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Drei Tage lang

"Wein & Kunst" lockt in Linzer Altstadt

Weinfest
© altstadt-linz.at
Von Donnerstag bis Samstag wird ab 15 Uhr ausgeschenkt. Seit jeher ist der Eintritt frei.
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Das Linzer Weinfest 'Wein ist Kunst' wird seit 30 Jahren in der Linzer Altstadt abgehalten, und hat sich so zu einer der größten weinaffinen Veranstaltung in der Landeshauptstadt entwickelt. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist sicherlich der Ort – das historische Zentrum von Linz. Von 27. bis 29. August präsentieren wieder jeweils ab 15 Uhr Winzer aus ganz Österreich ihre feinen Tropfen. Auch der ein oder andere Wein aus den österreichischen Nachbarländern ist darunter zu finden.

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Glas-Pfand spenden

Durch Hinzunahme der Theatergasse kann heuer das Weinfest als Rundgang begangen werden. Die Winzerstände verteilen sich auf den Arkadenhof, den Landhauspark, die Theatergasse und den Landhausplatz. Kein Ende und kein Anfang – der Kreis schließt sich.

Auch heuer können Besucher ihr Weinglas für einen guten Zweck spenden: mit der Aktion "Mein Glas für Clara" wird für die kleine Clara aus dem Mühlviertel gesammelt, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Sie benötigt dringend einen Treppenlift.

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