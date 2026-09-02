Kochen mit weniger Öl: Dieser Ninja Airfryer ist 121 Euro günstiger

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Pommes, Gemüse, Hähnchen oder gleich mehrere Gerichte auf einmal: Eine große Heißluftfritteuse kann im Alltag erstaunlich viel Arbeit abnehmen. Besonders interessant ist deshalb gerade dieses Angebot bei Amazon. Die Ninja Double Stack XL mit 9,5 Litern Fassungsvermögen kostet aktuell nur 171,42 Euro statt 292,43 Euro UVP. Damit sparen Sie satte 121,01 Euro – und bekommen ein Modell, das dank seiner zwei übereinander angeordneten Schubladen auch in kleineren Küchen clever mit dem vorhandenen Platz umgeht.

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Heißluftfritteusen haben sich vom Küchentrend längst zum Alltagsgerät entwickelt. Und wer regelmäßig für mehrere Personen kocht, merkt schnell: Ein kleines Modell kann dabei an seine Grenzen kommen.

Genau hier wird die Ninja Double Stack XL SL451EUSD interessant. Sie bietet insgesamt 9,5 Liter Fassungsvermögen, ist laut Hersteller für bis zu acht Portionen ausgelegt und besitzt zwei separate Schubladen.

Der Clou: Die beiden Garkammern befinden sich nicht nebeneinander, sondern übereinander. Dadurch wächst der Airfryer in die Höhe und benötigt weniger Stellfläche in der Breite – praktisch, wenn auf Ihrer Küchenarbeitsplatte ohnehin schon Kaffeemaschine, Wasserkocher und Co. um jeden Zentimeter kämpfen.

Ninja Double Stack XL-Heißluftfritteuse, 6 Funktionen, Steingold © Ninja

171 statt 292 Euro: Hier können Sie ordentlich sparen

Das eigentliche Highlight ist aktuell aber der Preis.

Amazon bietet die Ninja Double Stack XL in der Farbe Steingold derzeit für 171,42 Euro an. Die angegebene UVP liegt bei 292,43 Euro.

Damit ergibt sich eine Ersparnis von 121,01 Euro beziehungsweise 41 Prozent.

Für ein großes Ninja-Modell mit zwei Schubladen und digitalem Bratenthermometer ist das ein Angebot, bei dem wir genauer hinschauen würden – besonders, wenn Sie ohnehin mit dem Gedanken spielen, Ihre bisherige Heißluftfritteuse gegen ein größeres Modell auszutauschen.

Amazon kennzeichnet den Preis derzeit als befristetes Angebot. Wie lange er tatsächlich verfügbar bleibt, lässt sich daher nicht garantieren.

Zwei Schubladen – aber vier Ebenen

Besonders spannend wird die Ninja Double Stack XL für Familien oder alle, die gerne mehrere Komponenten gleichzeitig zubereiten.

Neben den zwei vertikal angeordneten Schubladen kommen zwei Roste zum Einsatz. Dadurch können Lebensmittel auf insgesamt vier Ebenen gegart werden.

Das dürfte vor allem dann praktisch sein, wenn nicht nur eine Portion Pommes in den Airfryer soll. So lassen sich beispielsweise verschiedene Komponenten einer Mahlzeit gleichzeitig zubereiten, ohne dass dafür mehrere Geräte eingeschaltet werden müssen.

Mit insgesamt 9,5 Litern Volumen und Platz für bis zu acht Portionen ist das Modell entsprechend großzügig dimensioniert.

Ninja Double Stack XL-Heißluftfritteuse, 6 Funktionen, Steingold © Ninja

Das Bratenthermometer ist ein echtes Extra

Ein Detail hebt diese Variante zusätzlich von einfacheren Airfryern ab: Ninja integriert ein digitales Bratenthermometer.

Gerade bei Fleisch kann das im Alltag ziemlich angenehm sein. Statt immer wieder die Schublade zu öffnen und zu überprüfen, wie weit das Essen bereits ist, lässt sich die Kerntemperatur kontrollieren.

Wenn Sie Ihren Airfryer also nicht nur für Pommes und Tiefkühlprodukte verwenden möchten, sondern auch Fleisch und andere größere Gerichte darin zubereiten, ist das ein Extra, das durchaus einen Unterschied machen kann.

Sechs Funktionen für den Küchenalltag

Die Double Stack XL verfügt über sechs verschiedene Garfunktionen. Damit soll das Gerät deutlich mehr können als nur klassische Pommes aus der Heißluftfritteuse.

Gerade das macht große Airfryer für uns interessant: Sie können im Alltag für viele kleinere Gerichte den Backofen ersetzen. Statt den großen Ofen für eine überschaubare Portion vorzuheizen, landet das Essen direkt in der Heißluftfritteuse.

Und spätestens im Herbst, wenn wieder häufiger warm gekocht wird, dürfte ein Modell mit zwei getrennten Schubladen besonders praktisch werden.

Mehr als 1.000 Käufe innerhalb eines Monats

Auch bei Amazon scheint das Modell derzeit auf Interesse zu stoßen. Laut den aktuellen Angaben auf der Produktseite wurde die Ninja Double Stack XL mehr als 1.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Hinzu kommen derzeit 4,8 von fünf Sternen bei 80 Bewertungen. Amazon führt das Modell außerdem als "Amazons Tipp".

Bewertungen und Verkaufszahlen sind natürlich immer nur eine Momentaufnahme und sollten nicht allein über einen Kauf entscheiden. Zusammen mit dem aktuellen Rabatt machen sie das Angebot aber durchaus interessant.

Unser Fazit: Vor allem für Familien spannend

Wenn Sie alleine wohnen und lediglich gelegentlich eine Portion Pommes zubereiten möchten, brauchen Sie vermutlich keine Heißluftfritteuse mit 9,5 Litern Fassungsvermögen.

Anders sieht es aus, wenn Sie für mehrere Personen kochen, unterschiedliche Lebensmittel gleichzeitig zubereiten oder Ihren Backofen häufiger ausgeschaltet lassen möchten. Dann spielt die Ninja Double Stack XL ihre Stärken aus.

Uns gefällt besonders die Idee der vertikal angeordneten Schubladen. Sie bekommen viel Garraum, ohne dass das Gerät unnötig breit auf der Arbeitsfläche steht. Die vier möglichen Garebenen und das digitale Bratenthermometer machen das Modell zusätzlich vielseitig.

Und dann ist da natürlich noch der Preis: 171,42 statt 292,43 Euro UVP bedeuten aktuell 121,01 Euro Ersparnis.

Bei einem Rabatt von 41 Prozent würden wir mit dem Kauf zumindest nicht allzu lange warten – Amazon kennzeichnet den Preis schließlich ausdrücklich als befristetes Angebot.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.