LAMY x Harry Potter: Welcher Hogwarts-Füller passt zu Ihnen?

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Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw oder Hufflepuff? Pünktlich zum Schulstart bekommt die Federtasche ein kleines Hogwarts-Upgrade: LAMY hat seinen beliebten safari Füller den vier berühmten Häusern aus Harry Potter gewidmet. Bei Amazon starten die Angebote bereits bei knapp 23 Euro – und statt einfach nur nach der schönsten Farbe zu entscheiden, können Sie den Füller wählen, der am besten zu Ihrer Persönlichkeit passt.

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Der Schulstart bedeutet normalerweise: neue Hefte, neue Stifte, vielleicht ein neuer Rucksack – und irgendwann landet auch ein neuer Füller im Einkaufswagen. Warum daraus nicht gleich etwas machen, das ein bisschen mehr Spaß bereitet?

Genau deshalb gefällt uns die Harry Potter x LAMY Special Edition so gut. Der bekannte LAMY safari trifft auf Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. LAMY selbst beschreibt die Edition als Verbindung aus Schreiben, Kreativität und der Freude am Lernen – jedes Modell greift dabei eines der vier Hogwarts-Häuser auf.

Und damit stellt sich eigentlich nur noch eine Frage: Welches Haus sind Sie?

Lamy safari Harry Potter © Lamy

Gryffindor: Für alle, die sich etwas trauen

Sie gehen Herausforderungen lieber direkt an, statt lange darüber nachzudenken? Dann könnte Gryffindor Ihr Füller sein.

Das Hogwarts-Haus wird besonders mit Mut und Abenteuerlust verbunden. Auch LAMY beschreibt seine Gryffindors als neugierig und mutig, wenn ein neues Schreibabenteuer beginnt.

Für uns passt das Modell deshalb zu allen, die gerne Neues ausprobieren, sich im Unterricht melden, ihre Meinung vertreten und vor einer Herausforderung nicht gleich zurückschrecken.

Kurz gesagt: Gryffindor passt zu den Mutigen.

Slytherin: Für Ehrgeizige mit großen Zielen

Sie haben einen Plan – und meistens auch schon einen Plan B? Willkommen in Slytherin.

Hier stehen vor allem Ehrgeiz, große Ziele und Cleverness im Mittelpunkt. LAMY beschreibt Slytherins passend dazu als neugierig und ambitioniert.

Gerade zum Schul- oder Studienstart finden wir das fast schon passend: neue Ziele setzen, bessere Noten anpeilen, Projekte durchziehen und vielleicht endlich etwas organisierter werden.

Kurz gesagt: Slytherin passt zu den Zielstrebigen.

Lamy safari Harry Potter

Ravenclaw: Für kreative Köpfe und Wissbegierige

Wenn Sie freiwillig noch eine Seite weiterlesen, ständig neue Ideen haben oder einfach gerne Neues lernen, dürfte Ravenclaw ziemlich gut zu Ihnen passen.

LAMY verbindet das Haus mit Fleiß und Kreativität und spielt dabei natürlich auch mit der Idee, große Gedanken aufs Papier zu bringen.

Von allen vier Varianten fühlt sich Ravenclaw für uns deshalb besonders passend für Schule und Studium an. Schließlich geht es genau dort um Wissen, Ideen und darum, die eigenen Gedanken zu Papier zu bringen.

Kurz gesagt: Ravenclaw passt zu den Wissbegierigen und Kreativen.

Hufflepuff: Für Teamplayer, auf die man sich verlassen kann

Nicht jeder muss ständig Erster sein. Manchmal sind diejenigen am wichtigsten, auf die man sich einfach verlassen kann.

Hufflepuff steht für Gemeinschaft, Fairness und Teamgeist. LAMY beschreibt Hufflepuffs als vielseitig und als Menschen, die gerne gemeinsam lernen; in der Harry-Potter-Kollektion wird das Haus zudem mit Gerechtigkeit und Gemeinschaft verbunden.

Damit dürfte diese Variante besonders gut zu Ihnen passen, wenn Sie lieber miteinander als gegeneinander arbeiten und zu den Menschen gehören, die anderen auch einmal bei einer schwierigen Aufgabe helfen.

Lamy safari Harry Potter

Kurz gesagt: Hufflepuff passt zu den loyalen Teamplayern.

Warum LAMY und Harry Potter erstaunlich gut zusammenpassen

Was zunächst wie eine klassische Fan-Kooperation klingt, ergibt bei genauerem Hinsehen ziemlich viel Sinn.

Denn der LAMY safari ist tatsächlich für den Alltag gemacht: LAMY nennt unter anderem ein ergonomisches Griffstück, ein robustes Kunststoffgehäuse, eine polierte Edelstahlfeder und ein Sichtfenster zur Kontrolle des Tintenstands. Eine blaue LAMY-T10-Tintenpatrone ist ebenfalls dabei; die Harry-Potter-Modelle werden in unterschiedlichen Federbreiten angeboten.

Damit landet hier nicht irgendein Harry-Potter-Sammlerstück in der Schublade. Der Füller kann tatsächlich jeden Tag in Schule, Studium oder Büro zum Einsatz kommen.

Und genau diese Mischung gefällt uns: ein praktischer Schreibklassiker, der durch das eigene Hogwarts-Haus plötzlich viel persönlicher wird.

Harry-Potter-Füller schon ab knapp 23 Euro

Auch preislich lohnt es sich aktuell, die verschiedenen Varianten bei Amazon durchzuklicken. Die Angebote für die Harry-Potter-Füller beginnen bereits bei knapp 23 Euro. Welches Haus am günstigsten ist, kann sich allerdings ebenso ändern wie der Preis selbst.

Das von Ihnen gefundene Slytherin-Modell mit Federbreite M kostet beispielsweise aktuell 24,71 Euro statt 29,24 Euro UVP. Das entspricht 15 Prozent Rabatt beziehungsweise 4,53 Euro Ersparnis. Zum Zeitpunkt der Recherche kommt diese Variante bei Amazon auf 4,8 von fünf Sternen bei 286 Bewertungen; mehr als 50 Stück wurden laut Produktseite im vergangenen Monat gekauft.

Wer nicht auf ein bestimmtes Haus festgelegt ist, sollte deshalb ruhig Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff miteinander vergleichen.

Unser Fazit: Der Füller wählt diesmal nicht den Zauberer

Zum Schulstart finden wir die Harry-Potter-Edition besonders charmant. Sie kaufen schließlich kein Fanprodukt, das anschließend nur im Regal steht, sondern einen Füller, den Sie tatsächlich jeden Tag benutzen können.

Und die Auswahl macht fast genauso viel Spaß wie der Füller selbst: Gryffindor für die Mutigen, Slytherin für die Ehrgeizigen, Ravenclaw für kreative Wissbegierige und Hufflepuff für loyale Teamplayer.

Dass die LAMY x Harry Potter Füller bei Amazon bereits ab knapp 23 Euro erhältlich sind, macht die Edition zusätzlich zu einer schönen Geschenkidee zum Schulstart – für Kinder, Jugendliche, Studierende und natürlich erwachsene Harry-Potter-Fans.

Jetzt müssen Sie eigentlich nur noch entscheiden: Welches Hogwarts-Haus gehört in Ihre Federtasche?

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