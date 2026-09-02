Bosch-Fenstersauger: Bei Amazon neuwertig für 45 Euro

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Fensterputzen gehört wahrscheinlich bei den wenigsten zu den Lieblingsaufgaben im Haushalt. Gerade jetzt, wenn im Herbst wieder mehr Zeit zu Hause verbracht wird, fallen Fingerabdrücke, Wasserflecken und Schlieren auf Fenstern und Spiegeln umso schneller auf. Bei Amazon gibt es dafür gerade einen interessanten Second-Chance-Fund: Den Bosch Akku-Fenstersauger GlassVAC bekommen Sie in der gebrauchten Variante "neuwertig" bereits für 45,01 Euro.

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Es gibt Haushaltsgeräte, bei denen man sich nach der ersten Benutzung fragt, warum man sie nicht schon früher gekauft hat. Ein Fenstersauger könnte für viele genau in diese Kategorie fallen – vor allem, wenn große Fensterflächen, Spiegel oder eine Glasdusche regelmäßig geputzt werden müssen.

Statt das Wasser anschließend mühsam mit einem Tuch aufzunehmen, wird es mit einem Fenstersauger direkt von der Oberfläche abgesaugt.

Der Bosch GlassVAC ist dabei nicht nur für Fenster gedacht. Laut Hersteller eignet er sich auch für Spiegel, Fliesen und Duschkabinen. Bosch setzt bei der Abziehlippe zudem auf Technologie aus dem eigenen Automobilbereich, die ein schnelles und möglichst streifenfreies Ergebnis ermöglichen soll.

© Bosch

Das Spannende ist diesmal der Gebrauchtpreis

Wer bei Amazon nicht zwingend auf originalverpackte Neuware besteht, kann bei solchen Haushaltshelfern immer wieder interessante Angebote entdecken.

Nach den uns vorliegenden Amazon-Angaben wird der Bosch GlassVAC aktuell gebraucht im Zustand "wie neu" für 45,01 Euro angeboten. Genau hier lohnt sich ein zweiter Blick: "Wie neu" kann beispielsweise bedeuten, dass ein Artikel bereits geöffnet oder retourniert wurde, sich aber laut Zustandsbeschreibung in entsprechend gutem Zustand befindet.

Vor dem Kauf sollten Sie dennoch immer die konkrete Zustandsbeschreibung, den Lieferumfang und den Verkäufer kontrollieren. Gerade bei gebrauchten beziehungsweise retournierten Produkten können sich diese Angaben von Angebot zu Angebot unterscheiden.

Bis zu 35 Fenster mit einer Akkuladung

Interessant wird der GlassVAC vor allem dann, wenn Sie nicht nach jedem zweiten Fenster wieder zur Steckdose laufen möchten.

Bosch gibt an, dass sich mit einer Akkuladung bis zu 35 Fenster reinigen lassen. Eine LED-Anzeige informiert dabei über den Akkustand. Durch seine kompakte und leichte Konstruktion soll sich der Fenstersauger außerdem auch bei engeren Platzverhältnissen gut einsetzen lassen.

Das macht ihn nicht nur für den klassischen Frühjahrsputz interessant. Gerade im Alltag dürfte der GlassVAC praktisch sein, wenn Sie beispielsweise nach dem Duschen schnell die Glaswand abziehen oder einen großen Spiegel reinigen möchten.

© Bosch

Nicht nur für Fenster praktisch

Genau diese Vielseitigkeit gefällt uns an dem Konzept besonders. Ein Gerät, das elf Monate im Schrank liegt und nur beim großen Fensterputz herausgeholt wird, nimmt am Ende hauptsächlich Platz weg.

Beim Bosch-Modell sieht das anders aus: Fenster, Spiegel, Dusche und Fliesen gehören laut Produktbeschreibung zu den vorgesehenen Einsatzgebieten.

Wer eine Glasdusche besitzt, kennt beispielsweise die Wasserflecken, die sich nach dem Duschen schnell bemerkbar machen. Statt jedes Mal mit Tüchern nachzupolieren, kann das Wasser direkt abgesaugt werden.

Tausende Amazon-Kunden haben den GlassVAC bewertet

Auch die Bewertungen machen den Bosch-Fenstersauger interessant. Nach den von Ihnen übermittelten Amazon-Daten kommt das Modell auf 4,4 von fünf Sternen bei rund 12.900 Bewertungen. Amazon selbst zeigt aktuell ebenfalls eine Bewertung von 4,4 Sternen bei knapp 12.900 Rezensionen an.

Solche Bewertungen ersetzen natürlich keinen eigenen Test, zeigen aber, dass das Modell bereits von einer großen Zahl an Kunden bewertet wurde.

Für 45 Euro würden wir bei "wie neu" genauer hinschauen

Gerade Haushaltsgeräte sind für uns eine der Produktgruppen, bei denen Second-Chance-Angebote durchaus interessant sein können. Ein kleiner Schönheitsfehler an der Verpackung dürfte vielen schließlich ziemlich egal sein, wenn das Gerät selbst einwandfrei funktioniert.

Beim Bosch GlassVAC kommt hinzu, dass er nicht nur beim nächsten großen Fensterputz eingesetzt werden kann. Spiegel, Fliesen und insbesondere Glasduschen machen ihn zu einem Haushaltshelfer, der auch zwischendurch Verwendung finden kann.

Für aktuell 45,01 Euro in der von Amazon ausgewiesenen gebrauchten "Wie neu"-Variante würden wir deshalb genauer hinschauen. Wichtig bleibt nur: Kontrollieren Sie vor der Bestellung noch einmal Zustand, Verkäufer und Lieferumfang des konkreten Angebots – Second-Chance-Preise und verfügbare Zustände können sich schnell ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.