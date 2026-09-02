Amazon Second Chance Deal Days: Diese besten  Spielzeug-Angebote

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Die Amazon Second Chance Deal Days sind eine gute Gelegenheit, Spielzeug, Spiele und kreative Sets günstiger zu entdecken. Von "Werwölfe von Düsterwald" über UNO Extreme bis zum LEGO-Bonsai: Diese vier Angebote sind uns besonders aufgefallen.

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Der Herbst ist wie gemacht für Spieleabende, kreative Nachmittage und neue Projekte für zu Hause. Passend dazu stehen bei den Amazon Second Chance Deal Days wieder zahlreiche Artikel im Fokus, die als Rücksendungen, gebrauchte oder aufbereitete Produkte günstiger angeboten werden können.

Wir haben uns durch die Angebote geklickt und vier Favoriten herausgesucht, die sowohl für Familien und Freunde als auch als erste Geschenkideen für die kommenden Monate interessant sind.

Werwölfe von Düsterwald: Der Klassiker für den nächsten Spieleabend

Wer lügt, wer sagt die Wahrheit – und wer verwandelt sich nachts heimlich in einen Werwolf? "Die Werwölfe von Düsterwald" von Asmodee gehört zu den Klassikern unter den Partyspielen und funktioniert besonders gut in größeren Gruppen.

© Zgomatic

Das Deduktionsspiel ist für acht bis 18 Spieler ab zehn Jahren ausgelegt, eine Runde dauert etwa 30 Minuten. Perfekt also für Geburtstage, Familienabende oder einen langen Herbstabend mit Freunden.

Das Grundspiel ist bei Amazon regulär bereits für 7,98 Euro gelistet. Auf der Produktseite kommt es aktuell auf 4,7 von fünf Sternen bei mehr als 4.100 Bewertungen; laut Amazon wurden zuletzt mehr als 2.000 Exemplare innerhalb eines Monats gekauft.

UNO Extreme bringt noch mehr Chaos an den Spieltisch

Wer UNO liebt, aber ein bisschen mehr Action möchte, sollte sich UNO Extreme von Mattel Games ansehen. Statt Karten einfach nur vom Stapel zu ziehen, kommt hier ein elektronischer Kartenwerfer ins Spiel – und niemand weiß genau, wann und wie viele Karten herausgeschossen kommen.

© Mattel Games

Licht- und Soundeffekte sorgen zusätzlich für Stimmung. Spielen können zwei bis zehn Personen ab sieben Jahren, enthalten sind 112 Karten.

Aktuell wird das Spiel bei Amazon für 15,84 Euro angeboten. Laut Produktseite wurden zuletzt mehr als 3.000 Exemplare innerhalb eines Monats gekauft.

Freundschaftsarmbänder selber machen

Für alle, die lieber basteln als Karten spielen, ist das Cool MAKER Stack'd Heishi Armband-Studio eine schöne Alternative. Das Set enthält 1.220 Heishi-Perlen und soll Material für bis zu 15 selbst gestaltete Armbänder bieten.

© Cool MAKER

Besonders praktisch ist das automatische Auffädeln, mit dem Kinder ab sieben Jahren eigene Farbkombinationen und Freundschaftsarmbänder gestalten können. Damit eignet sich das Set auch als Beschäftigung für verregnete Herbstnachmittage.

Bei Amazon kostet das Armband-Studio aktuell 12,66 Euro. Mehr als 1.000 Stück wurden laut Amazon zuletzt innerhalb eines Monats gekauft.

LEGO-Bonsai bringt Herbstfarben ins Wohnzimmer

Unser vierter Favorit richtet sich eher an Erwachsene und ältere LEGO-Fans: Der LEGO Botanicals Japanische Rote Ahorn kombiniert Bauspaß mit herbstlicher Deko.

© LEGO

Der kleine Bonsai setzt auf rote und orangefarbene Blätter und kommt mit einem baubaren Blumentopf. Nach dem Zusammenbauen kann das Modell direkt als Deko im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro stehen – und passt farblich kaum besser in den Herbst.

Aktuell ist das Set bei Amazon für 33,30 Euro gelistet. Mit 4,8 von fünf Sternen bei mehr als 2.400 Bewertungen gehört es außerdem zu den besonders gut bewerteten Produkten der Auswahl.

Second Chance lohnt sich besonders für Schnäppchenjäger

Gerade bei Spielen und Spielzeug kann sich während der Amazon Second Chance Deal Days ein genauer Blick auf die unterschiedlichen Zustandsvarianten lohnen. Wichtig: Second-Chance-Preise können je nach Artikel und Zustand vom regulären Neupreis abweichen. Prüfen Sie deshalb vor dem Kauf, ob es sich um Neuware, eine Rücksendung oder einen gebrauchten beziehungsweise aufbereiteten Artikel handelt und welcher Preis für die gewählte Variante tatsächlich angezeigt wird.

Wer ohnehin schon nach Geschenkideen für Weihnachten sucht, kann die Aktion ebenfalls nutzen – denn mit dem Herbst beginnt bekanntlich auch die Zeit, in der die ersten Weihnachtsgeschenke langsam auf der Einkaufsliste landen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.