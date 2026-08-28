reMarkable Paper Pro: Back to School ohne Papierchaos

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Stundenplan, Mitschriften, PDFs, To-do-Listen und Lernunterlagen: Mit dem Start ins neue Schul- und Studienjahr wächst schnell wieder der Papierberg. Wer seine Notizen lieber digital organisiert, dabei aber nicht ständig auf ein klassisches Tablet-Display schauen möchte, findet mit dem reMarkable Paper Pro eine spannende Alternative. Passend zur Back-to-School-Zeit ist das umfangreiche Set bei Amazon aktuell deutlich reduziert: Statt 835,97 Euro zahlen Sie 653,45 Euro.

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Ein digitales Notizbuch statt Papierchaos

Das reMarkable Paper Pro ist bewusst kein gewöhnliches Tablet. Statt Streaming, Games und Social Media stehen Schreiben, Lesen, Markieren und konzentriertes Arbeiten im Mittelpunkt.

Auf dem großzügigen 11,8-Zoll-Farbdisplay können Sie handschriftliche Notizen erstellen, PDFs lesen und wichtige Stellen farblich hervorheben. Gerade für Studierende ist das praktisch: Vorlesungsmitschriften, Lernunterlagen und eigene Notizen lassen sich an einem Ort organisieren, anstatt mehrere Hefte und Blöcke herumzutragen.

Auch Schüler, Vielschreiber oder Berufstätige, die regelmäßig Meetings dokumentieren, können das Gerät als digitalen Ersatz für klassische Notizbücher nutzen.

reMarkable Paper Pro mit Marker Plus und Book Folio – Basalt © reMarkable

Weniger Ablenkung beim Lernen

Der große Vorteil gegenüber einem klassischen Tablet ist gleichzeitig seine Einschränkung. Das Paper Pro konzentriert sich auf produktive Aufgaben.

Wer beim Lernen auf dem normalen Tablet schnell zwischen Nachrichten, Social Media und Videos landet, könnte genau das schätzen. Sie öffnen Ihre Unterlagen, schreiben Ihre Notizen und können sich auf das konzentrieren, was gerade wichtig ist.

Ein integriertes Leselicht ermöglicht zudem das Arbeiten und Lesen bei schlechteren Lichtverhältnissen.

Marker Plus und Book Folio gleich dabei

Interessant ist auch der Umfang des aktuellen Angebots. Neben dem Paper Pro bekommen Sie den Marker Plus zum Schreiben sowie das Book Folio in Basalt dazu.

Gerade für Schule und Universität ist die Schutzhülle sinnvoll, wenn das Gerät täglich im Rucksack oder in der Tasche transportiert wird.

Bei Amazon erreicht das Set aktuell 4,3 von 5 Sternen bei mehr als 550 Bewertungen.

reMarkable Paper Pro mit Marker Plus und Book Folio – Basalt

Back-to-School-Deal: Mehr als 180 Euro sparen

Ein günstiges digitales Notizbuch ist das reMarkable Paper Pro auch im Angebot nicht. Wer lediglich gelegentlich ein paar Notizen macht, findet wesentlich preiswertere Lösungen.

Wenn Sie jedoch täglich mit Mitschriften, Dokumenten und PDFs arbeiten und Papier langfristig durch ein digitales System ersetzen möchten, wird das Gerät deutlich interessanter.

reMarkable Paper Pro mit Marker Plus und Book Folio – Basalt

Vor allem der aktuelle Rabatt kann den Ausschlag geben: Amazon verlangt derzeit 653,45 Euro statt 835,97 Euro. Das sind 22 Prozent beziehungsweise 182,52 Euro weniger.

Damit ist das reMarkable Paper Pro vielleicht kein klassischer Back-to-School-Einkauf wie Hefte und Stifte – dafür könnte es genau das Upgrade sein, das Ihren Schreibtisch im neuen Schul- oder Studienjahr endlich etwas übersichtlicher macht.

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