Dieser JBL-Lautsprecher ist im Amazon-Angebot

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Guter Sound muss längst nicht mehr aus einer großen Anlage kommen. Wer Musik flexibel genießen möchte, greift zum Bluetooth-Lautsprecher – im Garten, auf dem Balkon, beim Urlaub oder einfach zu Hause. Mit dem Flip 7 hat JBL einen kompakten Allrounder im Sortiment, der nicht nur kräftigen Sound verspricht, sondern auch einiges aushält. Bei Amazon ist das beliebte Modell aktuell um 18 Prozent reduziert.

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Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, die Zeit draußen aber noch lange nicht. Späte Abende auf der Terrasse, ein Wochenende am See oder der nächste Kurzurlaub sind schließlich deutlich schöner, wenn die eigene Lieblingsplaylist dabei ist. Und auch wenn es wieder häufiger nach drinnen geht, macht sich ein kompakter Lautsprecher in Küche, Badezimmer oder Wohnzimmer schnell bezahlt.

Genau für diesen Mix aus unterwegs und zu Hause ist der JBL Flip 7 gemacht. Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist klein genug, um unkompliziert mitgenommen zu werden, soll aber dennoch den für JBL typischen druckvollen Sound liefern.

Bei Amazon bekommen Sie das schwarze Modell derzeit für 89,75 Euro statt 108,80 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 18 Prozent beziehungsweise rund 19 Euro.

JBL Flip 7: Kompakter Lautsprecher für Alltag, Urlaub und Garten

JBL Flip 7, kabelloser tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 16 Stunden Akkulaufzeit © JBL

Einer der größten Vorteile eines tragbaren Bluetooth-Lautsprechers ist, dass Sie nicht überlegen müssen, wo Sie ihn einsetzen möchten. Morgens läuft beim Frühstück der Lieblingspodcast, nachmittags begleitet Sie die Musik auf den Balkon und am Wochenende landet der Speaker einfach im Reisegepäck.

Beim JBL Flip 7 kommt dafür ein entscheidender Punkt hinzu: Das Modell ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Das macht ihn gerade für den mobilen Einsatz interessant. Ein Platz am Pool, ein Ausflug an den See oder etwas Regen sind schließlich Situationen, bei denen man mit empfindlicher Elektronik normalerweise vorsichtig sein müsste.

JBL bewirbt den Flip 7 darüber hinaus als stoßfest. Wer seinen Lautsprecher regelmäßig mitnimmt, dürfte diese Robustheit mindestens genauso zu schätzen wissen wie ein schickes Design.

Bis zu 16 Stunden Musik ohne ständiges Nachladen

Was nützt der beste mobile Lautsprecher, wenn nach wenigen Stunden Schluss ist? Beim Flip 7 gibt JBL eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden an. Wie lange der Akku im Alltag tatsächlich durchhält, hängt natürlich unter anderem von Lautstärke und Nutzung ab.

JBL Flip 7, kabelloser tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 16 Stunden Akkulaufzeit © JBL

Für einen langen Nachmittag im Garten, einen Abend mit Freunden oder einen Tagesausflug bietet die angegebene Laufzeit aber reichlich Spielraum. Sie müssen also nicht ständig eine Powerbank oder Steckdose im Hinterkopf haben.

Und genau das macht einen guten mobilen Lautsprecher aus: einschalten, Smartphone verbinden und die Technik danach möglichst vergessen.

JBL Pro Sound trifft auf AI Sound Boost

Interessant wird es beim Klang. JBL setzt beim Flip 7 auf seinen JBL Pro Sound und kombiniert diesen mit der Funktion AI Sound Boost.

Hinter dem etwas futuristisch klingenden Namen steckt eine Technik, die das Audiosignal analysiert und die Wiedergabe entsprechend optimieren soll. Ziel ist es, aus dem kompakten Gehäuse möglichst viel Klang herauszuholen, ohne dass der Sound bei höherer Leistung unnötig verzerrt.

