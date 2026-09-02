Google Pixel 10a im Angebot: Dieses KI-Smartphone kostet 400 Euro

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Ein Smartphone, das Ihnen beim Fotografieren Tipps gibt, Gemini direkt an Bord hat und sieben Jahre lang mit Updates versorgt werden soll? Das Google Pixel 10a bringt einige Funktionen mit, die man sonst eher bei deutlich teureren Geräten erwartet. Bei Amazon kostet die 128-GB-Version in Lavender aktuell nur 402,35 Euro statt 553,61 Euro – Sie sparen damit satte 151,26 Euro.

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Ein neues Smartphone muss für uns längst nicht mehr zwingend 1.000 Euro kosten. Viel wichtiger ist doch die Frage: Was bekommen Sie tatsächlich für Ihr Geld – und wie lange können Sie das Gerät sinnvoll nutzen?

Genau deshalb ist uns das Google Pixel 10a bei den aktuellen Amazon-Angeboten aufgefallen. Denn hier treffen ein vergleichsweise moderater Preis, Googles KI-Funktionen und ein langes Update-Versprechen aufeinander.

Und dann ist da noch diese Farbe: Lavender. Endlich einmal kein Schwarz, Grau oder noch ein anderes Grau.

Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem © Google

Google Pixel 10a für nur 402,35 Euro

Der aktuelle Deal macht das Smartphone besonders interessant. Amazon bietet das Google Pixel 10a mit 128 GB Speicher in Lavender für 402,35 Euro an. Als UVP werden 553,61 Euro angegeben.

Damit sparen Sie aktuell 151,26 Euro beziehungsweise 27 Prozent.

Allzu lange sollte man sich mit der Entscheidung allerdings nicht Zeit lassen, wenn das Smartphone ohnehin auf der Wunschliste steht. Amazon kennzeichnet den Preis derzeit als zeitlich begrenztes Angebot.

Sieben Jahre Updates sind ein starkes Argument

Eine Zahl gefällt uns beim Pixel 10a fast noch besser als der Rabatt: sieben Jahre.

Google verspricht für das Smartphone sieben Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Gerade wenn Sie Ihr Handy nicht alle zwei Jahre austauschen möchten, ist das ein wichtiger Punkt.

Denn was nützt ein günstiges Smartphone, wenn es nach wenigen Jahren keine aktuellen Sicherheitsupdates mehr bekommt?

Das Pixel 10a ist damit vor allem für Menschen interessant, die ihr Smartphone kaufen, einrichten – und dann möglichst lange ihre Ruhe haben möchten.

Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem © Google

Die Kamera gibt Ihnen jetzt sogar Tipps

Pixel-Smartphones sind traditionell stark auf Fotografie ausgerichtet. Beim Pixel 10a kommt ein spannendes KI-Feature hinzu: der Kamera-Coach.

Die Idee dahinter gefällt uns. Statt einfach nur den Auslöser zu drücken und anschließend festzustellen, dass das Foto irgendwie nicht so geworden ist wie erhofft, soll die Funktion Sie bereits beim Fotografieren unterstützen.

Das kann gerade für Schnappschüsse im Urlaub, Familienfotos oder Porträts interessant sein. Schließlich möchten die wenigsten von uns erst einen Fotokurs absolvieren, bevor das nächste schöne Bild gelingt.

Und seien wir ehrlich: Wenn das Smartphone uns schon sagt, dass wir zwei Schritte nach links gehen sollten, bevor wir wieder 25 fast identische Fotos machen, hören wir vielleicht sogar darauf.

Gemini Live macht das Pixel zum KI-Begleiter

Natürlich darf bei einem neuen Google-Smartphone das Thema künstliche Intelligenz nicht fehlen. Mit Gemini Live setzt Google darauf, die KI stärker in den Smartphone-Alltag zu integrieren.

Statt KI nur über einzelne Texteingaben zu verwenden, ist Gemini als persönlicher Assistent gedacht, mit dem Sie natürlicher interagieren können.

Das kann bei der Planung, beim Sammeln von Ideen oder bei alltäglichen Fragen praktisch sein. Gerade diese enge Verzahnung zwischen Googles eigener Hardware, Android und Gemini macht die Pixel-Reihe für uns derzeit besonders spannend.

Mehr als 30 Stunden Akku: Bitte nicht schon am Nachmittag zur Steckdose

Neben all der KI gibt es allerdings eine Funktion, die im Alltag wahrscheinlich noch wichtiger ist: Der Akku muss durchhalten.

Für das Pixel 10a werden mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit angegeben. Wie lange ein Smartphone tatsächlich durchhält, hängt natürlich stark davon ab, wie Sie es verwenden. Navigation, Videos, Gaming und hohe Displayhelligkeit verlangen dem Akku deutlich mehr ab als gelegentliches Messaging.

Trotzdem ist eine lange Laufzeit ein Punkt, den wir bei einem Smartphone inzwischen fast wichtiger finden als die nächste kleine Leistungssteigerung.

Denn kaum etwas nervt mehr als der Blick auf die Akkuanzeige um 16 Uhr – und plötzlich stehen da noch sieben Prozent.

Für wen lohnt sich das Pixel 10a?

Das Pixel 10a ist aus unserer Sicht vor allem dann interessant, wenn Sie ein modernes Android-Smartphone mit langer Software-Unterstützung suchen, aber nicht in die Preisregion klassischer Premium-Flaggschiffe gehen möchten.

Für rund 402 Euro bekommen Sie hier ein Smartphone, bei dem Google stark auf drei Dinge setzt: KI, Kamera und langfristige Updates.

Dazu kommen die Pixel-Sicherheitsfunktionen und die Integration in Googles eigenes Android-Ökosystem.

Wer hingegen möglichst viel Speicher benötigt, sollte bedenken, dass es sich bei diesem Angebot um die 128-GB-Version handelt. Vor dem Kauf lohnt sich also ein kurzer Blick darauf, wie viel Speicher Ihr aktuelles Smartphone bereits belegt.

151 Euro weniger: Genau jetzt wird das Pixel 10a interessant

Zum regulären Preis wäre das Pixel 10a sicherlich eine andere Diskussion. Für aktuell 402,35 Euro statt 553,61 Euro verändert sich die Rechnung aber deutlich.

Sie sparen 151,26 Euro, bekommen sieben Jahre zugesagte Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, Googles aktuelle KI-Funktionen, Kamera-Features und eine Akkulaufzeit von mehr als 30 Stunden laut Produktangabe.

Und genau das macht den Deal für uns interessant: Das Pixel 10a versucht nicht, mit einem vierstelligen Preis möglichst luxuriös zu wirken. Es konzentriert sich auf Funktionen, von denen Sie im Alltag tatsächlich etwas haben könnten.

Wer also ohnehin mit einem neuen Android-Smartphone liebäugelt und keine 800 oder 1.000 Euro ausgeben möchte, sollte sich diesen Amazon-Deal genauer ansehen. 402 Euro für ein aktuelles Pixel mit sieben Jahren Update-Versprechen – das ist zumindest ein Preis, bei dem wir zweimal hinschauen würden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.