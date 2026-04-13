Lügen und Betrug: Cora Schumachers Liebestraum in den USA platzt

Cora Schumacher zieht die Reißleine: Nach nur zwei Monaten ist die Beziehung zu US-Freund Steven Geschichte. Schwere Vorwürfe von Manipulation stehen im Raum. Cora löscht nun alle gemeinsamen Fotos.

Die Liebesgeschichte zwischen Cora Schumacher und dem US-Amerikaner Steven Bo Bekendam ist nach einem hoffnungsvollen Start am Valentinstag abrupt zu Ende gegangen. Da aktuell keine Informationen zu zukünftigen TV-Terminen vorliegen, rückt die Abrechnung der 49-Jährigen mit ihrer Vergangenheit in den Fokus. Nachdem sie noch im Januar von einer „göttlichen Fügung“ sprach, herrscht nun absolute Funkstille. Die frühere Rennfahrerin, deren Schicksal auch viele Fans in Österreich bewegt, hat bereits alle gemeinsamen Bilder gelöscht und seine Nummer blockiert.

Vorwürfe der finanziellen Ausbeutung

Der Grund für das plötzliche Ende ist tiefes Misstrauen. Cora Schumacher berichtet gegenüber BILD von dem Gefühl, manipuliert worden zu sein. Sie vermutet hinter den Avancen des 44-Jährigen rein finanzielle Interessen und bezeichnet ihn als jemanden, der nur nach einem „finanziellen Fluchtweg aus seiner mittelmäßigen Realität“ suchte. Das Vertrauen, das sie bei ihren regelmäßigen Reisen nach Texas aufgebaut hatte, ist komplett zerstört.

Das angebliche Doppelleben

Cora Schumacher © Instagram

Zusätzlich belasten schwere Anschuldigungen über Stevens Vergangenheit die Situation. Es stehen Gerüchte über eine bestehende Ehe, Kinder und sogar frühere Straftaten im Raum. Cora wurde von anderen Frauen vor seiner Untreue gewarnt und sieht sich nun mit einer unübersichtlichen Lage konfrontiert. „Ich habe keine Ahnung mehr, was stimmt und was nicht“, erklärt sie sichtlich erschüttert über die mangelnde Klarheit nach ihrer Aussprache.

Hoffnung auf die wahre Liebe

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Trotz der schmerzhaften Erfahrung und der tiefen Verletzung gibt Cora Schumacher den Glauben an die große Liebe nicht auf. Sie fotografierte als symbolischen Abschluss den Hausschlüssel aus den USA, um die einstige Nähe zu dokumentieren. Für die Zukunft stellt sie klar, dass eine erneute Hochzeit nur infrage kommt, wenn sie sich zu 100 Prozent sicher ist, dass es sich um ehrliche Gefühle handelt.