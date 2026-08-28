Roborock: Saugroboter mit Wischfunktion mit 50% Rabatt

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Staubsaugen, wischen, Tierhaare beseitigen – und das am besten, während Sie selbst etwas Schöneres machen. Genau dafür werden Saugroboter immer komfortabler. Besonders spannend ist aktuell der Roborock QV 35A: Er kombiniert 8.000 Pa Saugkraft, Wischfunktion, intelligente Navigation und eine All-in-One-Station. Bei Amazon ist das Set derzeit um satte 50 Prozent reduziert und kostet 302,51 Euro statt der angegebenen UVP von 605,03 Euro.

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Ein sauberer Boden ist wunderbar. Der Weg dorthin eher weniger. Kaum wurde gesaugt, liegen schon wieder Krümel unter dem Esstisch, Haare im Badezimmer oder Staubflusen im Flur. Besonders in Haushalten mit Kindern oder Haustieren kann Bodenpflege schnell zur Daueraufgabe werden.

Genau hier soll der Roborock QV 35A Arbeit abnehmen. Statt lediglich durch die Wohnung zu fahren und Staub einzusammeln, kombiniert das Modell Saugen und Wischen mit automatisierten Funktionen rund um seine Dockingstation.

Und gerade ist der Einstieg deutlich günstiger: Bei Amazon kostet das schwarze Set aktuell 302,51 Euro statt 605,03 Euro UVP. Damit sparen Sie 50 Prozent beziehungsweise 302,52 Euro.

roborock QV 35A Set Saugroboter mit Wischfunktion mit 8.000 Pa Saugkraft © roborock

8.000 Pa: Hier wird nicht nur oberflächlich gesaugt

Das Herzstück eines Saugroboters bleibt natürlich seine Reinigungsleistung. Beim QV 35A gibt Roborock eine maximale Saugkraft von 8.000 Pa an.

Damit soll der kleine Haushaltshelfer nicht nur sichtbare Krümel aufnehmen, sondern auch Staub und Schmutz von verschiedenen Bodenarten entfernen. Besonders interessant wird eine kräftige Saugleistung bei Teppichen sowie in Haushalten mit Haustieren.

Denn Hunde- und Katzenbesitzer kennen das Problem: Man hat gerade erst gesaugt – und wenige Stunden später sieht der Boden wieder so aus, als wäre seit Tagen niemand mit einem Staubsauger vorbeigekommen.

Hier kommt zusätzlich die Anti-Tangle-Seitenbürste ins Spiel. Sie ist darauf ausgelegt, das Verheddern von Haaren zu reduzieren. Das kann Ihnen vor allem eines ersparen: ständig Bürsten von aufgewickelten Haaren befreien zu müssen.

Saugen und Wischen in einem Durchgang

Der Roborock beschränkt sich nicht aufs Staubsaugen. Das System besitzt zusätzlich eine Wischfunktion.

Das ist besonders auf Hartböden praktisch. Feiner Staub und leichte Verschmutzungen lassen sich schließlich nicht immer allein durch Saugen vollständig beseitigen.

Statt also zunächst den Saugroboter loszuschicken und später selbst noch einmal mit dem Wischmopp durch die Wohnung zu gehen, kann der Roboter beide Aufgaben übernehmen.

Das ist genau die Art von Automatisierung, die im Alltag tatsächlich einen Unterschied machen kann: nicht unbedingt, weil Sie nie wieder selbst putzen müssen – sondern weil die regelmäßige Grundreinigung weitgehend nebenbei erledigt werden kann.

Teppich voraus? Dann hebt der Roboter seine Mopps an

Besonders clever wird es beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Bodenarten.

Der QV 35A verfügt über ein Mopp-Lifting von bis zu 10 Millimetern. Erkennt das System einen Teppich, können die Mopps angehoben werden.

Das ist ein wichtiges Detail. Schließlich möchten Sie Ihre Fliesen oder den Parkettboden feucht reinigen, nicht aber anschließend mit einem nassen Wischmopp über den Wohnzimmerteppich fahren.

Gerade Wohnungen, in denen sich Hartböden und Teppiche abwechseln, profitieren von einer solchen Funktion.

roborock QV 35A Set Saugroboter mit Wischfunktion mit 8.000 Pa Saugkraft © roborock

Er soll wissen, wohin er fährt

Ein guter Saugroboter braucht nicht nur Leistung, sondern Orientierung. Schließlich bringt Ihnen ein kräftiger Motor wenig, wenn das Gerät planlos durch die Wohnung fährt.

Roborock setzt beim QV 35A auf LiDAR-Navigation. Mithilfe der Lasernavigation kann der Roboter seine Umgebung erfassen und systematisch durch die Räume navigieren.

Ergänzt wird das durch Reactive Tech zur Hindernisvermeidung. Das System soll Hindernisse erkennen und ihnen ausweichen.

Trotzdem gilt auch bei modernen Saugrobotern: Eine komplett chaotische Wohnung macht ihnen das Leben unnötig schwer. Lose Kabel, sehr kleine Gegenstände oder herumliegende Kleidung sollten Sie nach Möglichkeit vom Boden entfernen.

