Ninja Airfryer: Diese Heißluftfritteuse ist jetzt 38% günstiger

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Pommes auf der einen Seite, Gemüse oder Hähnchen auf der anderen – und trotzdem soll alles gleichzeitig auf dem Tisch stehen. Genau dafür sind Airfryer mit zwei getrennten Garkammern besonders praktisch. Die Ninja Foodi MAX Dual Zone gehört mit 9,5 Litern zu den großzügigeren Modellen und ist bei Amazon aktuell deutlich reduziert: Statt der angegebenen UVP von 242 Euro kostet die Heißluftfritteuse derzeit 151,25 Euro.

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Heißluftfritteusen haben sich vom Küchentrend zum echten Alltagsgerät entwickelt. Der Grund ist simpel: Für viele Gerichte muss nicht erst der große Backofen vorgeheizt werden, und gleichzeitig lassen sich Pommes, Gemüse, Fleisch oder kleine Snacks unkompliziert zubereiten.

Bei größeren Haushalten zeigt sich allerdings schnell die Schwäche kompakter Airfryer. Ist der Korb voll, muss die zweite Portion warten. Noch schwieriger wird es, wenn zwei Lebensmittel unterschiedliche Temperaturen oder Garzeiten benötigen.

Die Ninja Foodi MAX Dual Zone AF400EUCP löst dieses Problem mit zwei voneinander getrennten Fächern – und genau das macht sie interessant.

Zwei Fächer machen den entscheidenden Unterschied

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse, 9,5L Airfryer © Ninja

Insgesamt bietet das Gerät 9,5 Liter Fassungsvermögen, verteilt auf zwei separate Garkörbe. Sie können dadurch zwei unterschiedliche Speisen gleichzeitig zubereiten.

Das klingt zunächst nach einem kleinen Detail, verändert die Nutzung im Alltag aber erheblich.

Stellen Sie sich beispielsweise einen klassischen Feierabend vor: In einem Fach landen Kartoffelspalten, während im zweiten Gemüse oder Hähnchen zubereitet wird. Statt nacheinander zu kochen oder zusätzlich den Backofen einzuschalten, übernimmt ein Gerät beide Aufgaben.

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse, 9,5L Airfryer © Ninja

Dabei müssen die Lebensmittel nicht einmal dieselben Einstellungen benötigen. Genau dafür besitzt die Ninja ihre Dual-Zone-Funktionen.

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, unterschiedliche Programme so zu koordinieren, dass beide Fächer möglichst gleichzeitig fertig werden. So müssen die bereits knusprigen Pommes nicht minutenlang auf das Hauptgericht warten und dabei langsam kalt werden.

9,5 Liter: Hier passt auch ordentlich etwas hinein

Wer allein lebt und gelegentlich eine kleine Portion Pommes zubereitet, braucht vermutlich keinen Airfryer dieser Größenordnung. Die Ninja Foodi MAX richtet sich eher an Menschen, die größere Mengen oder mehrere Komponenten gleichzeitig zubereiten möchten.

Mit insgesamt 9,5 Litern bietet sie dafür reichlich Platz. Das kann für Familien interessant sein, aber genauso für Paare, die gerne vorkochen, Gäste bewirten oder mehrere Bestandteile einer Mahlzeit parallel zubereiten möchten.

Auch beim Meal Prep kann das Zwei-Kammer-System praktisch werden: Während in einem Korb Gemüse gart, können Sie im anderen beispielsweise Kartoffeln oder eine Proteinquelle zubereiten.

Der Airfryer wird damit weniger zum reinen "Pommes-Gerät" und mehr zu einer Alternative für zahlreiche Aufgaben, für die sonst Backofen, Pfanne oder mehrere Küchengeräte zum Einsatz kommen.

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse, 9,5L Airfryer © Ninja

Sechs Funktionen sorgen für Abwechslung

Der Name Heißluftfritteuse beschreibt mittlerweile ohnehin nur einen Teil dessen, was solche Geräte können. Die Ninja bietet sechs Zubereitungsfunktionen und ist damit für deutlich mehr als Tiefkühlpommes gedacht.

Je nach Gericht können Sie mit dem Gerät unter anderem knusprig garen, braten, backen, aufwärmen oder Lebensmittel dörren.

Damit ergeben sich im Alltag ziemlich viele Möglichkeiten: vom schnellen Mittagessen über Gemüse und Fleisch bis zu Snacks oder dem Aufwärmen von Resten.

