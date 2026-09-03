Diese HP-Laptop kostet jetzt nur 329 Euro

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Ein leistungsfähiger Laptop für Arbeit, Studium oder Homeoffice muss nicht zwangsläufig vierstellig kosten. Während der Amazon Second Chance Deal Days lohnt sich gerade der Blick auf generalüberholte Technik besonders: Das HP ZBook Firefly 14 G8 mit 16 GB RAM und Windows 11 Pro bekommen Sie aktuell für 329 Euro. Ein spannender Deal für alle, die lieber bei der Ausstattung als beim Budget großzügig sein möchten.

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Neu ist nicht automatisch die bessere Wahl. Gerade bei Notebooks können generalüberholte Business-Geräte eine interessante Möglichkeit sein, für vergleichsweise wenig Geld an eine solide Ausstattung zu kommen.

Genau darauf zielen die Amazon Second Chance Deal Days ab. Statt fabrikneuer Ware stehen hier unter anderem bereits verwendete und anschließend für den erneuten Verkauf aufbereitete Produkte im Mittelpunkt.

Eines der Angebote, bei denen wir aktuell genauer hinschauen würden, ist das HP ZBook Firefly 14 G8.

HP ZBook Firefly 14 G8 Workstation Laptop © HP

HP ZBook Firefly für 329 Euro bei Amazon

Das generalüberholte ZBook kostet während der Aktion aktuell 329 Euro statt einer angegebenen UVP von 349 Euro. Damit sparen Sie sechs Prozent beziehungsweise 20 Euro.

Der Rabatt selbst ist damit zwar überschaubar. Spannender finden wir, was Sie für 329 Euro bekommen: Im Inneren arbeitet ein Intel Core i5-1145G7, unterstützt von 16 GB Arbeitsspeicher. Für Dateien und Programme steht eine 256 GB große SSD zur Verfügung.

Dazu kommt Windows 11 Pro. Gerade wenn Sie einen Laptop für produktives Arbeiten, Homeoffice oder Studium suchen, ergibt das auf dem Papier ein interessantes Gesamtpaket.

14 Zoll machen das ZBook angenehm mobil

Uns gefällt vor allem das Format. Das 14 Zoll große Full-HD-Display mit 1.920 x 1.080 Pixeln bietet genügend Bildschirmfläche zum Arbeiten, ohne das Notebook unnötig groß zu machen.

Damit könnte das ZBook beispielsweise interessant sein, wenn Sie regelmäßig zwischen Büro und Homeoffice wechseln, es mit auf die Uni nehmen oder unterwegs arbeiten möchten.

16 GB RAM sind ebenfalls ein Pluspunkt. Wer im Alltag gleichzeitig mit zahlreichen Browser-Tabs, Office-Anwendungen, Videocalls und weiteren Programmen arbeitet, dürfte den zusätzlichen Arbeitsspeicher gegenüber sehr günstigen Einstiegsgeräten schnell zu schätzen wissen.

Bei der 256-GB-SSD sollten Sie hingegen überlegen, wie viel Speicherplatz Sie tatsächlich benötigen. Für Dokumente und typische Office-Anwendungen kann das ausreichen. Wenn Sie große Mengen an Fotos, Videos oder anderen umfangreichen Dateien lokal speichern möchten, könnte der Platz dagegen schnell knapp werden.

HP ZBook Firefly 14 G8 Workstation Laptop © HP

Ein Detail sollten Sie vor dem Kauf unbedingt kennen

Bevor Sie bestellen, gibt es einen wichtigen Punkt: Laut Amazon-Angebot besitzt dieses Modell ein US-QWERTY-Keyboard.

Das Tastaturlayout unterscheidet sich also von der in Deutschland und Österreich üblichen QWERTZ-Tastatur. Wenn Sie täglich viele deutsche Texte schreiben und an QWERTZ gewöhnt sind, sollten Sie das unbedingt in Ihre Kaufentscheidung einbeziehen.

Wer ohnehin mit US-QWERTY arbeitet oder das Notebook beispielsweise überwiegend mit einer externen Tastatur am Schreibtisch verwendet, dürfte damit weniger Schwierigkeiten haben.

Second Chance: Was bedeutet "generalüberholt"?

Das ZBook wird über Amazon Renewed angeboten und ausdrücklich als generalüberholt verkauft. Sie kaufen hier also kein fabrikneues Notebook.

Und genau das macht solche Angebote interessant: Ein Gerät bekommt eine zweite Chance, während Sie im Gegenzug einen niedrigeren Preis erhalten können. Allerdings sollten Sie Zustand und Angebotsbeschreibung vor der Bestellung genau prüfen und nicht automatisch den Zustand eines Neugeräts erwarten.

Auch die bisherigen Bewertungen würden wir hier noch nicht überbewerten. Das konkrete Angebot steht derzeit bei 3,6 von fünf Sternen, allerdings auf Basis von lediglich acht Bewertungen. Für ein belastbares Urteil ist das eine sehr kleine Datenbasis.

Für wen lohnt sich das HP ZBook?

Für uns ist das Angebot vor allem dann interessant, wenn Sie möglichst viel Arbeits-Laptop für rund 300 Euro suchen und mit einem generalüberholten Gerät kein Problem haben.

Ein Core-i5-Prozessor, 16 GB RAM, SSD, Full-HD-Display und Windows 11 Pro ergeben eine Ausstattung, mit der sich typische Aufgaben rund um Office, Studium und Homeoffice abdecken lassen sollten.

Wer hingegen ein fabrikneues Notebook, viel internen Speicher oder zwingend eine deutsche QWERTZ-Tastatur möchte, sollte weitersuchen.

Unser Fazit: Bei den Second Chance Deal Days einen Blick wert

329 Euro für ein HP ZBook mit 16 GB RAM und Windows 11 Pro – genau solche Angebote machen die Amazon Second Chance Deal Days interessant.

Der Preisnachlass von sechs Prozent ist zwar nicht spektakulär. Entscheidend ist für uns vielmehr die Ausstattung, die Sie für diesen Preis erhalten. Besonders 16 GB RAM, das kompakte 14-Zoll-Full-HD-Display und Windows 11 Pro machen das generalüberholte ZBook zu einem spannenden Kandidaten für Arbeit, Uni und Homeoffice.

Nur das US-QWERTY-Keyboard und die 256 GB Speicherplatz sollten Sie vor dem Kauf bewusst einkalkulieren. Passt beides zu Ihren Anforderungen, bekommen Sie hier für 329 Euro ein interessantes Second-Chance-Angebot.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.