Dieser Philips Pasta-Maker ist perfekt für gemütliche Herbstabende

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Draußen wird es früher dunkel, die Temperaturen sinken – und plötzlich bekommt man wieder Lust auf richtig gutes Comfort Food. Eine große Schüssel frische Pasta gehört definitiv dazu. Noch besser wird es, wenn Sie die Nudeln einfach selbst machen können: Der Philips PastaMaker 7000 übernimmt einen Großteil der Arbeit und ist bei Amazon aktuell 15 Prozent günstiger.

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Selbst gemachte Pasta klingt herrlich – wäre da nicht das Kneten, Ausrollen, Schneiden und anschließend eine Küche voller Mehl. Genau dieses Problem möchte der Philips PastaMaker 7000 Series HR2665/93 lösen.

Zutaten hinein, Programm starten und kurze Zeit später kommt frische Pasta aus der Maschine. Laut Philips können Sie damit in rund zehn Minuten frische Nudeln herstellen.

Gerade jetzt, wenn der Herbst langsam Einzug hält, könnte das Küchengerät zum neuen Favoriten für gemütliche Abende werden.

Philips PastaMaker 7000 Serie, Schwarz, 8 Pastasorten © Philips

Philips PastaMaker: Von den Zutaten zur frischen Pasta

Das Prinzip ist herrlich unkompliziert: Die vollautomatische Nudelmaschine übernimmt das Mischen, Kneten und Formen des Teigs. Die ProExtrude-Technologie soll dabei für eine gleichmäßige Verarbeitung sorgen.

Besonders schön: Sie sind nicht auf eine einzige Nudelform beschränkt. Mit den entsprechenden Formaufsätzen lassen sich acht verschiedene Pastasorten zubereiten.

So können Sie passend zum Gericht variieren – heute eine cremige Pasta, am Wochenende vielleicht ein aufwendigeres italienisches Dinner.

Und wer gerne experimentiert, kann bei selbst gemachter Pasta natürlich auch bei den Zutaten kreativ werden.

Bis zu 8 Portionen – perfekt, wenn Gäste kommen

Ein gemütlicher Pasta-Abend zu zweit funktioniert genauso wie das Essen mit Freunden oder Familie. Der PastaMaker ist laut Produktbeschreibung für bis zu acht Portionen ausgelegt.

Das macht ihn besonders interessant für alle, die häufiger für mehrere Personen kochen.

Stellen Sie sich einen verregneten Herbstabend vor: Kerzen an, Parmesan auf den Tisch, ein gutes Glas dazu und frische Pasta direkt aus der eigenen Küche. Genau für solche Abende ist ein PastaMaker gemacht.

Und während selbst gemachte Nudeln normalerweise nach einem kleinen Wochenendprojekt klingen, soll die Maschine das Ganze deutlich alltagstauglicher machen.

Philips PastaMaker 7000 Serie, Schwarz, 8 Pastasorten © Philips

Herbst-Deal: 30 Euro weniger bei Amazon

Auch preislich ist der Zeitpunkt interessant. Der Philips PastaMaker 7000 Series kostet bei Amazon aktuell 171,32 Euro statt 201,67 Euro.

Damit sparen Sie 30,35 Euro beziehungsweise 15 Prozent.

Das Angebot ist derzeit als befristeter Deal gekennzeichnet. Laut Amazon wurden außerdem mehr als 400 Geräte im vergangenen Monat gekauft. Mit aktuell 4,5 von 5 Sternen aus rund 3.908 Bewertungen bringt das Modell bereits eine breite Bewertungsbasis mit.

Amazon kennzeichnet den PastaMaker zudem momentan als "Amazons Tipp". Diese Angaben können sich allerdings jederzeit verändern.

Ein Küchengerät, das im Herbst besonders viel Spaß macht

Natürlich können Sie Pasta das ganze Jahr über essen. Aber kaum eine Jahreszeit passt besser zu selbst gemachtem Comfort Food als der Herbst.

Kürbis, Pilze, Salbei, cremige Käsesaucen oder ein langsam gekochtes Ragù – plötzlich gibt es wieder unzählige Gründe, einen großen Teller Pasta auf den Tisch zu stellen.

Die wichtigsten Details auf einen Blick:

vollautomatische Nudelmaschine

frische Pasta laut Hersteller in rund 10 Minuten

8 verschiedene Pastasorten

ProExtrude-Technologie

für bis zu 8 Portionen

15 Prozent Rabatt

Wer im Herbst gerne häufiger selbst kocht und frische Pasta liebt, bekommt hier ein Küchengerät, das aus einem gewöhnlichen Abend schnell einen kleinen italienischen Genussmoment machen kann.

Und seien wir ehrlich: Wenn draußen Regen gegen die Fenster prasselt, klingt frische Pasta in zehn Minuten ziemlich verlockend.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.