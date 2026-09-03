Eis, Slushies & Frozen Joghurt: Ninja Creami ist im Angebot

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Der Sommer ist offiziell noch nicht vorbei – und wir finden, das gilt auch für die Eissaison. Gerade an den letzten warmen Nachmittagen schmeckt selbst gemachtes Eis fast noch besser. Passend dazu hat Amazon die Ninja CREAMi Deluxe in der schicken Farbe Stone Gold reduziert. Die vielseitige Eismaschine kostet aktuell 211,75 Euro statt 272,26 Euro UVP. Sie sparen damit 60,51 Euro beziehungsweise 22 Prozent.

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Während im Supermarkt langsam Lebkuchen und andere Herbstklassiker auftauchen, sind wir gedanklich noch nicht ganz bereit, Eiscreme und Slushies gegen Tee und Kekse einzutauschen. Müssen wir zum Glück auch nicht.

Denn die Ninja CREAMi Deluxe bringt die Eisdiele direkt in die eigene Küche. Und sie kann deutlich mehr als nur klassisches Vanille- oder Schokoladeneis.

Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine, 2 Behälter, Automatisch, Stone Gold © Ninja

Zehn Funktionen für den verlängerten Sommer

Das Spannende an der Ninja CREAMi Deluxe ist ihre Vielseitigkeit. Insgesamt stehen zehn Funktionen zur Verfügung. Damit können Sie unter anderem Eiscreme, Sorbet, Frozen Joghurt, Milchshakes und Slushies zubereiten.

Das macht die Maschine gerade für Haushalte interessant, in denen bei der Frage nach dem Lieblingsdessert selten alle dieselbe Antwort geben.

Während Sie vielleicht Lust auf cremiges Eis haben, möchte jemand anderes lieber einen fruchtigen Slushie oder Frozen Joghurt. Statt mehrere Geräte zu benötigen, übernimmt die CREAMi Deluxe verschiedene Dessertvarianten.

Zwei Geschmacksrichtungen aus einem Behälter

Ein Detail gefällt uns besonders: die 2-in-1-Geschmacksoption.

Damit lässt sich eine Basis in unterschiedliche Geschmacksrichtungen verwandeln. Praktisch beispielsweise dann, wenn ein Teil der Familie Schokolade möchte und der andere lieber Früchte, Kekse oder andere Zutaten untermischen will.

Gerade bei Familien oder wenn Freunde zu Besuch kommen, dürfte das eine der Funktionen sein, die man schnell zu schätzen lernt.

Zum Angebot gehören außerdem zwei Behälter, sodass Sie verschiedene Kreationen vorbereiten können.

Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine, 2 Behälter, Automatisch, Stone Gold © Ninja

Erst vorbereiten, dann wird es cremig

Bei der CREAMi sollten Sie allerdings wissen, dass sie anders funktioniert als eine klassische Eismaschine mit Kompressor.

Sie bereiten zunächst Ihre gewünschte Mischung vor und frieren diese im Behälter ein. Anschließend verarbeitet die Maschine die gefrorene Basis zur gewünschten Konsistenz.

Das bedeutet: Wer abends spontan Lust auf selbst gemachtes Eis bekommt, muss etwas vorausplanen. Wer dagegen morgens oder am Vortag seine Lieblingsmischung vorbereitet, kann später daraus Eis, Sorbet oder andere Frozen Desserts machen.

Gerade darin liegt aber auch der Reiz: Sie bestimmen selbst, was in den Behälter kommt.

Ob fruchtiges Sorbet, klassisches Milcheis oder eine ganz eigene Kreation – beim Experimentieren dürfte die Maschine besonders viel Spaß machen.

Stone Gold macht auch optisch etwas her

Küchengeräte stehen bei vielen von uns dauerhaft auf der Arbeitsplatte. Umso schöner, wenn sie nicht aussehen, als müssten sie nach jeder Benutzung sofort wieder im Schrank verschwinden.

Die hier angebotene Stone-Gold-Version wirkt mit ihrem warmen, zurückhaltenden Farbton deutlich eleganter als viele typische Küchengeräte.

Und vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit – aber wenn eine Maschine schon einen festen Platz in der Küche bekommt, darf sie unserer Meinung nach auch gut aussehen.

Amazon reduziert den Bestseller um 60 Euro

Besonders interessant wird die Ninja CREAMi Deluxe durch den aktuellen Preis. Amazon bietet das Modell momentan im Rahmen eines befristeten Angebots für 211,75 Euro an.

Die angegebene UVP liegt bei 272,26 Euro. Sie sparen somit 60,51 Euro beziehungsweise 22 Prozent.

Nach den derzeitigen Angaben auf der Amazon-Produktseite wird das Modell außerdem als Bestseller Nr. 1 bei Speiseeisbereitern geführt. Mehr als 400 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft.

Die Bewertung liegt aktuell bei 4,4 von fünf Sternen aus 909 Rezensionen. Diese Angaben können sich natürlich laufend verändern.

Unser Spätsommer-Fazit: Wir sind noch nicht bereit für das Ende der Eissaison

September bedeutet für uns noch lange nicht, dass die Eismaschine in den Winterschlaf geschickt werden muss.

Im Gegenteil: Gerade die letzten warmen Tage sind perfekt, um noch einmal Eis, Frozen Joghurt oder einen Slushie auf Balkon und Terrasse zu genießen. Und spätestens bei der ersten herbstlichen Dinnerparty lässt sich die CREAMi ohnehin problemlos für Desserts weiterverwenden.

Mit zehn Funktionen, zwei Behältern und der Möglichkeit, unterschiedliche Geschmacksrichtungen zu kreieren, ist die Ninja CREAMi Deluxe weit mehr als eine reine Eismaschine.

Für 211,75 Euro statt 272,26 Euro UVP ist sie aktuell außerdem 60,51 Euro günstiger. Wer schon länger mit der CREAMi liebäugelt, bekommt damit einen ziemlich guten Grund, die Eissaison dieses Jahr einfach ein bisschen zu verlängern.

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