Sie müssen vor jedem Reinigungsvorgang aber nicht gleich die halbe Wohnung umräumen.

roborock QV 35A Set Saugroboter mit Wischfunktion mit 8.000 Pa Saugkraft © roborock

Das All-in-One-Dock ist der eigentliche Komfortgewinn

Ein Saugroboter klingt zunächst immer bequem. In der Praxis entscheidet allerdings häufig die Station darüber, wie viel Arbeit Ihnen das Gerät tatsächlich abnimmt.

Denn wenn Sie nach jedem Durchgang den Staubbehälter leeren, Wasser nachfüllen und verschmutzte Wischpads reinigen müssen, ist die Automatisierung schnell weniger beeindruckend.

Genau deshalb ist das All-in-One-Dock des Roborock QV 35A ein wichtiger Bestandteil des Sets. Die Station übernimmt mehrere Aufgaben rund um die Reinigung und Pflege des Roboters und reduziert damit die manuellen Handgriffe.

Der Roboter soll also nicht nur selbstständig putzen – er soll Ihnen auch möglichst wenig Arbeit zwischen seinen Reinigungseinsätzen machen.

Und genau an diesem Punkt unterscheiden sich umfangreich ausgestattete Systeme von einfacheren Saugrobotern.

Besonders praktisch für Tierbesitzer und Familien

roborock QV 35A Set Saugroboter mit Wischfunktion mit 8.000 Pa Saugkraft © roborock

Wer profitiert davon am meisten?

Eigentlich jeder, der regelmäßig saugt. Besonders interessant ist das Konzept aber für Familien, Haustierbesitzer und größere Haushalte.

Krümel nach dem Frühstück? Der Roboter kann losfahren.

Katzenhaare im Wohnzimmer? Reinigung starten.

Staub im Flur? Kann ebenfalls automatisch erledigt werden.

Natürlich ersetzt ein Saugroboter nicht jede Form der manuellen Reinigung. Treppen, Möbeloberflächen oder schwer zugängliche Stellen müssen weiterhin selbst erledigt werden. Der entscheidende Vorteil liegt vielmehr darin, dass die großen freien Bodenflächen regelmäßig sauber gehalten werden, ohne dass Sie jedes Mal selbst zum Staubsauger greifen müssen.

Und genau dadurch kann sich über eine Woche einiges an Zeit summieren.

Amazon-Kunden greifen derzeit häufig zu

Das aktuelle Angebot scheint bereits auf Interesse zu stoßen. Amazon weist für den Roborock QV 35A zum Zeitpunkt des Deals mehr als 1.000 Käufe im vergangenen Monat aus.

Bei über 3.000 Bewertungen erreicht das Modell 4,4 von 5 Sternen.

Bewertungen sind natürlich kein Ersatz für einen eigenen Langzeittest und individuelle Erfahrungen können sich unterscheiden. Bei einem technisch komplexeren Haushaltsgerät lohnt es sich deshalb, vor dem Kauf auch aktuelle Rezensionen zu Navigation, App, Reinigungsleistung und Wartung zu lesen.

Die hohe Zahl an Bewertungen bietet dafür zumindest eine recht breite Grundlage.

302,51 Euro statt 605,03 Euro: Der Preis macht den Roborock besonders spannend

Und damit kommen wir zum Punkt, der dieses Angebot gerade besonders interessant macht.

Amazon bietet das Set aktuell für 302,51 Euro an. Gegenüber der angegebenen UVP von 605,03 Euro sparen Sie 302,52 Euro – also 50 Prozent.

Anders gesagt: Der aktuelle Verkaufspreis liegt bei ungefähr der Hälfte der angegebenen UVP.

Für einen Saugroboter mit 8.000 Pa Saugkraft, Wischfunktion, Mopp-Lifting, LiDAR-Navigation, Hinderniserkennung und All-in-One-Dock ist das zumindest ein Deal, den Sie sich genauer ansehen sollten, wenn Sie ohnehin über einen Haushaltsroboter nachdenken.

Unser Deal-Check: Luxus oder echte Alltagshilfe?

Braucht man einen Saugroboter? Natürlich nicht. Aber genau wie Geschirrspüler oder Wäschetrockner gehört er zu den Geräten, deren Wert man häufig erst dann richtig bemerkt, wenn sie einem regelmäßig Arbeit abnehmen.

Der Roborock QV 35A ist dabei besonders für Sie interessant, wenn Sie nicht einfach irgendeinen günstigen Roboter suchen, sondern Saugen und Wischen möglichst weit automatisieren möchten.

Seine Stärke liegt weniger in einer einzelnen spektakulären Funktion als im Zusammenspiel: kräftige Saugleistung für den Alltag, zwei Reinigungsarten, automatische Navigation, Hindernisvermeidung, anhebbare Mopps und eine umfangreiche Station.

Für 302,51 Euro statt 605,03 Euro UVP wird dieses Gesamtpaket aktuell deutlich attraktiver. Und wenn der kleine Roboter Ihnen dafür mehrmals pro Woche den Griff zum Staubsauger erspart, dürfte der eigentliche Luxus am Ende nicht die Technik sein – sondern die Zeit, die Sie dadurch zurückbekommen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.