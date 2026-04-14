Austro-Musical-Star wird in Hamburg wieder zu "Harry Potter"

Der österreichische Schauspieler Josef Ellers schlüpft erneut in die ikonische Rolle des Harry Potter. In der Hamburger Erfolgsproduktion des Theaterstücks verkörpert er den berühmten Zauberer bis zum großen Finale im Sommer.

Josef Ellers ist zurück auf der magischen Bühne. Ab Freitag übernimmt der gebürtige Österreicher wieder die Erstbesetzung in "Harry Potter und das verwunschene Kind". Die Spielzeit mit ihm in der Hauptrolle läuft bis Sonntag, 26. Juli. Im Zuge dieser Umbesetzung verabschiedet sich Laurens Walter aus der Produktion; seine letzte Vorstellung ist für Sonntag angesetzt.

Der Schauspieler hat die Rolle bereits in der Spielzeit 2023/2024 geprägt und sich damit beim Publikum einen Namen gemacht. Seine Rückkehr nach Hamburg markiert ein Wiedersehen mit einem Darsteller, der die Figur des erwachsenen Zauberers mit großer emotionaler Tiefe verkörpert. Für Fans aus Österreich bietet sich damit erneut die Chance, den Landsmann in einer internationalen Erfolgsproduktion zu sehen.

Harry Potter Musical © Manuel Harlan

Stolz auf ikonische Rolle

Über sein erneutes Engagement äußert sich der Darsteller sichtlich bewegt. "Als Harry Potter erneut Teil dieser einzigartigen Produktion sein zu dürfen und die Show bis zur Dernière am Sonntag, 26. Juli, spielen zu können, erfüllt mich mit großem Stolz", erklärt Josef Ellers. Er wird die Show bis zum endgültigen Abschluss im Juli als Erstbesetzung begleiten.

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Josef Ellers al Harry Potter © Ulrich Schaarschmidt

Wer den Österreicher noch einmal live in dieser Rolle erleben möchte, sollte schnell sein. Für die verbleibenden Vorstellungen bis zum Finale am Sonntag, 26. Juli, sind laut Veranstalter nur noch wenige Tickets auf der offiziellen Website verfügbar. Das Hamburger Theaterstück gilt als einer der größten Publikumsmagneten im deutschsprachigen Raum.