Wie neu: Samsung Galaxy S22 für unter 300 Euro

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Ein Galaxy-Smartphone für weniger als 300 Euro? Genau das macht die aktuellen Second Chance Deal Days bei Amazon interessant. Das Samsung Galaxy S22 5G mit 128 GB Speicher gibt es dort derzeit generalüberholt für 289,99 Euro. Zum Vergleich: Amazon nennt einen Neupreis von 329,99 Euro. Damit sparen Sie 40 Euro beziehungsweise 12 Prozent – und bekommen ein ehemaliges Top-Smartphone zu einem deutlich niedrigeren Preis.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei Smartphones muss es nicht immer das neueste Modell sein. Gerade wenn Sie auf aktuelle High-End-Preise verzichten können, sind ältere Galaxy-Generationen nach wie vor interessant. Und bei den Amazon Second Chance Deal Days lohnt sich deshalb auch ein Blick auf generalüberholte Geräte.

Eines davon ist aktuell das Samsung Galaxy S22 5G in Phantomschwarz mit 128 GB Speicher. Der Preis liegt bei 289,99 Euro – und damit unter der psychologisch interessanten 300-Euro-Marke.

289,99 Euro statt 329,99 Euro

Amazon weist für das generalüberholte Galaxy S22 derzeit einen Preis von 289,99 Euro aus. Als Neupreis werden 329,99 Euro angegeben. Rechnerisch ergibt das eine Ersparnis von 40 Euro beziehungsweise 12 Prozent.

Besonders spannend ist das Angebot für alle, die nicht mehrere Hundert Euro mehr für eine aktuelle Galaxy-Generation ausgeben möchten. Denn das S22 stammt zwar aus einer älteren Samsung-Generation, bringt aber weiterhin viele Eigenschaften mit, die man von einem hochwertigen Smartphone erwartet.

Samsung Galaxy S22 5G, 128GB, Phantomschwarz (Generalüberholt) © Samsung

Kompaktes Galaxy statt riesigem Smartphone

Was uns am Galaxy S22 auch heute noch gefällt, ist vor allem sein Format. Während viele aktuelle Smartphones immer größer werden, gehört das S22 mit seinem 6,1 Zoll großen Display zu den kompakteren Modellen.

Das macht es interessant, wenn Sie ein Smartphone suchen, das nicht permanent wie ein kleines Tablet in der Hosentasche wirkt.

Dazu kommt ein hochwertiges AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Beim Scrollen, Wechseln zwischen Apps oder Ansehen von Videos sorgt die höhere Bildrate für eine entsprechend flüssige Darstellung.

Die Kamera kann sich noch immer sehen lassen

Auch beim Fotografieren muss sich das ehemalige Samsung-Topmodell nicht verstecken. Auf der Rückseite sitzt ein Kamerasystem mit 50-Megapixel-Hauptkamera, ergänzt um Ultraweitwinkel- und Telekamera.

Gerade die zusätzliche Telekamera ist ein Punkt, den wir bei günstigeren Smartphones nicht selbstverständlich finden. Wer im Urlaub, beim Konzert oder einfach im Alltag häufiger fotografiert, bekommt dadurch mehr Möglichkeiten als mit einer simplen Einzel- oder Dual-Kamera.

Dazu kommen 5G und 128 GB interner Speicher. Wer sehr viele Fotos, Videos und große Apps speichert, sollte allerdings überlegen, ob 128 GB langfristig ausreichen.

Was bedeutet "generalüberholt" bei diesem Angebot?

Hier liegt der entscheidende Unterschied zu einem klassischen Smartphone-Deal: Das angebotene Galaxy S22 ist kein Neugerät, sondern wird über Amazon Renewed als generalüberholt verkauft.

Das muss grundsätzlich kein Nachteil sein – Sie sollten vor dem Kauf aber wissen, worauf Sie sich einlassen. Bei Renewed-Produkten handelt es sich um bereits verwendete Geräte, die überprüft und für den erneuten Verkauf aufbereitet wurden.

Wer unbedingt ein fabrikneues Smartphone mit ungeöffneter Originalverpackung möchte, ist hier also falsch. Wer dagegen mit einem generalüberholten Gerät leben kann, bekommt die Möglichkeit, bei der Anschaffung Geld zu sparen und gleichzeitig einem bereits vorhandenen Smartphone ein zweites Leben zu geben.

Vor dem Kauf würden wir deshalb einen genauen Blick auf die konkrete Zustandsbeschreibung, den Lieferumfang sowie die für das Angebot geltenden Rückgabe- und Garantiebedingungen werfen.

Über 1.000 Bewertungen bei Amazon

Nach den aktuell angegebenen Zahlen kommt das generalüberholte Galaxy S22 bei Amazon auf 4,0 von fünf Sternen bei 1.099 Bewertungen.

Gerade bei Renewed-Geräten würden wir Bewertungen allerdings etwas anders betrachten als bei Neuware: Der individuelle Zustand kann eine größere Rolle spielen. Entscheidend ist deshalb nicht nur das Smartphone-Modell selbst, sondern auch, in welchem Zustand das konkrete Gerät geliefert wird.

Unser Fazit: Unter 300 Euro wird das S22 wieder spannend

Natürlich bekommen Sie hier nicht Samsungs neueste Smartphone-Generation. Genau darum geht es bei diesem Deal aber auch nicht.

Für 289,99 Euro bekommen Sie ein kompaktes Galaxy-Smartphone mit AMOLED-Display, 5G, vielseitigem Kamerasystem und 128 GB Speicher. Wer nicht jedem jährlichen Smartphone-Upgrade hinterherlaufen möchte, dürfte damit im Alltag weiterhin viel anfangen können.

Der wichtigste Punkt bleibt der Zustand: Das Galaxy S22 wird generalüberholt angeboten. Wenn Sie damit kein Problem haben und vor dem Kauf die Angebotsdetails genau prüfen, finden wir den Preis von weniger als 300 Euro im Rahmen der Second Chance Deal Days durchaus interessant.

Und vielleicht ist genau das der Reiz dieser Aktion: Statt für ein neues Smartphone tief in die Tasche zu greifen, bekommt ein ehemaliges Topmodell eine zweite Chance.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.