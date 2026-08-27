Starkes WLAN zu Hause: Der FRITZ!Repeater überzeugt

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Langsames WLAN im Schlafzimmer, ruckelndes Streaming auf dem Fernseher oder eine Videokonferenz, die ausgerechnet im entscheidenden Moment ins Stocken gerät: Schwacher WLAN-Empfang gehört zu den nervigsten Technikproblemen im Alltag. Genau hier setzt der FRITZ!Repeater 1700 an – und bringt mit Wi-Fi 7 eine besonders aktuelle WLAN-Technik ins Haus.

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Genau hier kommt der FRITZ!Repeater 1700 ins Spiel. Das kompakte Gerät erweitert das vorhandene WLAN und bringt mit Wi-Fi 7, WLAN Mesh und bis zu 3,6 GBit/s überraschend moderne Technik mit. Aktuell bekommen Sie den Repeater bei Amazon für 89 Euro.

Was macht den FRITZ!Repeater 1700 so interessant?

Das große Argument ist Wi-Fi 7. Damit setzt FRITZ! bei diesem Modell auf einen aktuellen WLAN-Standard und macht den Repeater auch für kommende Gerätegenerationen interessant.

FRITZ!Repeater 1700 © FRITZ!

Der FRITZ!Repeater 1700 arbeitet im 2,4- und 5-GHz-Band und erreicht laut Hersteller insgesamt WLAN-Datenraten von bis zu 3,6 GBit/s. Das bedeutet natürlich nicht, dass Ihre Internetleitung automatisch 3,6 GBit/s schnell wird. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt unter anderem von Router, Endgeräten, Entfernung und Ihrer Internetverbindung ab.

Der Vorteil eines solchen Repeaters liegt vielmehr darin, das bestehende WLAN in Bereiche zu erweitern, die der Router allein nicht zuverlässig erreicht.

Das kann beispielsweise das Arbeitszimmer am anderen Ende der Wohnung sein, das Schlafzimmer eine Etage höher oder ein Raum, der durch dicke Wände vom Router getrennt ist.

Besonders praktisch für Homeoffice und Streaming

Gerade im Homeoffice kann eine instabile WLAN-Verbindung richtig lästig werden. Videokonferenz, Cloud-Dokumente, große Downloads und mehrere geöffnete Online-Anwendungen benötigen eine möglichst zuverlässige Verbindung.

FRITZ!Repeater 1700 © FRITZ!

Gleichzeitig läuft im Wohnzimmer vielleicht Netflix, während im Kinderzimmer ein Tablet genutzt wird und mehrere Smartphones ebenfalls im WLAN hängen. Moderne Haushalte verlangen ihrem Heimnetz deutlich mehr ab als noch vor einigen Jahren.

Genau deshalb gefällt uns der Ansatz des FRITZ!Repeaters 1700: Statt nur einen einzelnen PC mit besserem Empfang zu versorgen, soll er die WLAN-Abdeckung im Zuhause insgesamt verbessern.

WLAN Mesh macht den Unterschied

Besonders interessant ist der Repeater für Haushalte, die bereits eine FRITZ!Box verwenden. Im Mesh können Router und Repeater gemeinsam ein WLAN-Netz bilden.

Für Sie bedeutet das vor allem mehr Komfort. Sie müssen nicht ständig überlegen, mit welchem WLAN Sie Ihr Smartphone, Notebook oder Tablet verbinden sollen. Das System ist darauf ausgelegt, die WLAN-Versorgung innerhalb des Heimnetzes möglichst komfortabel zu organisieren.

Wer bereits mehrere Geräte von FRITZ! verwendet, kann den Repeater deshalb besonders unkompliziert in sein bestehendes Setup integrieren.

FRITZ!Repeater 1700 © FRITZ!

Klein genug, um nicht den halben Raum zu verändern

Ein weiterer Vorteil wird schnell unterschätzt: Der FRITZ!Repeater 1700 ist kompakt. Sie brauchen also kein zusätzliches großes Gerät auf dem Schreibtisch und müssen auch keinen weiteren Technik-Turm neben dem Router aufbauen.

Das ist besonders praktisch, wenn Sie einfach eine bestimmte WLAN-Schwachstelle beseitigen möchten. Der Repeater kann strategisch zwischen Router und dem schlecht versorgten Bereich platziert werden.

Wichtig ist dabei die Position: Ein Repeater sollte nicht erst dort stehen, wo praktisch kein WLAN-Signal mehr vorhanden ist. Er benötigt selbst noch eine vernünftige Verbindung zum Router, um diese anschließend weiterzugeben.

Unser Redaktions-Check: Für wen lohnt sich der FRITZ!Repeater 1700?

Wir finden das Modell vor allem für drei Situationen interessant: Sie haben bereits eine FRITZ!Box und möchten Ihr Mesh erweitern, Ihr WLAN erreicht bestimmte Räume nicht zuverlässig oder Sie möchten beim Neukauf bewusst auf ein Gerät mit Wi-Fi 7 setzen.

Auch für Familien kann das interessant sein. Je mehr Menschen gleichzeitig streamen, arbeiten, spielen und surfen, desto wichtiger wird ein gut aufgebautes Heimnetz.

Mit 4,5 von 5 Sternen bei rund 800 Bewertungen kommt der FRITZ!Repeater 1700 bei Amazon zudem auf eine starke durchschnittliche Kundenbewertung.

Dazu kommt Made in Europe, was für manche Käufer ebenfalls ein Argument sein dürfte.

Für 89 Euro wird das WLAN-Upgrade interessant

Der FRITZ!Repeater 1700 kostet aktuell 89 Euro. Damit ist er sicherlich nicht der billigste WLAN-Repeater, den Sie finden können. Dafür bekommen Sie aber ein Modell mit Wi-Fi 7, Dualband-WLAN, Mesh-Unterstützung und bis zu 3,6 GBit/s.

Unser Fazit fällt deshalb positiv aus: Wenn Sie nur in einer kleinen Wohnung mit gut platziertem Router leben und überall ausgezeichneten Empfang haben, brauchen Sie vermutlich überhaupt keinen Repeater.

Wenn Sie allerdings regelmäßig mit WLAN-Löchern, schwachem Empfang oder einer instabilen Verbindung in einzelnen Räumen kämpfen, ist der FRITZ!Repeater 1700 eine interessante Lösung. Besonders in Kombination mit einer FRITZ!Box ergibt das Konzept Sinn.

Für 89 Euro bekommen Sie damit kein spektakuläres Gadget, das auf dem Schreibtisch Aufmerksamkeit erzeugt – sondern etwas viel Praktischeres: ein kleines Technik-Upgrade, das dafür sorgen kann, dass Sie über Ihr WLAN im Alltag deutlich weniger nachdenken müssen.

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