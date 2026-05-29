Schock-Fotos! Natascha Ochsenknecht nach OP kaum wiederzuerkennen

Hinter dem plötzlich ganz straffen Look von Reality-TV-Star Natascha Ochsenknecht steckt die dramatische Abrechnung mit einem extrem harten Jahr voller Schicksalsschläge.

Im Finale der Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“ erlebten die Fans eine echte Überraschung: Das Gesicht der 61-jährigen Natascha Ochsenknecht wirkt plötzlich wie glattgebügelt. Die Dreifach-Mama hat sich unters Messer gelegt – und im Interview mit „BILD“ redet sie nun Klartext darüber, warum dieser Schritt für sie nötig war. Dabei lief das Jahr 2025 beruflich anfangs absolut nach Plan. Natascha stand fast durchgehend in Istanbul für das Format „My Style Rocks“ vor der Kamera und wurde parallel dazu ständig vom eigenen Kamerateam für die fünfte Staffel der Familiensaga begleitet. Doch das Schicksal schlug kurz darauf mit voller Härte zu und brachte ein privates Drama nach dem anderen.

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Im April 2025 verstarb ihr Bruder Ingo mit nur 58 Jahren im Gefängnis. Ein schwerer Schlag für Natascha, die sich zu diesem Zeitpunkt mitten in den Dreharbeiten in der Türkei befand und, wie sie selbst sagt, überhaupt keine Möglichkeit hatte, richtig zu trauern. Nur wenige Wochen später, im Juni, folgte das nächste Desaster: Ihr Sohn Jimi Blue wurde wegen einer offenen Hotelrechnung am Hamburger Flughafen verhaftet und nach Österreich ausgeliefert. Erst nach der Zahlung einer saftigen Geldbuße von 18.000 Euro kam er in der Alpenrepublik wieder frei. Weil zur selben Zeit auch noch zwei enge Freunde starben, fühlte sich die 61-Jährige völlig machtlos.

Der Tiefpunkt

Kurz vor Weihnachten kam es dann zum absoluten Tiefpunkt: Ein schwerer Autounfall führte zu einem Totalschaden und hinterließ Natascha mit heftigen Prellungen. Gemeinsam mit den Spätfolgen einer Corona-Erkrankung schlitterte sie in tiefe Depressionen. Weil es im familiären Kreis zusätzlich noch kräftigen Zoff mit Tochter Cheyenne und Ex-Mann Uwe gab, reichte es der Promi-Mama endgültig. Sie hatte genug davon, immer nur den Kopf für die schlechte Laune anderer hinzuhalten. Der unbarmherzige Blick in den Spiegel, bei dem sie sich selbst mit einem alten Truthahn verglich, war schließlich der Auslöser für den Gang zum Schönheitschirurgen.





Bei dem Eingriff wurden der Hals gestrafft, Fett abgesaugt und die Kieferpartie dezent angehoben. Auf Botox oder Hyaluron hat sie dabei bewusst verzichtet. Natascha Ochsenknecht stellt klar, dass sie überhaupt kein Problem mit dem Altern hat und nicht krampfhaft jünger, sondern einfach nur frischer aussehen wollte. Obwohl das Gesicht noch nicht ganz abgeheilt und leicht geschwollen ist, fühlt sich der TV-Star heute so gut wie nie zuvor – und das ganz ohne Schmerzen nach der Operation.