sprechen für die Beliebtheit

Ganz neu ist das Barbie Stadthaus bei Amazon nicht – und das zeigt sich an der beachtlichen Zahl der Rezensionen.

Aktuell erreicht das Modell 4,5 von fünf Sternen bei 13.006 Bewertungen. Bei einer derart großen Bewertungsbasis ist das zumindest ein interessantes Signal dafür, wie das Produkt bei bisherigen Käufern ankommt.

Natürlich bleiben Bewertungen subjektiv und ersetzen nicht den eigenen Blick auf Altersempfehlung, Größe und Ausstattung. Gerade vor dem Verschenken würden wir außerdem prüfen, welche Barbie-Puppen und Zubehörteile tatsächlich im jeweiligen Lieferumfang enthalten sind.

Ein Geschenk, das unter dem Weihnachtsbaum Eindruck macht

Ja, Anfang September klingt Weihnachten noch ziemlich weit weg. Wer allerdings schon einmal wenige Wochen vor Heiligabend nach einem ganz bestimmten Spielzeug gesucht hat, weiß: Früher kaufen kann durchaus entspannter sein.

Und dieses Puppenhaus hat definitiv das Zeug zum großen Geschenk.

Mit seinen drei Stockwerken sieht es beim Auspacken nach richtig viel aus, gleichzeitig bietet es genügend Möglichkeiten, damit nicht nach einer einzigen Spielrunde Schluss ist. Für Kinder, die bereits Barbie-Puppen besitzen und gerne Rollenspiele erfinden, kann das Haus zur neuen Zentrale der Sammlung werden.

Auch für einen Geburtstag ist es ein Geschenk, das nicht einfach zwischen vielen Kleinigkeiten untergeht.

Unser Fazit: 13,60 Euro sparen und das nächste große Geschenk abhaken

77,14 Euro statt 90,74 Euro sind für das dreistöckige Barbie Stadthaus ein interessantes Angebot. Sie sparen aktuell 15 Prozent beziehungsweise 13,60 Euro.

Dafür bekommen Sie ein großes Puppenhaus mit drei Etagen, Aufzug, Schaukelstuhl, Möbeln und Zubehör, das sich außerdem zusammenklappen lässt. Hinzu kommen derzeit 4,5 Sterne aus mehr als 13.000 Amazon-Bewertungen.

Wenn Sie also ein Kind beschenken möchten, bei dem Barbie ganz oben auf der Wunschliste steht, würden wir bei diesem Deal genauer hinschauen. Denn manchmal ist das perfekte Geschenk genau das, mit dem nach dem Auspacken sofort gespielt werden möchte.

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