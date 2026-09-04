Nur zum Schulstart: MacBook Pro mit M5 ist im Mega-Angebot

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Kurz vor dem Schul- und Unistart wird es bei Amazon noch einmal richtig interessant: Das Apple MacBook Pro mit M5 Chip, 16 GB Arbeitsspeicher und großzügiger 1-TB-SSD kostet aktuell nur 1.897,79 Euro statt 2.217,48 Euro UVP. Damit sparen Sie starke 319,69 Euro – ein Angebot, das vor allem dann spannend ist, wenn Sie für Schule, Studium oder Beruf ohnehin auf ein leistungsstarkes MacBook wechseln wollten.

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Notebook, Ladekabel, Unterlagen – und schon kann das neue Schul- oder Studienjahr beginnen. Wer allerdings ein Gerät sucht, das nicht nur für Mitschriften und Präsentationen gedacht ist, sondern auch anspruchsvollere Aufgaben bewältigen soll, landet schnell beim MacBook Pro.

Passend zum Schulstart ist uns jetzt bei Amazon ein besonders interessantes Modell aufgefallen: das 14,2 Zoll große Apple MacBook Pro mit M5 Chip in Space Schwarz.

Der Preis fällt dabei deutlich: 1.897,79 Euro statt 2.217,48 Euro UVP. Das entspricht 14 Prozent Rabatt beziehungsweise 319,69 Euro Ersparnis.

Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip © Apple

Über 300 Euro beim MacBook Pro sparen

Bei einem Notebook in dieser Preisklasse machen 14 Prozent einen spürbaren Unterschied. Statt mehr als 2.200 Euro werden aktuell knapp 1.898 Euro fällig.

Dafür bekommen Sie eine Ausstattung, die weit über klassische Office-Aufgaben hinausgeht: Im Inneren arbeitet Apples M5 Chip mit 10-Core CPU und 10-Core GPU. Dazu kommen 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher und eine 1 TB große SSD.

Gerade Letzteres gefällt uns für den langfristigen Einsatz. Wer über mehrere Jahre Dokumente, Fotos, Videos, Präsentationen und andere Dateien auf seinem MacBook sammelt, dürfte über den zusätzlichen Speicher froh sein.

Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip © Apple

Für Schule und Studium fast schon Luxus – aber mit Reserven für später

Natürlich braucht niemand ein MacBook Pro mit M5 Chip, um ein paar Notizen im Unterricht zu machen. Wer das Gerät allerdings auch fürs Studium, kreative Projekte, Bild- und Videobearbeitung, Programmierung oder später im Beruf einsetzen möchte, bekommt hier deutlich mehr Leistungsreserven.

Das 14,2 Zoll Liquid Retina XDR Display macht das MacBook gleichzeitig kompakt genug für Rucksack und Tasche, bietet aber eine angenehm große Arbeitsfläche.

Das Modell ist außerdem laut Produktbeschreibung für Apple Intelligence entwickelt. Wer ohnehin tief im Apple-Ökosystem steckt und beispielsweise bereits ein iPhone oder iPad verwendet, dürfte sich hier besonders schnell zu Hause fühlen.

Und Space Schwarz ist für uns ohnehin eine der schönsten Varianten des MacBook Pro: zurückhaltend, modern und etwas markanter als das klassische Silber.

Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip © Apple

Auch bei Amazon ist das Modell gefragt

Der Rabatt scheint nicht unbemerkt zu bleiben. Laut Amazon wurden mehr als 300 Exemplare im vergangenen Monat gekauft.

Zum Zeitpunkt unserer Recherche erreicht das MacBook Pro außerdem 4,7 von fünf Sternen bei 188 Bewertungen. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme der Amazon-Produktseite, zeigt aber, dass bereits eine größere Zahl an Käufern das Modell bewertet hat.

Unser Fazit: Zum Schulstart ein richtig spannender Apple-Deal

Knapp 1.900 Euro bleiben natürlich eine große Investition. Wer lediglich ein Gerät für Internet, Streaming und einfache Office-Aufgaben benötigt, muss nicht zwingend zum MacBook Pro greifen.

Wenn Sie allerdings ohnehin genau dieses leistungsstärkere Modell mit M5, 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD ins Auge gefasst haben, macht der aktuelle Rabatt einen erheblichen Unterschied.

319,69 Euro weniger als die angegebene UVP sind schließlich keine kleine Ersparnis. Gerade jetzt zum Schul- und Unistart könnte deshalb ein guter Zeitpunkt sein, den geplanten Notebook-Kauf vorzuziehen.

Wichtig: Ob das Angebot tatsächlich nur heute gilt, geht aus den von Ihnen übermittelten Amazon-Angaben nicht hervor. Deshalb würden wir "nur heute" erst dann in die Headline schreiben, wenn Amazon den Deal ausdrücklich als Tagesangebot kennzeichnet.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.