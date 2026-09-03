Aperol Spritz wie an der Bar: Diese Maschine mixt Ihren Drink ohne Strom

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Ein Aperol Spritz gehört für viele zum Sommer – aber warum sollte damit im September Schluss sein? Gerade die letzten warmen Nachmittage auf Balkon und Terrasse wollen schließlich ausgekostet werden. Wer dabei keine Lust hat, jeden Drink einzeln zu mischen, dürfte bei diesem ungewöhnlichen Amazon-Fund hängen bleiben: Der Sprizzer übernimmt das Mixen und Ausschenken – ganz ohne Strom oder Batterien.

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Manche Küchengeräte lösen Probleme, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Und dann gibt es den Sprizzer. Braucht man wirklich eine eigene Maschine für Aperol Spritz? Vermutlich nicht. Wollen wir sie trotzdem auf der nächsten Gartenparty stehen haben? Irgendwie schon.

Denn statt Aperol, Prosecco und Soda bei jedem Glas aufs Neue zusammenzustellen, verwandelt der auffällige orangefarbene Dispenser das Ganze in eine kleine private Spritz-Bar.

Sprizzer - Aperol Spritz Maschine für Spritz © Sprizzer

So funktioniert die Aperol-Spritz-Maschine

Das Prinzip ist überraschend unkompliziert: Der Sprizzer ist Dispenser und Mischer in einem und wurde speziell für Spritz-Getränke konzipiert.

Besonders praktisch finden wir, dass das Gerät weder Strom noch Batterien benötigt. Die Ausgabe erfolgt manuell. Dadurch können Sie die Maschine nicht nur in der Küche verwenden, sondern beispielsweise auch auf der Terrasse, im Garten oder überall dort aufstellen, wo gerade gefeiert wird.

Ein integrierter Eisbehälter soll zusätzlich dabei helfen, die Zutaten beziehungsweise den Drink kühl zu halten. Gerade bei einer längeren Gartenparty ist das ein Detail, das uns gefällt.

Und optisch? Nun ja, dezent ist anders. Das kräftige Orange macht ziemlich eindeutig klar, welcher Drink hier im Mittelpunkt steht. Aber genau das dürfte bei diesem Produkt auch gewollt sein.

Das könnte der heimliche Star Ihrer nächsten Party werden

Stellen Sie sich vor: Freunde kommen vorbei, Gläser und Orangenscheiben stehen bereit und statt den ganzen Abend selbst Barkeeper zu spielen, können sich die Gäste ihren Spritz über den Dispenser holen.

Genau darin sehen wir den eigentlichen Reiz.

Der Sprizzer ist weniger ein notwendiges Küchengerät als ein Party-Gadget, das gleichzeitig einen praktischen Zweck erfüllt. Besonders bei Geburtstagen, Gartenfesten, Mädelsabenden oder einem größeren Aperitivo könnte die Maschine schnell zum Gesprächsthema werden.

Auch für eine Hochzeit, einen Polterabend oder als außergewöhnliches Geschenk für echte Spritz-Fans können wir uns das Gerät gut vorstellen.

Sprizzer - Aperol Spritz Maschine für Spritz © Sprizzer

Made in Italy – und bei Amazon bereits gefragt

Der Sprizzer wird laut Produktangaben in Italien hergestellt. Zum Zeitpunkt unserer Recherche erhält die Maschine bei Amazon 4,3 von fünf Sternen bei 230 Bewertungen.

Interessant ist auch die aktuelle Nachfrage: Laut Amazon wurden mehr als 200 Stück im vergangenen Monat gekauft. Zusätzlich trägt das Modell derzeit die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

Ganz günstig ist der Spaß allerdings nicht. Aktuell kostet die Aperol-Spritz-Maschine bei Amazon 221,84 Euro.

Damit ist sie definitiv kein spontaner Mitnahmeartikel. Wer nur gelegentlich einen Spritz trinkt, dürfte mit Flasche und Messbecher günstiger fahren. Wenn Sie allerdings regelmäßig größere Runden bewirten oder nach einem besonderen Gadget für Ihre Hausbar suchen, sieht die Sache schon anders aus.

Sprizzer - Aperol Spritz Maschine für Spritz © Sprizzer

Über 220 Euro für eine Spritz-Maschine – lohnt sich das?

Das hängt vor allem davon ab, wie oft Sie sie tatsächlich benutzen würden.

Für ein oder zwei Gläser am Wochenende brauchen Sie natürlich keine eigene Maschine. Für Gastgeber und echte Aperitivo-Fans hat der Sprizzer aber einen gewissen Haben-wollen-Faktor.

Uns gefällt vor allem die Idee dahinter: keine Elektronik, keine Batterien und trotzdem ein richtiger Dispenser, der auf der nächsten Party sofort ins Auge fällt. Dass ein Eisbehälter integriert ist, macht das Konzept noch interessanter.

Und mal ehrlich: Eine orangefarbene Aperol-Spritz-Maschine auf der eigenen Bar ist vermutlich genau die Art von Anschaffung, über die Gäste erst lachen – und fünf Minuten später unbedingt selbst einen Drink daraus zapfen wollen.

Unser Fazit: Kein Muss – aber verdammt cool für Spritz-Fans

221,84 Euro sind eine Ansage. Dafür bekommen Sie mit dem Sprizzer allerdings auch kein gewöhnliches Küchenutensil, sondern ein ziemlich ausgefallenes Party-Gadget.

Brauchen Sie eine eigene Maschine für Aperol Spritz? Wahrscheinlich nicht. Wenn Sie allerdings gerne Gastgeber sind und der Aperitivo bei Ihnen ohnehin regelmäßig auf dem Tisch steht, könnten Sie verdammt viel Spaß damit haben.

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