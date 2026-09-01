Die beste Powerbank zum Reisen? Dieses Modell kostet nur 22 Euro

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Der Akkustand wird rot, weit und breit ist keine Steckdose in Sicht – und ausgerechnet jetzt brauchen Sie Ihr Smartphone. Genau für solche Momente lohnt es sich, eine Powerbank in der Tasche zu haben. Ein kompaktes Modell von INIU mit 10.000 mAh und Schnellladefunktion gibt es bei Amazon aktuell für nur 22,08 Euro.

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Es passiert erstaunlich oft im ungünstigsten Moment: Sie sind den ganzen Tag unterwegs, nutzen Maps, hören Musik, machen Fotos oder beantworten Nachrichten – und plötzlich verabschiedet sich der Smartphone-Akku langsam Richtung null.

Im Alltag ist das lästig. Auf Reisen, beim Camping, am Flughafen oder auf einem längeren Ausflug kann es richtig unpraktisch werden. Eine Powerbank gehört deshalb zu diesen kleinen Technik-Helfern, über die man kaum nachdenkt – bis man sie dringend braucht.

Für 22,08 Euro bietet INIU aktuell ein Modell an, das mit 10.000 mAh Kapazität, bis zu 22,5 Watt Ladeleistung und USB-C ausgestattet ist.

INIU Power Bank © INIU

10.000 mAh für unterwegs – ohne schweren Klotz in der Tasche

Bei einer mobilen Powerbank ist Kapazität nur die halbe Geschichte. Schließlich bringt Ihnen ein riesiger Zusatzakku wenig, wenn Sie ihn wegen Gewicht und Größe am Ende doch zu Hause lassen.

Das INIU-Modell setzt deshalb auf 10.000 mAh und wird vom Hersteller als besonders leicht beworben. Damit ist die Powerbank für den täglichen Weg ins Büro ebenso interessant wie für Wochenendtrips, Festivals, Camping oder längere Reisetage.

Auch für Flugreisen ist die angegebene Kapazität praktisch: 10.000 mAh liegen typischerweise deutlich unter der international üblichen 100-Wh-Grenze für ohne vorherige Genehmigung mitführbare Powerbanks. Powerbanks gehören dabei grundsätzlich ins Handgepäck; zusätzlich sollten Sie immer die Vorgaben Ihrer Fluggesellschaft beachten.

Schnellladen mit bis zu 22,5 Watt

Niemand möchte sein Smartphone unterwegs stundenlang an einer Powerbank hängen lassen. Deshalb gehört die Schnellladefunktion mit bis zu 22,5 Watt zu den interessanteren Eigenschaften des Modells.

Laut Produktbeschreibung eignet sich die Powerbank für zahlreiche aktuelle Geräte, darunter verschiedene iPhone- und Samsung-Galaxy-Modelle sowie iPads. Dank USB-C passt sie damit gut zu vielen Geräten, die ohnehin täglich in Tasche oder Rucksack landen.

Gerade wenn Sie mehrere Stunden außer Haus sind, müssen Sie Ihr Smartphone so nicht permanent im Energiesparmodus betreiben oder nervös nach der nächsten Steckdose Ausschau halten.

Für 22,08 Euro ein praktisches Reise-Gadget

Preislich bleibt das Ganze angenehm überschaubar. Bei Amazon kostet die INIU Powerbank derzeit 22,08 Euro statt einer angegebenen UVP von 23,69 Euro. Das entspricht zwar "nur" sieben Prozent Rabatt beziehungsweise 1,61 Euro Ersparnis – interessant ist hier aber vor allem der ohnehin niedrige Endpreis.

Denn für etwas mehr als 22 Euro bekommen Sie einen mobilen Zusatzakku, den Sie im Idealfall jahrelang immer wieder verwenden können.

Das macht die Powerbank auch zu einem praktischen Begleiter, den Sie einfach dauerhaft im Rucksack, in der Arbeitstasche oder im Reisegepäck einplanen können.

Einer dieser Käufe, über den Sie sich später freuen

Eine Powerbank ist wahrscheinlich kein Technikprodukt, das große Begeisterungsstürme auslöst. Aber wenn Ihr Smartphone abends bei zwei Prozent steht, die Zugfahrt noch zwei Stunden dauert und keine Steckdose in Sicht ist, sieht die Sache plötzlich ganz anders aus.

Mit 10.000 mAh, USB-C und bis zu 22,5 Watt Ladeleistung für aktuell 22,08 Euro bietet das INIU-Modell eine interessante Kombination aus Alltagstauglichkeit und überschaubarem Preis.

Und manchmal sind genau diese unspektakulären Gadgets am Ende diejenigen, die man am häufigsten braucht.

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