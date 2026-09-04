Dyson Hot+Cool: Dieses 2-in-1-Gerät ist perfekt für jede Jahreszeit

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Morgens ist es plötzlich frisch, am Nachmittag wird es noch einmal warm – willkommen im September. Genau für diese Übergangszeit klingt ein Gerät praktisch, das beides kann: wärmen und für einen kühlenden Luftstrom sorgen. Der Dyson Hot+Cool HF1 Remote Link ist aktuell bei Amazon reduziert und kostet nur 351,94 Euro statt 432,60 Euro. Sie sparen damit 80,66 Euro – und bekommen einen schicken Alltagshelfer, den Sie nicht nach dem Sommer wieder im Keller verstauen müssen.

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Der Ventilator darf eigentlich noch nicht weg. Die Heizung möchte man aber auch noch nicht den ganzen Tag laufen lassen. Gerade im Spätsommer und Herbst gibt es diese Wochen, in denen man morgens im Pullover am Frühstückstisch sitzt und wenige Stunden später wieder das Fenster aufreißt.

Genau hier wird der Dyson Hot+Cool HF1 Remote Link interessant. Statt nur eine Saison lang nützlich zu sein, kombiniert das Gerät Heizlüfter und Ventilator in einem Gehäuse.

Und aktuell macht Amazon den Einstieg deutlich günstiger.

Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-heat, White/Silver © Dyson

Dyson Hot+Cool für 351,94 Euro statt 432,60 Euro

Der Preis ist für Dyson-Verhältnisse durchaus interessant: Im befristeten Angebot kostet das Modell in Weiß/Silber momentan 351,94 Euro.

Die angegebene UVP liegt bei 432,60 Euro. Sie sparen also 19 Prozent beziehungsweise 80,66 Euro.

Natürlich sind rund 352 Euro noch immer eine ordentliche Investition. Wer allerdings ohnehin einen Dyson Hot+Cool kaufen wollte, dürfte sich über mehr als 80 Euro Preisnachlass freuen.

Auch andere Amazon-Kunden scheinen das Modell aktuell auf dem Radar zu haben: Laut Produktseite wurde es mehr als 100 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Morgens vorheizen, bevor Sie überhaupt im Zimmer sind

Eine Funktion finden wir gerade mit Blick auf die kommenden kühleren Monate besonders angenehm: die Vorheizfunktion.

Stellen Sie sich einen kalten Herbstmorgen vor. Das Bett ist warm, der Boden nicht – und eigentlich möchte man noch überhaupt nicht aufstehen. Mit der Remote-Link-Funktion soll sich das Gerät aus der Ferne steuern lassen, sodass Sie den Raum bereits vorheizen können.

Das ist genau die Art von Komfort, die im Hochsommer völlig nebensächlich klingt und an einem kalten Novembermorgen plötzlich ziemlich attraktiv wird.

Zusätzlich lässt sich der Hot+Cool laut Produktbeschreibung per App und Fernbedienung steuern.

Im Herbst heizen, bei Wärme wieder Ventilator

Der große Vorteil steckt bereits im Namen: Hot+Cool.

An kühleren Tagen können Sie das Gerät als Heizlüfter verwenden. Wird es wieder wärmer, sorgt es als Ventilator für Luftbewegung. Gerade während der Übergangszeit müssen Sie damit nicht ständig zwischen zwei unterschiedlichen Geräten wechseln.

Auch langfristig finden wir das praktisch. Im Winter steht nicht noch ein Ventilator ungenutzt herum und im Sommer muss der Heizlüfter nicht im Abstellraum verschwinden.

Ein Gerät übernimmt einfach beide Aufgaben.

Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-heat, White/Silver © Dyson

Dyson setzt auf leisen Betrieb

Wer einen Heizlüfter im Homeoffice, Wohn- oder Schlafzimmer einsetzen möchte, kennt ein entscheidendes Problem: Das Gerät kann noch so gut wärmen – wenn es dabei permanent laut rauscht, wird es schnell nervig.

Dyson bewirbt den HF1 Remote Link deshalb mit leisem Betrieb. Das dürfte vor allem interessant sein, wenn Sie ihn über längere Zeit in einem Raum nutzen möchten, in dem Sie arbeiten, lesen oder fernsehen.

Auch optisch ist das Gerät typisch Dyson: Statt nach klassischem Heizlüfter auszusehen, fügt sich die schlanke Konstruktion in Weiß und Silber deutlich unauffälliger in moderne Wohnräume ein.

Auch Familien und Haustiere wurden mitgedacht

Ein Heizgerät steht selten völlig abgeschottet in einem Raum. Kinder laufen vorbei, der Hund legt sich daneben oder die Katze entscheidet spontan, dass genau dieser Platz jetzt interessant ist.

Dyson bewirbt das Modell deshalb ausdrücklich als sicher für Familien und Haustiere. Welche Sicherheitsfunktionen für Ihren konkreten Haushalt relevant sind, sollten Sie vor dem Kauf dennoch in der Produktbeschreibung und Bedienungsanleitung prüfen und die dortigen Sicherheitshinweise beachten.

Gerade bei einem Gerät mit Heizfunktion würden wir uns nie allein auf einen Marketingbegriff verlassen.

Unser Fazit: Gerade jetzt kommt dieser Dyson wie gerufen

Es ist vor allem der Zeitpunkt, der dieses Angebot für uns spannend macht.

Der Sommer verabschiedet sich langsam, die ersten kühlen Morgen stehen vor der Tür – aber für die dauerhafte Heizsaison ist es vielerorts noch zu früh. Ein Gerät, das morgens wärmen und an einem überraschend warmen Nachmittag wieder als Ventilator dienen kann, passt ziemlich gut in genau diese Phase.

Dazu kommt der aktuelle Preis: 351,94 Euro statt 432,60 Euro bedeuten eine Ersparnis von 80,66 Euro beziehungsweise 19 Prozent.

Mit Heiz- und Ventilatorfunktion, App- und Fernbedienungssteuerung sowie Vorheizfunktion bringt der Dyson Hot+Cool HF1 zudem einige Komfortfunktionen mit, die ihn interessanter machen als einen einfachen Heizlüfter.

Wenn Sie ohnehin mit einem Hot+Cool geliebäugelt haben, würden wir deshalb jetzt genauer hinschauen. Mehr als 80 Euro Rabatt machen aus dem hochpreisigen Dyson zwar noch kein Schnäppchen für jeden Geldbeutel – aber definitiv ein deutlich attraktiveres Angebot.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.