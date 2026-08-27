Homeoffice und Gaming: Dieser riesige OLED-Monitor kann beides

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Ein Monitor, bei dem man beim ersten Einschalten unweigerlich zweimal hinschaut: Mit seinen 49 Zoll ist der Samsung Odyssey OLED G9 G93SD weit entfernt vom gewöhnlichen PC-Bildschirm. Das extrem breite Format zieht sich beinahe über den gesamten Schreibtisch und soll vor allem eines bieten: richtig viel Platz. Für Gaming ist das spektakulär – doch wir haben uns genauer angesehen, für wen sich ein solcher Bildschirm darüber hinaus lohnt.

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Denn interessant ist der Odyssey G9 längst nicht nur für Gamer. Wer regelmäßig im Homeoffice arbeitet, Videos bearbeitet, mehrere Programme gleichzeitig geöffnet hat oder einfach keine Lust mehr auf zwei einzelne Monitore nebeneinander hat, könnte an diesem Modell ebenfalls Gefallen finden.

49 Zoll und OLED: Was macht den Samsung Odyssey G9 besonders?

Das Herzstück ist natürlich das riesige 49-Zoll-OLED-Display mit 5.120 × 1.440 Pixeln. Durch das ultrabreite Format entsteht eine enorme Arbeitsfläche. Statt ständig zwischen Fenstern wechseln zu müssen, können Sie beispielsweise E-Mails, Browser und Tabellen gleichzeitig nebeneinander platzieren.

Samsung 49 Zoll Odyssey OLED G9 G93SD © Samsung

Für Videobearbeitung ist der zusätzliche Platz ebenfalls praktisch: Lange Timelines können deutlich großzügiger dargestellt werden. Auch beim Arbeiten mit großen Tabellen, beim Programmieren oder bei kreativen Projekten kann die zusätzliche Bildschirmfläche angenehm sein.

Und dann wäre da natürlich das Gaming. Hier spielt der Monitor seine technischen Stärken besonders deutlich aus. 240 Hz und eine angegebene Reaktionszeit von nur 0,03 Millisekunden richten sich klar an Spieler, die schnelle und flüssige Bewegungen möchten. Das breite Bild kann bei unterstützten Spielen außerdem für ein besonders intensives Mittendrin-Gefühl sorgen.

Die OLED-Technologie verspricht dazu satte Kontraste und tiefes Schwarz. "OLED Glare Free" soll störende Spiegelungen reduzieren – gerade bei einem derart großen Display ein interessantes Detail.

Samsung 49 Zoll Odyssey OLED G9 G93SD © Samsung

Unser Check: Für wen lohnt sich dieser XXL-Monitor?

Keine Frage: 775 Euro für einen Monitor sind viel Geld. Deshalb würden wir den Odyssey G9 auch nicht als Bildschirm empfehlen, wenn Sie lediglich gelegentlich E-Mails schreiben und im Internet surfen.

Spannend wird er dagegen für alle, die ihren PC täglich intensiv nutzen. Besonders interessant finden wir ihn als Alternative zu einem klassischen Dual-Monitor-Setup. Statt zwei Bildschirme mit Rahmen in der Mitte aufzustellen, bekommen Sie hier eine riesige zusammenhängende Fläche.

Auch für ein hochwertiges Gaming-Setup ist der G9 natürlich wie gemacht. Ein leistungsfähiger Gaming-PC vorausgesetzt, können 240 Hz, OLED und das breite DQHD-Format zusammen ein beeindruckendes Spielerlebnis ergeben.

Und ganz nebenbei sieht ein einzelner ultrabreiter Monitor auf einem aufgeräumten Schreibtisch ziemlich futuristisch aus.

Samsung 49 Zoll Odyssey OLED G9 G93SD © Samsung

Der Preis macht den Luxus etwas interessanter

Normalerweise kostete das Modell zuletzt 864,20 Euro. Im befristeten Angebot sinkt der Preis auf 775,46 Euro. Damit sparen Sie rund 10 Prozent beziehungsweise knapp 89 Euro.

Mit 4,4 von 5 Sternen bei 102 Bewertungen kommt der Bildschirm zudem auf eine gute durchschnittliche Bewertung.

Samsung 49 Zoll Odyssey OLED G9 G93SD © Samsung

Unser Fazit: Ein Schnäppchen für jeden Schreibtisch ist der Samsung Odyssey OLED G9 trotz Rabatt nicht. Wenn Sie jedoch ohnehin über zwei Monitore, einen großen OLED-Bildschirm oder ein hochwertiges Gaming-Setup nachdenken, wird das Angebot deutlich interessanter. Sie bekommen enorm viel Bildschirmfläche, starke Gaming-Spezifikationen und ein Display, das Arbeit und Freizeit gleichermaßen abdecken kann.

Kurz gesagt: Tagsüber Excel und Videoschnitt, abends Gaming – und das alles auf ziemlich beeindruckenden 49 Zoll.

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