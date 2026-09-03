Dieser Gusseisen-Topf ist bei Amazon für unter 50 Euro erhältlich

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Sobald die Tage wieder etwas kühler werden, bekommen wir automatisch Lust auf Gerichte, die lange im Topf schmoren dürfen: cremige Suppen, deftige Eintöpfe, Gulasch oder ein Sonntagsbraten, der fast von alleine fertig wird. Passend dazu gibt es bei Amazon gerade einen interessanten Küchen-Deal: Der emaillierte Gusseisen-Schmortopf von Overmont kostet aktuell nur 49,67 Euro – und ist derzeit sogar Bestseller Nr. 1 in seiner Kategorie.

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Es gibt Küchenutensilien, die man eine Saison lang begeistert benutzt – und solche, die im besten Fall jahrelang immer wieder auf dem Herd stehen. Ein guter Gusseisen-Topf gehört für uns eindeutig zur zweiten Kategorie.

Gerade im Herbst beginnt seine beste Zeit. Zutaten anbraten, Flüssigkeit dazugeben, Deckel drauf und anschließend alles langsam schmoren lassen: Viel gemütlicher kann Kochen kaum sein.

Umso interessanter ist der aktuelle Deal für den 26 Zentimeter großen Overmont-Schmortopf.

Overmont Schmortopf Gusseisen Topf 26cm

Unter 50 Euro: Overmont-Schmortopf aktuell 15 Prozent günstiger

Bei Amazon kostet der blaue Gusseisen-Bräter momentan 49,67 Euro statt 58,48 Euro. Sie sparen damit 15 Prozent beziehungsweise 8,81 Euro.

Der Rabatt allein ist dabei gar nicht das Spannendste. Zum Zeitpunkt unserer Recherche wird das Modell bei Amazon als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Kasserollen geführt.

Auch die Bewertungen können sich sehen lassen: Der Schmortopf erreicht derzeit 4,6 von fünf Sternen bei mehr als 10.500 Rezensionen. Laut Amazon wurden außerdem mehr als 50 Exemplare im vergangenen Monat gekauft.

Da es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt, können sich Preis und Verfügbarkeit allerdings kurzfristig ändern.

Overmont Schmortopf Gusseisen Topf 26cm © Overmont

Warum Gusseisen gerade im Herbst so praktisch ist

Der Reiz eines solchen Topfes liegt vor allem in seiner Vielseitigkeit. Gusseisen ist dafür bekannt, Wärme gut aufzunehmen und zu speichern. Genau das macht einen Schmortopf interessant für Gerichte, die nicht innerhalb von zehn Minuten auf dem Tisch stehen müssen.

Sie können beispielsweise Fleisch zunächst kräftig anbraten und anschließend langsam schmoren lassen. Aber auch Suppen, Eintöpfe, Currys, Schmorgerichte oder Ofengerichte passen hervorragend in einen solchen Bräter.

Und dann gibt es noch eine Verwendung, die wir besonders spannend finden: Brot backen. Da der Overmont-Topf laut Hersteller backofengeeignet ist, lässt er sich auch dafür einsetzen.

Ein Topf, der am Samstag für frisch gebackenes Brot und am Sonntag für den Schmorbraten zuständig ist? Genau diese Vielseitigkeit gefällt uns.

Und er darf ruhig auf dem Tisch stehen bleiben

Praktisch muss schließlich nicht langweilig aussehen. Die blaue Emaille macht aus dem massiven Gusseisentopf einen kleinen Hingucker. Wer sein Essen gerne direkt im Bräter auf den Tisch stellt, muss ihn deshalb nicht unbedingt hinter anderem Geschirr verstecken.

Die Emaille-Beschichtung hat außerdem einen praktischen Hintergrund: Sie bildet eine glatte Oberfläche auf dem Gusseisen und erleichtert damit die Nutzung und Pflege gegenüber vollständig unbeschichtetem Gusseisen.

Mit 26 Zentimetern Durchmesser bietet das Modell zudem genügend Platz für größere Gerichte. Ein Kochbuch ist laut Angebot ebenfalls dabei – gerade für Gusseisen-Neulinge eine nette Ergänzung.

Unser Herbst-Szenario steht jedenfalls schon fest

Draußen wird es früher dunkel, in der Küche steht dieser blaue Topf auf dem Herd und darin schmort seit einer Stunde das Abendessen. Genau für solche Tage würden wir einen Gusseisen-Bräter kaufen.

Natürlich brauchen Sie keinen speziellen Topf, nur weil der Herbst beginnt. Wer allerdings ohnehin nach einem vielseitigen Bräter zum Schmoren, Braten und Backen sucht, bekommt hier für weniger als 50 Euro ein interessantes Gesamtpaket.

Vor allem die Kombination aus Gusseisen, Emaille-Beschichtung, Deckel und Backofeneignung macht den Overmont zu einem Küchenhelfer, der nicht nach einem einzigen Gericht wieder im hintersten Schrank verschwinden muss.

Unser Fazit: Ein Topf, auf den wir im Herbst richtig Lust bekommen

Für aktuell 49,67 Euro statt 58,48 Euro ist der Overmont-Schmortopf ein Deal, bei dem wir zweimal hinschauen würden. Nicht nur wegen der 15 Prozent Rabatt, sondern weil jetzt genau die Jahreszeit beginnt, in der ein schwerer Gusseisen-Bräter richtig Spaß macht.

Dazu kommen aktuell 4,6 Sterne bei über 10.500 Amazon-Bewertungen und der Bestseller-Status in der Kategorie Kasserollen. Wer diesen Herbst mehr Suppen, Eintöpfe, Brot oder langsam geschmorte Gerichte auf den Tisch bringen möchte, könnte hier einen ziemlich passenden Küchenbegleiter finden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.