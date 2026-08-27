Formel-1-Fans: Dieser LEGO-Helm von Lando Norris gehört ins Regal

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Formel 1 ist längst mehr als ein Sonntag vor dem Fernseher. Für echte Fans gehören Fahrer, Teams und legendäre Rennmomente einfach zum Alltag dazu – und genau deshalb sind besondere Sammlerstücke so spannend. Mit dem LEGO Editions McLaren MasterCard F1 Team Lando Norris’ Helm (43023) können Sie sich jetzt ein Stück Motorsport-Feeling nach Hause holen. Und das Beste daran: Bevor der Helm seinen Platz im Regal bekommt, müssen Sie ihn erst einmal selbst zusammenbauen.

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Das Modell richtet sich an Formel-1-Fans ab 14 Jahren und erwachsene Motorsportbegeisterte. Damit ist es weniger klassisches Kinderspielzeug und vielmehr ein Fanprojekt für alle, die beim Aufbau abschalten und sich anschließend über ein besonderes Deko- und Sammlerstück freuen möchten.

LEGO Editions McLaren MasterCard F1 © LEGO

Lando Norris zum Selberbauen

Gerade Fans von Lando Norris und McLaren dürften hier genauer hinschauen. Statt des nächsten Posters, Caps oder Modellautos bekommen Sie einen Rennhelm als LEGO-Modell – und damit ein Fanobjekt, das auf dem Schreibtisch, im Gaming-Zimmer oder im Sammlerregal sofort auffällt.

Das Schöne daran ist der Weg zum fertigen Modell. Stein für Stein entsteht der Helm, Details werden erkennbar und aus einem Karton voller LEGO-Elemente wird nach und nach ein Stück Formel-1-Deko.

Und genau dieses Bauerlebnis macht für uns den Reiz aus. Sie kaufen nicht einfach ein fertiges Sammlerstück – Sie bauen es selbst.

Eine Lando-Norris-Minifigur gehört ebenfalls zum Set und macht das Ganze für Sammler noch interessanter.

LEGO Editions McLaren MasterCard F1 © LEGO

Perfekt für die persönliche F1-Ecke

Sie haben bereits Modellautos, Team-Merchandise oder andere Erinnerungsstücke Ihrer Lieblingsfahrer? Dann dürfte der Helm ziemlich gut dazwischenpassen.

Besonders schön können Sie daraus eine kleine Formel-1-Ecke gestalten: den LEGO-Helm ins Regal, daneben ein McLaren-Modellauto, vielleicht ein gerahmtes Rennstrecken-Poster – fertig ist eine Motorsport-Ecke, die deutlich persönlicher wirkt als gewöhnliche Dekoration.

Auch auf dem Schreibtisch macht sich das Modell gut. Gerade wenn Sie selbst LEGO sammeln, Motorsport lieben oder einfach eine Schwäche für außergewöhnliche Modelle haben, ist der Helm ein Hingucker, bei dem andere F1-Fans wahrscheinlich zweimal hinsehen werden.

LEGO Editions McLaren MasterCard F1 © LEGO

Auch als Geschenk eine starke Idee

Und dann wäre da noch die ewige Frage: Was schenkt man einem Formel-1-Fan, der gefühlt schon alles hat?

Genau dafür finden wir dieses Set spannend. Ein weiteres T-Shirt ist schnell gekauft, Fan-Caps gibt es viele – aber ein LEGO-Modell von Lando Norris’ Helm ist deutlich spezieller. Gerade zum Geburtstag, zu Weihnachten oder als Überraschung für einen großen McLaren-Fan kann das Set deshalb eine richtig schöne Geschenkidee sein.

Dabei spricht es verschiedene Leidenschaften gleichzeitig an: LEGO, Formel 1, McLaren und Lando Norris. Wer gleich mehrere dieser Punkte abhaken kann, dürfte beim Auspacken entsprechend große Augen machen.

34 Prozent günstiger: Für Fans wird es gerade besonders interessant

Auch preislich ist das Set aktuell einen Blick wert. Statt der angegebenen UVP von 90,74 Euro kostet der LEGO Lando Norris Helm derzeit 59,48 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 34 Prozent.

Die bisherige Bewertung liegt bei 4,5 von 5 Sternen bei 93 Rezensionen.

Natürlich kauft man ein solches Modell nicht, weil man unbedingt einen LEGO-Helm "braucht". Genau das ist aber der Punkt bei einem guten Fanartikel. Er soll Spaß machen, Erinnerungen an den Sport wecken und im Regal jedes Mal wieder dieses kleine Formel-1-Gefühl auslösen.

Für uns ist der LEGO Editions Lando Norris Helm deshalb vor allem eines: ein ziemlich cooles Bauprojekt für einen rennfreien Abend – und anschließend ein Sammlerstück, das nicht wieder in der Schublade verschwindet.

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