Dreckiges Linz: Putzintervalle verlängert

ÖVP und FPÖ erheben symbolisch den Putzbesen.

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Linz. Linz wird immer dreckiger: Die aufgrund der angespannten Finanzlage vorgenommenen Kürzungen bei der Stadtreinigung stoßen bei Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) auf deutliche Kritik. Auch Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) fordert, die Kürzungen bei der Stadtreinigung zu überdenken. Es wird aktuell gleich an mehreren Stellen gekürzt: Die Landstraße, die bislang alle zwei Wochen durchgewaschen wurde, kommt künftig nur noch alle drei Wochen dran. Statt drei sind dafür nur noch zwei Wasserwägen unterwegs. Auch die Mistkübel werden laut Hajart viel seltener entleert – statt täglich nun nur noch am Dienstag, Donnerstag und Freitag.

Beschwerden mit Fotos

"Uns erreichen mittlerweile tagtäglich Nachrichten, Fotos und Videos von Linzerinnen und Linzern, die unhaltbare Zustände dokumentieren. Besonders häufig geht es dabei um die Landstraße und die Innenstadt – also ausgerechnet um die Visitenkarte unserer Stadt", so Hajart.

Für beide Politiker ist klar: "Die SPÖ darf nicht in einer Nacht und Nebelaktion die Reinigung in Linz kürzen! Der Verwahrlosung der Innenstadt gehört entgegengewirkt. Das heißt es sollte mehr gereinigt werden, anstatt weniger!"