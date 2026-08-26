30. Legionellenfall in Linz

Das Linzer Gesundheitsamt bestätigte gegenüber Radio Oberösterreich, dass es beim 30. Legionellenfall sich um eine Frau handelt, die in einem Spital behandelt werden muss. Es gibt jetzt eine Info-Hotline.

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Die Frau hat sich laut Gesundheitsamt zuletzt immer wieder in der Nähe des Stromnetzgebäudes aufgehalten, in dessen Kühlanlage Legionellen nachgewiesen werden konnten. Die Erreger können schwere Lungenentzündungen auslösen.

Drei Personen sind mittlerweile im Zusammenhang mit der Infektion seit dem Ausbruch am 20. Juli gestorben.

15 Erkrankte wurden seither im Kepler Uniklinikum (KUK) behandelt, vier davon intensivmedizinisch, teilte das Spital am Mittwoch mit. Sieben wurden bereits wieder entlassen. Von den drei verstorbenen Infizierten waren zwei Patienten des KUK. Aktuell befinden sich noch sechs Patienten im Uniklinikum, einer auf der Intensivstation.

Nach wie vor ist nicht eindeutig bestätigt, dass kontaminierte Kühltürme der Kühlanlage der Linz AG die Infektionsquelle sind. Bei der Anlage auf dem Dach des Stromnetzgebäudes wurde am 13. August eine Reinigung und Desinfektion durchgeführt sowie das Wasser getauscht. Am 24. August wurde dann auf Trockenbetrieb umgestellt. Mit dieser zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme sei nun "jede mögliche Bildung von Legionellen ausgeschlossen", informierte die Linz AG. Seit Mittwoch gibt es auch eine Info-Hotline, telefonisch unter 0732-3400 DW 4004 und per E-Mail info@linzag.at. Sie steht von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 18 Uhr zur Verfügung.