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Klinik Floridsdorf

Wiener Spital geflutet - Wasser überall!

Heller Eingangsbereich der Klinik Floridsdorf mit Empfang, Rolltreppen und Willkommensschild.
© Klinik Floridsdorf - Wiener Gesundheitsverbund
In der Klinik Floridsdorf hat ein überdimensionaler Wasserschaden am frühen Morgen für Aufregung gesorgt. Nachdem Wasser von der Decke getropft und den Boden geflutet hat, ist die Situation inzwischen unter Kontrolle.
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In den frühen Morgenstunden wurde am heutigen Mittwoch eine Station der Klinik Floridsdorf regelrecht geflutet. Betroffen ist nach ersten Informationen ein Bereich der Orthopädie und Traumatologie. Berichten nach soll Wasser von der Decke geronnen sein und sich auf dem Boden ausgebreitet haben. Zeitweise soll das Wasser sogar knöcheltief gestanden sein.

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Mitarbeiter wie Patienten waren von dem Vorfall gleichermaßen überrascht, der Wassereinbruch wurde kurz vor 5:30 Uhr erstmals bemerkt. Noch während sich das Wasser ausbreitete, liefen die Sicherungsmaßnahmen bereits auf Hochtouren. Mittlerweile sei die Situation unter Kontrolle, wie aus der Klinik vernommen wird.

Eine eingehende Untersuchung soll nun zeigen, was der Auslöser für das Wasser-Chaos in Floridsdorf war. Da es in der Nacht keine außergewöhnlich starken Regenfälle gab, konzentrieren sich die Abklärungen auf einen möglichen technischen Defekt oder ein Problem an einer Wasserleitung.

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