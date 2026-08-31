Das ist das beste E-Bike für Stadt und Alltag

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Morgens entspannt ins Büro, nachmittags schnell zum Einkaufen und am Wochenende eine längere Tour ins Grüne: Ein gutes E-Bike muss heute deutlich mehr können, als nur elektrische Unterstützung bieten. Genau hier will das 27,5-Zoll-E-Bike von CHEEVALRY punkten. Für 735,13 Euro bekommen Sie ein City- und Trekking-E-Bike mit 250-Watt-Motor, großem 36-V-Akku und einer angegebenen Reichweite von bis zu 100 Kilometern.

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Stau, Parkplatzsuche und volle Öffis? Gerade in der Stadt wird das Fahrrad für viele Menschen zunehmend zur echten Alternative zum Auto. Mit elektrischer Unterstützung werden dabei auch längere Arbeitswege oder Anstiege wesentlich angenehmer.

Das CHEEVALRY E-Bike für Damen und Herren verbindet dafür die Ausstattung eines Citybikes mit den Eigenschaften eines Trekkingrads – und soll somit nicht nur für kurze Strecken durch die Stadt, sondern auch für ausgedehntere Touren geeignet sein.

E Bike Herren Damen 27,5 Zoll © CHEEVALRY

Bis zu 100 Kilometer: Dieses E-Bike will Sie durch den Alltag bringen

Herzstück des Fahrrads ist ein 36-V-Akku mit 15 Ah. Der Hersteller gibt damit eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern an. Wie weit Sie in der Praxis tatsächlich kommen, hängt allerdings unter anderem von Unterstützungsstufe, Gewicht, Strecke, Steigungen, Temperatur und Fahrweise ab.

Unterstützt werden Sie von einem 250-Watt-Motor mit 45 Nm Drehmoment. Die elektrische Unterstützung reicht laut Produktbeschreibung bis 25 km/h.

Damit ist das Rad besonders auf typische Alltagssituationen ausgelegt: Sie können damit zur Arbeit pendeln, Besorgungen erledigen oder am Wochenende längere Strecken fahren, ohne jede Steigung ausschließlich aus eigener Kraft bewältigen zu müssen.

E Bike Herren Damen 27,5 Zoll © CHEEVALRY

E Bike Herren Damen 27,5 Zoll © CHEEVALRY

7-Gang-Schaltung trifft auf Scheibenbremsen

Elektrische Unterstützung allein macht noch kein gutes Alltagsrad. Deshalb verfügt das Modell zusätzlich über eine 7-Gang-Schaltung. So können Sie die Übersetzung je nach Strecke anpassen und auch ohne maximale Motorunterstützung angenehm fahren.

Fürs Bremsen sind Scheibenbremsen verbaut. Die 27,5-Zoll-Laufräder wiederum machen das E-Bike zu einem interessanten Kompromiss für Stadt und Tour: groß genug für komfortables Vorankommen, ohne dass das Fahrrad unnötig wuchtig wirken muss.

Gerade wer sein E-Bike nicht nur am Wochenende aus der Garage holen möchte, sondern tatsächlich täglich damit unterwegs ist, dürfte diese Kombination interessant finden.

Für 735 Euro ein spannendes Pendler-E-Bike

Preislich liegt das CHEEVALRY aktuell bei 735,13 Euro bei Amazon. Damit bewegt sich das Modell deutlich unterhalb vieler E-Trekkingbikes bekannter Premiumhersteller, die schnell vierstellige Summen kosten können.

Dafür bekommen Sie laut Angebot unter anderem:

27,5-Zoll-E-Bike für Damen und Herren

250-Watt-Motor 45 Nm Drehmoment

elektrische Unterstützung

bis 25 km/h 36 V / 15 Ah Akku

bis zu 100 km angegebene Reichweite

7-Gang-Schaltung

Scheibenbremsen für Pendelstrecken, Stadt und Touren konzipiert

Auf Amazon kommt das Modell derzeit auf 4,8 von 5 Sternen. Allerdings basiert diese Bewertung bislang lediglich auf neun Rezensionen und sollte daher noch nicht überbewertet werden.

Ein E-Bike für alle, die das Auto öfter stehen lassen möchten

Das Interessante an diesem Modell ist seine Vielseitigkeit. Es möchte weder reines Citybike noch sportliches E-Mountainbike sein. Stattdessen bekommen Sie ein alltagstaugliches E-Trekkingrad, mit dem morgens der Weg zur Arbeit genauso möglich sein soll wie eine längere Wochenendrunde.

Vor allem die Kombination aus 15-Ah-Akku, 45 Nm, 7-Gang-Schaltung und 735,13 Euro Kaufpreis macht das Angebot interessant.

Ob es tatsächlich das "beste" E-Bike für die Stadt ist, lässt sich ohne einen direkten Vergleichstest nicht seriös behaupten. Auf dem Papier bringt es für Pendler und Stadtfahrer aber eine erstaunlich umfangreiche Ausstattung zu einem vergleichsweise überschaubaren Preis mit.

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