Amazon: Diese Tommy-Hilfiger-Jeans ist heute 57% günstiger

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Eine gute Jeans ist eines dieser Kleidungsstücke, die Sie im Herbst wahrscheinlich häufiger aus dem Schrank holen als fast alles andere. Umso interessanter ist dieses aktuelle Amazon-Angebot: Eine Herren-Jeans von Tommy Hilfiger kostet derzeit nur 51,94 Euro statt 120,91 Euro UVP. Damit sparen Sie satte 57 Prozent – beziehungsweise 68,97 Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei Mode-Deals schauen wir besonders gerne auf jene Teile, die nicht nur für eine Saison funktionieren. Eine klassische Jeans gehört definitiv dazu. Sie lässt sich mit T-Shirt und Sneakern genauso kombinieren wie mit Hemd, Pullover oder einer Übergangsjacke.

Deshalb ist uns dieses befristete Angebot von Tommy Hilfiger direkt aufgefallen. Die Herren-Jeans mit geradem Schnitt ist bei Amazon aktuell um mehr als die Hälfte reduziert.

Tommy-Hilfiger-Jeans für nur 51,94 Euro

Der Preis kann sich wirklich sehen lassen: Amazon listet die Jeans derzeit für 51,94 Euro statt 120,91 Euro UVP.

Das entspricht einem Rabatt von 57 Prozent und einer Ersparnis von 68,97 Euro. Gerade bei einer bekannten Modemarke wie Tommy Hilfiger ist das ein Preis, bei dem wir zweimal hinschauen würden.

Wichtig bei Fashion-Angeboten: Preis und Rabatt können je nach ausgewählter Größe oder Variante unterschiedlich ausfallen. Prüfen Sie deshalb vor der Bestellung noch einmal den aktuell angezeigten Preis für Ihre gewünschte Größe.

Tommy Hilfiger Herrenjeans Gerade © Tommy Hilfiger

Ein Klassiker, der perfekt in den Herbst passt

Was uns an einer geraden Jeans gefällt, ist ihre Vielseitigkeit. Der Schnitt wirkt klassisch und lässt sich unkompliziert in bestehende Outfits integrieren.

Im Spätsommer funktioniert sie noch mit einem schlichten weißen T-Shirt und Sneakern. Sobald es kühler wird, kommen Strickpullover, Hemd, Overshirt oder eine leichte Jacke dazu. Genau solche Kleidungsstücke mögen wir: morgens anziehen, ohne lange über das Outfit nachdenken zu müssen.

Auch farblich und beim Styling muss man aus einer klassischen Jeans keine Wissenschaft machen. Gerade für Männer, die ihren Kleiderschrank lieber mit einigen gut kombinierbaren Basics ausstatten, kann das Modell interessant sein.

57 Prozent Rabatt machen den Deal spannend

Natürlich sollte man eine Jeans nicht allein wegen des Markenlogos kaufen. Bei diesem Angebot ist es für uns vor allem die Kombination aus alltagstauglichem Schnitt und ungewöhnlich hohem Preisnachlass, die neugierig macht.

Statt über 120 Euro werden aktuell nur knapp 52 Euro fällig. Damit bleibt sogar fast 70 Euro Differenz zur angegebenen UVP.

Unser Fazit: Ein starker Jeans-Deal für den Herbst

Wenn Sie ohnehin gerade nach einer neuen Jeans für die kommende Herbstsaison suchen, könnte sich ein Blick auf dieses Angebot lohnen.

51,94 Euro statt 120,91 Euro UVP sind für eine Tommy-Hilfiger-Jeans ein attraktiver Preis. Der gerade Schnitt macht sie außerdem zu einem unkomplizierten Begleiter, der nicht nach einer Saison wieder aus der Mode sein dürfte.

Bei 57 Prozent Rabatt würden wir allerdings nicht allzu lange davon ausgehen, dass jede Größe zum gleichen Preis verfügbar bleibt. Schauen Sie deshalb am besten genau nach, ob Ihre Größe noch Teil des Angebots ist.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.