Amazon Second Chance Deal Days: Diese stärksten Haushalts-Deals!

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Warum immer neu kaufen, wenn es auch eine zweite Chance sein darf? Bei den Amazon Second Chance Deal Days finden Sie noch bis zum 10. September 2026 zahlreiche Angebote für den Haushalt. Wir haben vier praktische Produkte herausgesucht, die Sie im Alltag tatsächlich gebrauchen können!

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Vom Fusselrasierer bis zur smarten Lichtsteuerung: Gerade bei kleineren Haushaltshelfern muss es nicht unbedingt immer Neuware sein. Die Amazon Second Chance Deal Days sind deshalb eine gute Gelegenheit, nach Produkten Ausschau zu halten, die zurückgegeben wurden oder generalüberholt wieder angeboten werden.

Besonders praktisch: Unter den Deals verstecken sich nicht nur große Elektrogeräte, sondern auch viele kleine Alltagshelfer für Küche, Wäsche und Zuhause.

1. Philips Fusselrasierer: Macht Lieblingsstücke wieder ansehnlich

Der Lieblingspullover sieht eigentlich noch gut aus – wären da nicht die kleinen Fusseln und Knötchen. Genau hier kommt der Philips Fusselrasierer GC026/00 ins Spiel.

© Philips

Mit bis zu 8.800 Umdrehungen pro Minute, drei unterschiedlichen Maschengrößen und zwei Höheneinstellungen ist er für verschiedene Stoffe ausgelegt. Durch sein kompaktes Design lässt er sich außerdem schnell verstauen.

Aktuell kostet der Fusselrasierer bei Amazon 8,30 Euro. Mit 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 159.000 Bewertungen ist er derzeit sogar Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Fusselrasierer. Mehr als 2.000 Stück wurden laut Amazon im vergangenen Monat gekauft.

2. Philips Hue Bridge: Der Einstieg ins smarte Zuhause

Licht vom Sofa aus steuern, Routinen festlegen oder die Beleuchtung auch von unterwegs bedienen: Wer sein Zuhause smarter machen möchte, braucht bei Philips Hue eine entsprechende Steuerzentrale.

© PHILIPS

Die Philips Hue Bridge verbindet kompatible Hue-Leuchten miteinander und ermöglicht die Steuerung per App sowie über kompatible Sprachassistenten.

Der aktuelle Preis liegt bei 32,53 Euro. Auf Amazon erreicht die Hue Bridge momentan 4,6 von 5 Sternen bei knapp 8.000 Bewertungen. Mehr als 900 Stück wurden laut Produktseite im vergangenen Monat gekauft.

3. Philips LED-Spots: Sechs Lampen für 14,20 Euro

Auch bei Leuchtmitteln kann sich ein Blick auf die Second-Chance-Angebote lohnen. Das Philips LED Classic GU10 Set enthält gleich sechs LED-Spots.

© PHILIPS

Die energiesparenden Reflektor-Lampen sind für GU10-Fassungen gedacht und können beispielsweise in Decken- oder Spotleuchten zum Einsatz kommen.

Das 6er-Pack kostet aktuell 14,20 Euro, umgerechnet also rund 2,37 Euro pro Stück. Amazon kennzeichnet das Set derzeit als "Amazons Tipp". Mehr als 1.000 Packungen wurden laut Produktseite im vergangenen Monat gekauft.

4. SodaStream-Flaschen: Praktischer Nachschub für 14,36 Euro

Wer seinen Wassersprudler regelmäßig nutzt, kennt das Problem: Eine Flasche ist eigentlich immer gerade leer, in Verwendung oder noch in der Spülmaschine.

© sodastream

Das SodaStream 1-Liter-Tritan-Flaschenset schafft hier zusätzlichen Vorrat. Die BPA-freien Flaschen sind laut Produktbeschreibung spülmaschinengeeignet und unter anderem mit den Wassersprudlern TERRA, ENSO, GAIA und ART kompatibel.

Für den 2er-Pack werden aktuell 14,36 Euro fällig, also 7,18 Euro pro Flasche. Mit 4,7 von 5 Sternen bei mehr als 22.000 Bewertungen gehört das Set zu den beliebten Haushaltsprodukten – laut Amazon wurden zuletzt mehr als 4.000 Packungen innerhalb eines Monats gekauft.

Gerade bei Haushaltshelfern muss es nicht immer neu sein

Ob Fusselrasierer, Lampen oder Zubehör: Viele Haushaltsprodukte müssen nicht unbedingt originalverpackt sein, um ihren Zweck zu erfüllen. Genau deshalb lohnt es sich während der Second Chance Deal Days, vor dem Neukauf auch einen Blick auf Retouren und generalüberholte Angebote zu werfen.

Dabei sollten Sie allerdings immer auf den konkret angegebenen Produktzustand und die Angebotsart achten. Nicht jedes reduzierte Produkt auf Amazon ist automatisch ein Second-Chance-Artikel.

Fazit: Kleine Deals, die im Alltag praktisch sind

Die interessantesten Second-Chance-Funde müssen nicht mehrere hundert Euro kosten. Schon kleine Helfer wie der Philips Fusselrasierer für 8,30 Euro oder das SodaStream-Flaschenset für 14,36 Euro können sich im Haushalt schnell als praktisch erweisen.

Die Amazon Second Chance Deal Days laufen noch bis zum 10. September 2026. Preise, Produktzustände und Verfügbarkeit können sich während der Aktion kurzfristig ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.