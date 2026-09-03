Faber-Castell-Buntstifte 40% günstiger: 60 Farben kosten jetzt nur 14 Euro

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Ob für die Schule, den nächsten Bastelnachmittag mit den Kindern oder einfach für ein paar kreative Stunden zu Hause: Ein großes Buntstifte-Set kann man eigentlich immer gebrauchen. Umso besser, wenn dafür nicht einmal 15 Euro fällig werden. Bei Amazon bekommen Sie aktuell 60 Buntstifte von Faber-Castell für nur 13,61 Euro statt 22,68 Euro. Das Angebot ist derzeit stark nachgefragt – mehr als 4.000 Sets wurden laut Amazon allein im vergangenen Monat gekauft.

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60 Farben auf einmal – da dürfte die Entscheidung, welcher Stift als Nächstes dran ist, fast schwieriger werden als das eigentliche Ausmalen. Das Faber-Castell Castle Buntstifte-Set bringt eine entsprechend große Farbauswahl mit und ist aktuell überraschend günstig zu haben.

Gerade jetzt zum Schulstart kommt das Angebot zur richtigen Zeit. Schließlich verschwinden Buntstifte im Laufe eines Schuljahres gerne einmal spurlos im Federmäppchen, werden zu Hause auf mehrere Schubladen verteilt oder sind genau dann nicht auffindbar, wenn sie gebraucht werden.

Für 13,61 Euro können Sie deshalb direkt einen ordentlichen Vorrat anlegen.

Faber-Castell - Buntstifte Set Castle, 60 hexagonale Malstifte © Faber-Castell

60 Faber-Castell-Buntstifte für nur 13,61 Euro

Amazon reduziert das Set aktuell um satte 40 Prozent. Statt der angegebenen UVP von 22,68 Euro zahlen Sie momentan nur 13,61 Euro.

Das bedeutet eine Ersparnis von 9,07 Euro – und heruntergerechnet kostet Sie ein Stift damit gerade einmal rund 23 Cent.

Für ein Set mit 60 verschiedenen Farben finden wir das ausgesprochen interessant, zumal Faber-Castell vielen bereits aus der eigenen Schulzeit ein Begriff sein dürfte.

Amazon kennzeichnet das Produkt derzeit außerdem als "Angebot stark nachgefragt". Wer das Set ohnehin für Schule, Kinder oder den eigenen Kreativschrank gebrauchen kann, sollte den aktuellen Preis deshalb im Auge behalten.

Faber-Castell - Buntstifte Set Castle, 60 hexagonale Malstifte © Faber-Castell

Nicht nur für Kinder interessant

Natürlich liegt bei Buntstiften sofort der Gedanke an Schule und Kinderzimmer nahe. Das Castle-Set richtet sich laut Produktbeschreibung aber ausdrücklich auch an Erwachsene.

Und das können wir gut nachvollziehen. Malbücher für Erwachsene, Skizzen, kleine DIY-Projekte oder einfach eine kreative Pause am Abend – manchmal ist es erstaunlich entspannend, Smartphone und Laptop zur Seite zu legen und wieder ganz klassisch zu Papier und Stiften zu greifen.

Mit 60 Farben haben Sie dabei deutlich mehr Auswahl als bei den kleinen Standard-Sets. Gerade für Schattierungen, detailliertere Zeichnungen oder Ausmalbilder macht sich eine größere Farbpalette schnell bemerkbar.

Weiche Mine und hohe Farbbrillanz

Faber-Castell bewirbt die Stifte mit einer hohen Farbbrillanz und einer weichen Mine. Die hexagonale Form dürfte außerdem praktisch sein, wenn die Stifte auf dem Schreibtisch liegen – runde Stifte verabschieden sich schließlich gerne einmal Richtung Boden.

Die Farbstifte werden zudem als bruchsicher beschrieben. Gerade bei Kindern, wenn das Federmäppchen regelmäßig im Schulrucksack herumgetragen wird, ist das ein durchaus interessantes Detail.

4,8 Sterne bei mehr als 17.000 Bewertungen

Dass das Set bei Amazon beliebt ist, zeigen auch die aktuellen Zahlen. Zum Zeitpunkt unserer Recherche erreicht es beeindruckende 4,8 von fünf Sternen bei 17.494 Bewertungen.

Hinzu kommen mehr als 4.000 verkaufte Sets im vergangenen Monat. Amazon führt die Buntstifte außerdem als "Amazons Tipp".

Bewertungen sind natürlich immer subjektiv. Bei mehr als 17.000 Rezensionen ist die Datenbasis hier allerdings deutlich größer als bei vielen anderen Angeboten.

Für den Schulstart würden wir bei diesem Preis genauer hinschauen

Gerade wenn Sie ohnehin noch Schulmaterial besorgen müssen, ist der Zeitpunkt ziemlich passend. Für 13,61 Euro bekommen Sie direkt 60 Farben und müssen nicht nach wenigen Wochen feststellen, dass ausgerechnet Rot, Blau und Grün schon wieder verschwunden sind.

Aber auch als kleines Geschenk finden wir das Set sympathisch. Ein Malbuch dazu, und schon haben Sie eine unkomplizierte Beschäftigung für Kinder, ohne dafür viel Geld auszugeben.

Und vielleicht landet das Set am Ende gar nicht ausschließlich im Kinderzimmer. Bei 60 Farben darf schließlich auch der eine oder andere Erwachsene wieder Lust aufs Zeichnen bekommen.

Unser Fazit: 40 Prozent Rabatt machen diesen Deal richtig interessant

60 Faber-Castell-Buntstifte für 13,61 Euro statt 22,68 Euro – das ist eines dieser Angebote, bei denen Preis und Nutzen für uns gut zusammenpassen.

Besonders zum Schulstart kommt der Deal gelegen. Die große Farbauswahl macht das Set aber genauso interessant für Hobbyzeichner, Ausmalfans und Familien, die zu Hause gerne kreativ werden.

Mit 40 Prozent Rabatt, 4,8 Sternen aus über 17.000 Bewertungen und mehr als 4.000 Käufen im vergangenen Monat ist es wenig überraschend, dass Amazon das Angebot aktuell als stark nachgefragt kennzeichnet. Wenn Sie ohnehin neue Buntstifte brauchen, würden wir bei 13,61 Euro deshalb nicht allzu lange überlegen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.