Herbst-Deal bei Amazon: Levi’s Jeans jetzt 57% günstiger

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Jeans-Saison ist wieder da – und ausgerechnet ein echter Klassiker ist bei Amazon gerade besonders stark reduziert. Eine Levi’s Herrenjeans in der Farbe Stonewash kostet im aktuellen Angebot nur 39,13 Euro statt 90,71 Euro UVP. Damit sparen Sie mehr als die Hälfte des ursprünglichen Preises: satte 51,58 Euro beziehungsweise 57 Prozent. Für uns ein ziemlich guter Zeitpunkt, um den Kleiderschrank herbstfit zu machen.

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Wenn morgens langsam wieder die Jacke mitmuss und Shorts im Kleiderschrank nach hinten wandern, beginnt für uns eine der unkompliziertesten Modezeiten des Jahres: Jeans, Shirt oder Pullover, Sneaker dazu – fertig.

Und wenn es um Denim geht, führt an Levi’s kaum ein Weg vorbei. Umso interessanter ist der aktuelle Amazon-Deal, denn die Stonewash-Variante einer Levi’s Herrenjeans fällt preislich gerade deutlich aus dem üblichen Rahmen.

Levi's Herren jeans © Levi's

Levi’s für unter 40 Euro

Amazon bietet die Jeans aktuell im Rahmen eines befristeten Angebots für nur 39,13 Euro an. Die angegebene UVP liegt bei 90,71 Euro.

Sie sparen damit 51,58 Euro beziehungsweise 57 Prozent.

Gerade bei einem Kleidungsstück, das Sie im Herbst vermutlich regelmäßig tragen können, finden wir diesen Rabatt besonders interessant. Statt eines ausgefallenen Trendteils bekommen Sie hier einen Denim-Klassiker, der sich unkompliziert kombinieren lässt.

Stonewash passt perfekt in den Herbst

Auch die aktuell stark reduzierte Stonewash-Waschung gefällt uns für die kommende Saison. Das klassische Jeansblau funktioniert mit beinahe allem, was der Herbstkleiderschrank hergibt.

Mit weißem T-Shirt und Sneakern können Sie die Jeans an wärmeren Septembertagen noch sommerlich tragen. Sobald es kühler wird, kommen Strickpullover, Hoodie oder eine leichte Übergangsjacke dazu.

Und genau deshalb investieren wir bei guten Angeboten lieber in solche Basics: Sie müssen morgens nicht lange überlegen, was dazu passt.

Mehr als 28.000 Bewertungen bei Amazon

Das Modell gehört außerdem nicht gerade zu den unbekannten Jeans auf Amazon. Nach den derzeit auf der Produktseite angezeigten Angaben erreicht die Levi’s Jeans 4,4 von fünf Sternen bei mehr als 28.500 Bewertungen.

Eine beachtliche Zahl – wobei Passform und Komfort bei Jeans natürlich immer sehr individuell sind. Gerade deshalb sollten Sie vor der Bestellung einen genauen Blick auf die Größenangaben werfen.

Wichtig ist außerdem: Der Preis hängt von Farbe und gewählter Größe ab. Der starke Deal für 39,13 Euro bezieht sich auf die von Amazon aktuell entsprechend angebotene Stonewash-Variante. Andere Farben können deutlich teurer sein.

Nicht jede Farbe ist so stark reduziert

Das zeigt der Vergleich auf der Produktseite ziemlich deutlich. Während Stonewash aktuell nur 39,13 Euro kostet, werden andere Varianten zu wesentlich höheren Preisen angezeigt.

Wer beim Farbton flexibel ist, bekommt deshalb aktuell den deutlich besseren Deal mit Stonewash.

Und ganz ehrlich: Bei einer klassischen blauen Jeans würden wir für 57 Prozent Rabatt vermutlich auch nicht lange über die Farbe diskutieren.

Unser Fazit: Genau der richtige Deal für den Saisonwechsel

Manche Amazon-Angebote sind nett, aber nicht unbedingt notwendig. Bei einer klassischen Jeans sehen wir das etwas anders – schließlich beginnt gerade die Jahreszeit, in der sie wieder beinahe täglich zum Einsatz kommen kann.

39,13 Euro statt 90,71 Euro UVP machen die Levi’s Jeans deshalb zu einem spannenden Herbst-Schnäppchen. Sie sparen aktuell 51,58 Euro und damit sogar etwas mehr als die Hälfte.

Wer ohnehin eine neue Jeans für den Herbst sucht und mit der Stonewash-Farbe liebäugelt, sollte sich das Angebot genauer ansehen. 57 Prozent Rabatt auf einen Denim-Klassiker sehen wir schließlich auch nicht jeden Tag.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.