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Echo Dot zum Sparpreis: Jetzt 56 Prozent günstiger
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Der Echo Dot ist dabei weit mehr als ein Lautsprecher für Musik. Dank WLAN, Bluetooth und Alexa wird die kleine Kugel zur zentralen Anlaufstelle für viele Dinge, für die Sie sonst erst Smartphone oder Tablet hervorholen müssten. Sie können Musik und Podcasts starten, Fragen stellen, Nachrichten und Wetterinformationen abrufen oder sich mit Timern und Erinnerungen durch den Tag begleiten lassen.
Besonders spannend wird der Echo Dot, wenn bereits kompatible Smart-Home-Geräte bei Ihnen einziehen. Lampen ausschalten, ohne noch einmal aus dem Bett aufzustehen? Die Beleuchtung beim Filmabend per Sprachbefehl anpassen? Eine kompatible Steckdose steuern, während Sie gerade beide Hände voll haben? Genau bei solchen Kleinigkeiten zeigt sich, warum Sprachsteuerung im Alltag so angenehm sein kann.
Klein auf dem Tisch, überraschend vielseitig im Alltag
Auch beim Klang möchte der Echo Dot mehr bieten, als seine kompakten Abmessungen zunächst vermuten lassen. Damit eignet er sich beispielsweise für Küche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Wohnzimmer. Beim Frühstück läuft das Radio, im Homeoffice begleitet Sie eine Playlist und abends können Podcasts oder Hörbücher übernehmen.
Die anthrazitfarbene Variante fügt sich dabei angenehm zurückhaltend in unterschiedliche Wohnstile ein. Statt wie ein klassisches Technikgerät auszusehen, kann der Echo Dot einfach auf einem Regal, Sideboard oder Nachttisch stehen. Dieses Modell kommt außerdem mit Alexa+ Early Access.
Ein weiteres Argument ist die enorme Zahl an Bewertungen: Der Echo Dot erreicht 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 192.000 Rezensionen auf Amazon. Gerade bei einem Gerät, das täglich benutzt werden soll, ist eine derart breite Bewertungsbasis interessant.
Unser Redaktions-Check: Zum Angebotspreis besonders spannend
Für regulär rund 90 Euro würde man vermutlich etwas länger überlegen. Bei aktuell 40,33 Euro sieht die Sache anders aus. Sie sparen gegenüber der angegebenen UVP von 90,74 Euro rund 50 Euro – und bekommen dafür Lautsprecher, Sprachassistent und Smart-Home-Steuerung in einem kompakten Gerät.
Vor allem wenn Sie schon länger ausprobieren möchten, ob Alexa in Ihren Alltag passt, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt dafür sein. Ebenso interessant ist das Angebot für alle, die bereits einen Echo besitzen und einen zweiten Lautsprecher für Küche, Schlafzimmer oder Homeoffice ergänzen möchten.
Unser Fazit: Der Echo Dot ist kein Technik-Gadget, das nur hübsch herumsteht. Richtig eingesetzt übernimmt er jeden Tag viele kleine Aufgaben – und genau darin liegt sein Reiz. 56 Prozent Rabatt und 40,33 Euro Aktionspreis machen das derzeitige Amazon-Angebot besonders attraktiv. Da es als befristetes Angebot gekennzeichnet ist, kann sich der Preis allerdings jederzeit wieder ändern.
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