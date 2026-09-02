Philips Steamer im Angebot: Dieser Dampfglätter überzeugt!

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Das Hemd hat Falten, die Bluse könnte eine schnelle Auffrischung vertragen – aber für Bügelbrett und Bügeleisen fehlt morgens einfach die Zeit. Genau für solche Momente ist ein Steamer praktisch. Der Philips Dampfglätter der 3000 Serie ist bei Amazon aktuell stark reduziert und kostet nur 35,28 Euro statt 60,49 Euro.

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Es gibt Haushaltsgeräte, die man nicht unbedingt braucht – bis man sie einmal benutzt hat. Ein kompakter Dampfglätter gehört für viele genau in diese Kategorie. Statt erst das Bügelbrett hervorzuholen, können Sie Kleidungsstücke direkt am Kleiderbügel bearbeiten.

Gerade jetzt, wenn Blusen, Hemden, Kleider und leichte Herbstteile wieder häufiger aus dem Schrank kommen, kann das morgens einige Minuten sparen. Und auch auf Reisen ist ein kompakter Steamer praktisch, wenn die Lieblingsbluse nach einigen Stunden im Koffer nicht mehr ganz so frisch aussieht wie beim Einpacken.

Aktuell gibt es den Philips Steamer der 3000 Serie bei Amazon deutlich günstiger.

Philips Steamer 3000 Serie, Weiß, 1000 W © Philips

Philips Steamer für nur 35,28 Euro

Normalerweise wird für das Modell eine UVP von 60,49 Euro angegeben. Im aktuellen Angebot zahlen Sie bei Amazon nur 35,28 Euro.

Damit sparen Sie 25,21 Euro beziehungsweise 42 Prozent.

Interessant ist auch die Nachfrage: Amazon kennzeichnet das Angebot derzeit als "stark nachgefragt". Laut Produktseite wurden im vergangenen Monat mehr als 10.000 Stück gekauft.

Für knapp 35 Euro wird aus dem praktischen Haushaltshelfer damit auch ein interessantes kleines Upgrade für die tägliche Morgenroutine.

Schluss mit dem Bügelbrett für jede kleine Falte

Der große Vorteil eines Steamers zeigt sich vor allem dann, wenn es schnell gehen muss. Sie hängen Ihr Kleidungsstück auf und fahren mit dem Dampfglätter über den Stoff. Der heiße Dampf hilft dabei, Falten zu glätten, ohne dass Sie dafür jedes Mal einen kompletten Bügelplatz aufbauen müssen.

Der Philips Steamer arbeitet mit 1.000 Watt und bietet laut Produktbeschreibung eine kontinuierliche Dampfleistung von bis zu 20 Gramm pro Minute. Dazu kommt eine Metallplatte.

Der abnehmbare 120-ml-Wassertank ist bewusst kompakt gehalten. Das Gerät selbst bringt rund 660 Gramm auf die Waage. Dadurch lässt es sich leichter verstauen und kann auch im Reisegepäck eine Option sein.

Philips Steamer 3000 Serie, Weiß, 1000 W © Philips

Auch für den Koffer praktisch

Wer kennt es nicht: Zu Hause war das Outfit noch perfekt, nach der Reise kommt es zerknittert aus dem Koffer. Besonders bei Business-Trips, Hochzeiten oder Wochenendausflügen ist das ärgerlich.

Mit seiner kompakten Bauweise lässt sich der Philips Steamer vergleichsweise unkompliziert mitnehmen. Eine Aufbewahrungstasche ist bereits im Lieferumfang enthalten, sodass das Gerät nach der Verwendung wieder ordentlich verstaut werden kann.

Natürlich ersetzt ein Steamer nicht in jeder Situation ein klassisches Bügeleisen. Für besonders hartnäckige Falten oder perfekt gebügelte Hemdkragen kann das Bügeleisen weiterhin die bessere Wahl sein. Für das schnelle Glätten zwischendurch spielt der Dampfglätter dagegen seine Stärke aus.

Ein kleiner Haushaltshelfer, den Sie wahrscheinlich öfter nutzen als gedacht

Morgens noch schnell die Bluse glätten, das Kleid vor dem Dinner auffrischen oder auf Reisen die Falten aus dem Hemd bekommen: Genau für diese kleinen Alltagssituationen ist der Philips Steamer gedacht.

Und aktuell ist der Zeitpunkt für den Kauf besonders interessant. 35,28 Euro statt 60,49 Euro bedeuten eine Ersparnis von mehr als 25 Euro.

Wer Bügeln ohnehin gerne aufschiebt oder einfach eine schnellere Lösung für einzelne Kleidungsstücke sucht, könnte mit dem 42-Prozent-Angebot bei Amazon einen praktischen Helfer für Kleiderschrank und Reisegepäck finden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.