Dieses Tablet ist der Bestseller für Schule und Studium

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Mitschreiben, lernen, PDFs bearbeiten, Serien streamen oder schnell noch eine Präsentation fertigstellen: Ein gutes Tablet kann heute weit mehr als nur Unterhaltung. Besonders interessant ist aktuell das Samsung Galaxy Tab S10 FE. Das Android-Tablet kommt mit großem 10,9-Zoll-Display, 128 GB Speicher und S Pen – und bei Amazon ist das Modell gerade für 504,17 Euro statt 600 Euro erhältlich.

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Gerade zum Start ins neue Schul- und Studienjahr stellt sich wieder die Frage: Muss wirklich jeden Tag der Laptop mit oder reicht inzwischen ein Tablet? Beim Samsung Galaxy Tab S10 FE lautet die Antwort für viele Aufgaben ziemlich eindeutig: Das dürfte locker reichen.

Denn Samsung kombiniert hier ein großes Display mit 8 GB RAM, 128 GB Speicher und dem bereits enthaltenen S Pen. Damit wird aus dem Tablet im Handumdrehen ein digitales Notizbuch für Vorlesungen, Unterricht, Meetings oder kreative Ideen.

Samsung Galaxy S10 FE AI-Tablet © Samsung

Samsung Galaxy Tab S10 FE: Mitschreiben statt Papierchaos

Der S Pen ist für uns eines der spannendsten Argumente für das Samsung Galaxy Tab S10 FE bei Amazon*. Denn Sie müssen einen passenden Eingabestift nicht erst separat kaufen.

Damit können Sie direkt auf dem Display handschriftliche Notizen erstellen, Inhalte markieren, Skizzen zeichnen oder Dokumente bearbeiten. Gerade für Schule und Universität kann das enorm praktisch sein.

Statt mehrere Hefte, Blöcke und ausgedruckte PDFs mitzuschleppen, landet ein großer Teil der Unterlagen auf einem einzigen Gerät.

Das 10,9 Zoll beziehungsweise 27,7 Zentimeter große Display bietet dabei ausreichend Fläche, um nicht nur kurze Notizen einzutippen. Auch längere Texte, Präsentationen und PDFs lassen sich darauf komfortabler bearbeiten als auf dem Smartphone.

Samsung Galaxy S10 FE AI-Tablet © Samsung

KI-Funktionen treffen auf klassischen Tablet-Alltag

Samsung vermarktet das Galaxy Tab S10 FE außerdem als AI-Tablet. Die Software bietet verschiedene intelligente Funktionen, die unter anderem beim Suchen, Organisieren und Bearbeiten von Inhalten helfen können.

Im Alltag dürfte aber mindestens genauso wichtig sein, dass Sie ein vollwertiges Android-Tablet bekommen. Nach der Schule oder Vorlesung wird aus dem Arbeitsgerät schließlich schnell die Entertainment-Zentrale: Videos schauen, Musik hören, im Netz surfen oder Apps nutzen – all das funktioniert auf demselben Gerät.

Genau diese Vielseitigkeit unterscheidet das Samsung auch von reinen digitalen Notizbüchern. Sie müssen sich nicht zwischen Lernen und Entertainment entscheiden.

Samsung Galaxy S10 FE AI-Tablet © Samsung

128 GB Speicher und 8 GB RAM

Auch bei der Ausstattung wirkt das Angebot interessant. Die hier reduzierte Variante besitzt 128 GB internen Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher.

Damit steht genügend Platz für Apps, Dokumente, Lernunterlagen, Fotos und andere Dateien zur Verfügung. Wer viele große Videos oder umfangreiche Medienbibliotheken speichern möchte, sollte seinen persönlichen Speicherbedarf natürlich trotzdem vor dem Kauf prüfen.

Das angebotene Modell arbeitet über Wi-Fi. Eine eigene Mobilfunkverbindung ist bei dieser Variante also nicht vorgesehen – unterwegs benötigen Sie WLAN oder gegebenenfalls einen Hotspot über Ihr Smartphone.

Samsung bewirbt außerdem eine lange Akkulaufzeit. Gerade für Schule, Universität oder lange Zugfahrten ist das entscheidend: Ein mobiles Arbeitsgerät macht schließlich wenig Freude, wenn bereits am Nachmittag die nächste Steckdose gesucht werden muss.

Spannend für Back to School – aber nicht nur für Schüler

Das Galaxy Tab S10 FE passt perfekt in die aktuelle Back-to-School-Zeit, seine Zielgruppe ist allerdings deutlich größer.

Studierende können damit Vorlesungen dokumentieren und PDFs bearbeiten. Im Berufsalltag eignet es sich für Meetings, E-Mails und Präsentationen. Zu Hause wird es zum Streaming- und Surf-Tablet.

Auch für Familien kann das interessant sein, wenn ein Gerät gesucht wird, das Lernen, Arbeiten und Freizeit miteinander verbindet.

Hinzu kommt bei der hier angebotenen Amazon-exklusiven Variante eine 36-monatige Herstellergarantie.

504,17 statt 600 Euro: Das Angebot kann sich sehen lassen

Richtig interessant wird das Samsung-Tablet derzeit durch den Preis. Amazon bietet das Galaxy Tab S10 FE aktuell für 504,17 Euro statt 600 Euro UVP an.

Damit sparen Sie 16 Prozent beziehungsweise 95,83 Euro.

Auch die bisherigen Käufer scheinen überwiegend zufrieden: Zum Zeitpunkt des Angebots erreicht das Tablet bei Amazon 4,6 von 5 Sternen bei 197 Bewertungen. Mehr als 200 Exemplare wurden laut Produktseite zuletzt innerhalb eines Monats gekauft.

Das aktuelle Angebot ist allerdings zeitlich begrenzt. Preis und Verfügbarkeit können sich entsprechend kurzfristig ändern.

Die wichtigsten Details auf einen Blick:

10,9-Zoll-Display (27,7 cm)

128 GB Speicher und 8 GB RAM

S Pen bereits inklusive

Android-Betriebssystem und AI-Funktionen

Wi-Fi

lange Akkulaufzeit

Amazon-exklusive Variante in Grau

36 Monate Herstellergarantie

aktuell 504,17 statt 600 Euro – 16 Prozent günstiger

Unser Back-to-School-Tipp für alle, die mehr als ein digitales Heft wollen

Wer ausschließlich handschriftliche Notizen digitalisieren möchte, braucht möglicherweise kein vollwertiges Android-Tablet. Wenn Sie dagegen Mitschriften, PDFs, Apps, Videos und klassische Tablet-Aufgaben auf einem Gerät kombinieren möchten, wird das Galaxy Tab S10 FE wesentlich spannender.

Vor allem der enthaltene S Pen macht es für Schule und Studium interessant: Sie können morgens in der Vorlesung mitschreiben, nachmittags Unterlagen bearbeiten und abends auf demselben Gerät eine Serie starten.

Für 504,17 Euro statt 600 Euro bekommen Sie damit keinen reinen digitalen Notizblock, sondern einen vielseitigen Begleiter für das neue Schul- und Studienjahr – und weit darüber hinaus.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.