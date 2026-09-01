Amazon Second Chance Deal Days: Die besten Baumarkt-Deals

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Eine neue Bohrmaschine, ein neuer Handtacker oder eine Heißluftpistole müssen nicht immer fabrikneu sein. Bei den Amazon Second Chance Deal Days bekommen Werkzeuge und Haushaltshelfer eine zweite Chance – und Sie können dabei sparen. Wir zeigen vier interessante Angebote für Heimwerker.

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Hand aufs Herz: Bei Werkzeug muss es nicht immer das frisch ausgepackte Modell sein. Gerade Produkte wie Bohrmaschinen, Handtacker oder Heißluftpistolen werden oft nur gelegentlich gebraucht. Warum also nicht nach einer günstigeren Alternative Ausschau halten?

Genau dafür sind die Amazon Second Chance Deal Days spannend. Noch bis zum 10. September 2026 stehen gebrauchte beziehungsweise generalüberholte Produkte und geprüfte Rücksendungen im Mittelpunkt der Aktion. Wer im Herbst noch das eine oder andere Projekt in Wohnung, Haus oder Garten plant, könnte hier fündig werden.

1. Bosch Professional Handtacker: Kleiner Helfer für 14,56 Euro

Polstern, Stoff befestigen oder kleinere Arbeiten mit Holz erledigen: Ein Handtacker gehört zu den Werkzeugen, die man vielleicht nicht jeden Tag braucht – im richtigen Moment aber umso mehr schätzt.

Bosch Professional Handtacker HT 14 (Holz, Klammertyp 53) © Bosch

Der Bosch Professional HT 14 eignet sich für Klammern vom Typ 53 und kostet aktuell 14,56 Euro. Auf Amazon ist das Modell derzeit als "Amazons Tipp" gekennzeichnet. Mehr als 1.000 Stück wurden laut Produktseite im vergangenen Monat gekauft.

Mit 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 6.800 Bewertungen gehört der kompakte Bosch-Tacker zudem zu den auffälligeren Angeboten der Aktion.

2. Hansgrohe Croma 100: Kleines Badezimmer-Upgrade für 18,20 Euro

Nicht jeder Baumarkt-Deal muss in der Werkzeugkiste landen. Manchmal reichen schon kleine Veränderungen, um das Zuhause aufzuwerten.

hansgrohe Croma 100 - Duschkopf, Handbrause mit 4 Strahlarten © hansgrohe

Die Hansgrohe Croma 100 Handbrause verfügt über vier Strahlarten und einen 100 Millimeter großen Brausekopf. Eine Antikalk-Funktion soll zudem die Reinigung erleichtern.

Aktuell kostet die Handbrause 18,20 Euro. Mehr als 17.000 Bewertungen ergeben derzeit 4,6 von 5 Sternen. Auch hier weist Amazon mehr als 1.000 Käufe im vergangenen Monat aus.

3. Bosch PRO Schlagbohrmaschine: Für das nächste Projekt gerüstet

Eine Bohrmaschine ist der Klassiker im Werkzeugschrank – wird in vielen Haushalten aber nur ein paar Mal im Jahr hervorgeholt. Genau deshalb kann es sich bei solchen Geräten lohnen, während der Second Chance Deal Days genauer hinzusehen.

Bosch PRO Schlagbohrmaschine GSB 13 RE (Leistung 600 Watt, inkl. Tiefenanschlag 210mm, Schnellspannbohrfutter 13mm) © Bosch

Die Bosch PRO GSB 13 RE arbeitet mit 600 Watt und wird mit einem 210-mm-Tiefenanschlag sowie einem 13-mm-Schnellspannbohrfutter angeboten.

Der aktuelle Preis liegt bei 47,90 Euro. Auf Amazon kommt die Maschine momentan auf 4,4 von 5 Sternen bei mehr als 8.800 Bewertungen. Über 300 Stück wurden laut Produktseite im vergangenen Monat gekauft.

4. Seekone Heißluftpistole: Vielseitiger Helfer für 23,46 Euro

Alten Lack entfernen, Schrumpfschläuche bearbeiten oder verschiedene Heimwerkerarbeiten erledigen: Eine Heißluftpistole ist ein Spezialwerkzeug, das nicht ständig im Einsatz ist – bei bestimmten Projekten aber ausgesprochen praktisch sein kann.

SEEKONE Heißluftpistole Kit, Variable Temperaturregelung 60℃- 600℃ Heissluftgebläse mit 7 Zubehör © SEEKONE

Das Seekone Heißluftpistolen-Kit bietet eine variable Temperaturregelung von 60 bis 600 Grad Celsius und kommt mit sieben Zubehörteilen. Der aktuelle Preis liegt bei 23,46 Euro.

Amazon kennzeichnet das Modell derzeit als "Amazons Tipp". Dazu kommen 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 8.800 Bewertungen sowie laut Produktseite über 1.000 Käufe im vergangenen Monat.

Gerade bei Werkzeug lohnt sich die zweite Chance

Der Gedanke hinter den Second Chance Deal Days passt zu Baumarktprodukten besonders gut: Muss eine Bohrmaschine wirklich neu sein, wenn Sie damit nur gelegentlich ein Regal montieren? Muss ein Handtacker originalverpackt sein, wenn er anschließend ohnehin in der Werkzeugkiste landet?

Wer hier pragmatisch denkt, kann gezielt nach Rücksendungen und generalüberholten Produkten suchen. Wichtig ist allerdings, vor dem Kauf genau darauf zu achten, in welchem Zustand der jeweilige Artikel angeboten wird und ob es sich tatsächlich um ein Second-Chance-Angebot handelt.

Fazit: Erst nach Second Chance schauen, dann neu kaufen

Wenn das nächste Heimwerkerprojekt ansteht, lohnt sich während der Aktion ein zusätzlicher Preischeck. Vom Bosch-Handtacker über die Schlagbohrmaschine bis zur Heißluftpistole finden sich derzeit einige interessante Kandidaten.

Die Amazon Second Chance Deal Days laufen noch bis zum 10. September 2026. Preise, Zustand und Verfügbarkeit der einzelnen Produkte können sich kurzfristig ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.