Gerade bei tragbaren Lautsprechern ist das wichtig. Schließlich soll der Speaker nicht nur beim leisen Podcast auf dem Küchentisch funktionieren. Auch wenn beim Grillabend oder auf der Terrasse etwas mehr Lautstärke gefragt ist, möchte man einen klaren und kräftigen Klang.

Natürlich ersetzt ein Flip 7 keine große Stereoanlage. Das will er aber auch gar nicht. Seine Stärke liegt vielmehr darin, guten Sound in ein Format zu bringen, das Sie problemlos überallhin mitnehmen können.

JBL Flip 7, kabelloser tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 16 Stunden Akkulaufzeit © JBL

Ein Lautsprecher reicht nicht? Auracast macht mehr daraus

Wer einen größeren Raum oder eine Party beschallen möchte, kann zudem die Auracast-Funktion nutzen. Damit lassen sich kompatible Lautsprecher miteinander verbinden.

Das ist vor allem dann praktisch, wenn Musik nicht nur aus einer Ecke kommen soll. Statt einen einzelnen Speaker immer lauter aufzudrehen, können mehrere kompatible Geräte gemeinsam eingesetzt werden.

Für den normalen Alltag dürfte ein einzelner Flip 7 für viele Nutzer ausreichen. Die Möglichkeit zur Erweiterung macht das Gerät allerdings flexibler – insbesondere, wenn Sie später noch einen weiteren kompatiblen Lautsprecher anschaffen.

Warum der JBL Flip 7 gerade besonders interessant ist

Bluetooth-Lautsprecher gibt es mittlerweile für 20 Euro genauso wie für mehrere hundert Euro. Der JBL Flip 7 positioniert sich dazwischen und setzt weniger auf möglichst viele Spielereien als auf eine Kombination, die im Alltag tatsächlich sinnvoll ist: portables Format, kräftiger Sound, lange Akkulaufzeit und eine robuste Bauweise.

Dass das Konzept bei Käufern gut ankommt, zeigen zumindest die aktuellen Amazon-Zahlen. Zum Zeitpunkt des Angebots kommt das Modell dort bei rund 3.500 Bewertungen auf 4,7 von 5 Sternen. Außerdem weist Amazon darauf hin, dass mehr als 1.000 Stück im vergangenen Monat gekauft wurden.

Solche Bewertungen ersetzen natürlich keinen eigenen Hörtest – gerade Klang bleibt immer auch Geschmackssache. Sie zeigen aber, dass der Flip 7 bereits von vielen Kunden genutzt und überwiegend positiv bewertet wird.

Lohnt sich das Angebot?

Wenn Sie einen kleinen Lautsprecher ausschließlich für gelegentliche Hintergrundmusik suchen, können Sie auch mit einem günstigeren Modell glücklich werden. Interessanter wird der JBL Flip 7, wenn der Speaker regelmäßig zum Einsatz kommen und auch Garten, Urlaub, Pool und Ausflüge mitmachen soll.

Dann sprechen vor allem der IP68-Schutz, die angegebene Laufzeit von bis zu 16 Stunden, Auracast und das kompakte Format für das Modell.

Der aktuelle Preis macht die Sache zusätzlich attraktiv: 89,75 Euro statt 108,80 Euro bedeutet eine Ersparnis von 18 Prozent. Damit rutscht der JBL Flip 7 unter die 90-Euro-Marke.

Wer ohnehin einen neuen Bluetooth-Lautsprecher für die letzten warmen Tage und gleichzeitig für die kommende Indoor-Saison sucht, bekommt hier einen vielseitigen Begleiter, der nicht nach dem Sommer im Schrank verschwinden muss.

Redaktionscheck: Ich habe bewusst nicht behauptet, der Flip 7 sei "der beste" Bluetooth-Lautsprecher oder dass wir ihn selbst getestet hätten. Auch die Amazon-Bewertungen und Verkaufszahlen sind als Momentaufnahme formuliert. Preis und Rabatt sollten vor Veröffentlichung noch einmal geprüft werden, da Amazon diese jederzeit ändern kann.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.