Gerade Letzteres wird bei Airfryern gerne unterschätzt. Pizza, Kartoffeln oder andere Speisen können beim Aufwärmen in der Mikrowelle weich werden. Heiße Umluft kann dagegen dabei helfen, wieder eine knusprigere Oberfläche zu bekommen.

Weniger Aufwand nach dem Essen

Ein Küchengerät kann noch so praktisch sein – wenn anschließend eine halbe Stunde geschrubbt werden muss, verliert es schnell seinen Reiz.

Bei der Ninja sind die Garkörbe laut Produktbeschreibung spülmaschinenfest. Außerdem verfügen sie über eine Antihaftbeschichtung. Gerade bei einem Gerät, das möglicherweise mehrmals pro Woche verwendet wird, ist eine unkomplizierte Reinigung ein wichtiger Punkt.

Beim Amazon-exklusiven Modell in Kupfer/Schwarz ist außerdem eine Zange dabei. Optisch wirkt die Kombination etwas edler als das klassische komplett schwarze Küchengerät und kann gerade in einer modernen Küche durchaus sichtbar auf der Arbeitsfläche stehen bleiben.

Platz sollten Sie allerdings einplanen: Zwei große Garkammern benötigen naturgemäß mehr Stellfläche als ein kleiner Single-Airfryer.

Warum der Airfryer gerade so interessant ist

Der eigentliche Hingucker ist momentan der Preis. Amazon bietet die Ninja Foodi MAX Dual Zone AF400EUCP für 151,25 Euro an. Als UVP werden 242 Euro angegeben.

Damit beträgt die aktuelle Ersparnis 38 Prozent beziehungsweise 90,75 Euro.

Gerade bei einem größeren Marken-Airfryer mit zwei getrennten Kammern macht ein solcher Preisunterschied das Angebot interessant. Denn wer gezielt nach einem Dual-Zone-Gerät sucht, bekommt hier nicht einfach einen besonders großen Korb, sondern tatsächlich zwei separat nutzbare Bereiche.

Auch die Nachfrage fällt auf: Amazon weist zum Zeitpunkt des Angebots mehr als 2.000 Käufe im vergangenen Monat aus. Bei über 8.100 Bewertungen erreicht das Modell 4,7 von 5 Sternen. Das ist zwar kein Ersatz für einen eigenen Produkttest, zeigt aber, dass bereits eine große Zahl an Käufern Erfahrungen mit dem Gerät gesammelt hat.

Für wen lohnt sich die Ninja Foodi MAX Dual Zone?

Besonders spannend ist das Modell, wenn Sie regelmäßig für mehrere Personen kochen oder unterschiedliche Lebensmittel gleichzeitig zubereiten möchten. Genau dann spielt die Aufteilung in zwei Fächer ihren größten Vorteil aus.

Sie müssen nicht mehr überlegen, welches Gericht zuerst in den Airfryer kommt. Stattdessen können beispielsweise Pommes und Gemüse, Kartoffeln und Fleisch oder zwei unterschiedliche Snacks parallel zubereitet werden.

Für sehr kleine Küchen oder einzelne Mini-Portionen dürfte ein kompakteres Gerät sinnvoller sein. Wer jedoch ausreichend Platz auf der Arbeitsfläche hat und seinen Airfryer häufig einsetzen möchte, bekommt mit 9,5 Litern deutlich mehr Flexibilität.

Unser Deal-Check: Der Preis macht die große Ninja besonders spannend

151,25 Euro statt 242 Euro sind für die Ninja Foodi MAX Dual Zone ein attraktiver Deal. Entscheidend ist aber nicht allein der Rabatt: Die Kombination aus 9,5 Litern Volumen, zwei getrennten Garkammern, sechs Funktionen, spülmaschinenfesten Körben und Antihaftbeschichtung macht das Gerät zu einem vielseitigen Küchenhelfer.

Und vielleicht ist genau das der größte Vorteil: Sie kaufen keinen Airfryer, der ausschließlich für die gelegentliche Portion Pommes aus dem Schrank geholt wird. Die Ninja kann sich durch ihre zwei Kammern tatsächlich in die tägliche Kochroutine integrieren.

Wer schon länger über einen größeren Airfryer nachdenkt und insbesondere ein Dual-Zone-Modell sucht, sollte sich das aktuelle Amazon-Angebot deshalb genauer ansehen. Bei 38 Prozent Rabatt bleiben gegenüber der angegebenen UVP immerhin 90,75 Euro mehr im Geldbörserl.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.