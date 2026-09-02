Spätsommer: Dieser LED-Sonnenschirm sorgt abends für gemütliches Licht

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Der Sommer ist noch nicht vorbei – und gerade die letzten warmen Wochen möchten wir am liebsten draußen verbringen. Passend dazu gibt es bei Amazon einen Sonnenschirm, der nicht nur tagsüber Schatten spendet, sondern abends zum echten Hingucker wird: Der PURPLE LEAF Sonnenschirm verfügt über acht solarbetriebene LED-Lichtstreifen und verwandelt Balkon oder Terrasse nach Sonnenuntergang in einen gemütlichen Platz für lange Spätsommerabende. Aktuell kostet das Modell in Taupe 200,68 Euro.

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Im September bekommt der Balkon für uns noch einmal eine ganz eigene Stimmung. Tagsüber kann die Sonne weiterhin kräftig sein, während es am Abend langsam früher dunkel wird. Genau für diese Übergangszeit finden wir Outdoor-Produkte spannend, die beides miteinander verbinden.

Der PURPLE LEAF Sonnenschirm ist dafür ein schönes Beispiel. Mit 250 × 250 Zentimetern bietet er eine großzügige quadratische Schirmfläche. Das eigentliche Highlight entdeckt man allerdings erst, wenn die Sonne langsam untergeht.

PURPLE LEAF Sonnenschirm 250 × 250 cm LED mit Sandsack 30° Neigbar, Taupe © PURPLE LEAF

Acht LED-Lichtstreifen bringen Licht unter den Schirm

In den Schirm sind acht solarbetriebene LED-Lichtstreifen integriert. Tagsüber wird die benötigte Energie über Solar gewonnen, am Abend sorgen die LEDs für zusätzliche Beleuchtung unter dem Schirm.

Gerade jetzt im Spätsommer gefällt uns diese Idee besonders gut. Statt nach Sonnenuntergang direkt nach drinnen umzuziehen, können Sie noch ein Glas Wein auf der Terrasse trinken, mit Freunden zusammensitzen oder das Abendessen draußen ausklingen lassen.

Und dafür müssen Sie nicht erst ein Verlängerungskabel durch den Garten legen.

2,5 × 2,5 Meter für ordentlich Schatten

Natürlich muss ein Sonnenschirm in erster Linie Schatten spenden. Mit seinen 250 × 250 Zentimetern bietet das PURPLE-LEAF-Modell dafür eine vergleichsweise große Fläche.

Das kann besonders über einem Gartentisch oder einer Sitzgruppe praktisch sein. Der Schirm ist zudem laut Produktbeschreibung mit UV-Schutz ausgestattet.

Ein weiteres Detail gefällt uns für den Alltag: Der Schirm lässt sich um bis zu 30 Grad neigen. Gerade die tief stehende Spätsommersonne kommt schließlich gerne genau von der Seite, an der ein normaler Sonnenschirm kaum noch hilft.

Durch die Neigung können Sie den Schirm entsprechend an den Sonnenstand anpassen.

PURPLE LEAF Sonnenschirm 250 × 250 cm LED mit Sandsack 30° Neigbar, Taupe © PURPLE LEAF

Öffnen ohne Kraftakt

Wer schon einmal einen großen Sonnenschirm von Hand aufgespannt hat, weiß, dass das überraschend mühsam sein kann.

Hier setzt PURPLE LEAF auf eine Kurbel, mit der sich der Schirm einfacher öffnen und schließen lässt. Der Mast misst laut Anbieter 38 Millimeter im Durchmesser.

Zum Angebot gehört außerdem ein Sandsack, der für zusätzliche Stabilisierung vorgesehen ist. Bei stärkerem Wind sollte ein Sonnenschirm unabhängig davon grundsätzlich geschlossen und entsprechend gesichert werden.

Taupe passt auch noch in den Herbst

Auch die Farbe finden wir für die kommenden Wochen schön gewählt. Taupe wirkt zurückhaltender als typische knallige Sommerfarben und lässt sich leicht mit Holz, Beige, Grau oder dunkleren Gartenmöbeln kombinieren.

Dadurch wirkt der Schirm nicht wie ein reines Hochsommer-Accessoire. Mit einer Decke, ein paar Kissen und den integrierten LEDs lässt sich die Terrasse damit auch an den ersten etwas kühleren Abenden noch gemütlich nutzen.

Aktuell für 200,68 Euro bei Amazon

Der PURPLE LEAF Sonnenschirm mit LED-Beleuchtung kostet aktuell 200,68 Euro bei Amazon.

Das Modell ist noch vergleichsweise neu bewertet: Nach den derzeit auf der Produktseite angezeigten Angaben kommt es auf 5,0 von fünf Sternen bei zwei Bewertungen. Aufgrund der bislang sehr kleinen Zahl an Rezensionen würden wir daraus allerdings noch keine belastbare Aussage über die langfristige Kundenzufriedenheit ableiten.

Spannender finden wir ohnehin die Ausstattung: 2,5 × 2,5 Meter Schirmfläche, acht solarbetriebene LED-Lichtstreifen, 30-Grad-Neigung, Kurbelmechanismus und Sandsack ergeben ein Paket, das nicht nur für heiße Sommertage gedacht ist.

Unser Fazit: Genau jetzt finden wir die LEDs besonders schön

Einen Sonnenschirm Anfang September kaufen? Warum eigentlich nicht.

Gerade jetzt können Sie ihn gleich doppelt nutzen: Tagsüber spendet er bei Spätsommersonne Schatten, abends sorgen die integrierten LEDs für eine gemütliche Atmosphäre.

Und vielleicht ist genau das der schönste Teil am Spätsommer. Die Tage werden langsam kürzer, aber deswegen müssen die Abende auf Balkon und Terrasse noch lange nicht vorbei sein.

Für 200,68 Euro ist der PURPLE LEAF sicherlich kein günstiger Standardschirm. Wer allerdings ohnehin einen größeren Sonnenschirm sucht und Beleuchtung auf der Terrasse mag, bekommt hier zwei Funktionen in einem – und kann die Outdoor-Saison noch ein bisschen länger auskosten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.