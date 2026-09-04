PS5-Controller günstiger: DualSense in Midnight Black

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Wer seine PS5-Ausstattung erweitern oder endlich einen zweiten Controller zu Hause haben möchte, sollte sich dieses Angebot ansehen: Den DualSense Wireless-Controller in Midnight Black gibt es bei Amazon aktuell für 64,52 Euro. Gegenüber der UVP sparen Sie damit 20 Prozent – und ein USB-Kabel für die Nutzung am PC ist ebenfalls dabei.

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Ein zweiter Controller gehört zu den Anschaffungen, die man gerne ein bisschen vor sich herschiebt. Schließlich funktioniert der eine ja noch. Spätestens wenn Freunde vorbeikommen, der Akku mitten im Spiel schlappmacht oder man auch am PC spielen möchte, sieht die Sache anders aus.

Genau deshalb finden wir dieses aktuelle Amazon-Angebot interessant: Der DualSense Wireless-Controller in Midnight Black inklusive USB-Kabel für PC kostet derzeit nur 64,52 Euro statt 80,66 Euro UVP.

Das entspricht einem Rabatt von 20 Prozent beziehungsweise einer Ersparnis von 16,14 Euro.

DualSense® Wireless-Controller – Midnight Black + USB-Kabel für PC © DualSense®

Midnight Black statt klassischem Weiß

Uns gefällt bei diesem Angebot vor allem die Farbe. Statt des klassischen weißen PS5-Looks kommt der DualSense komplett in Midnight Black daher. Das wirkt etwas zurückhaltender und dürfte besonders gut in ein dunkles Gaming-Setup passen.

Praktisch ist außerdem, dass bei diesem Angebot bereits ein USB-Kabel für den PC enthalten ist. Laut Produktangaben eignet sich der Controller für PlayStation 5, PC beziehungsweise Linux und Mac. Welche Funktionen auf der jeweiligen Plattform unterstützt werden, sollten Sie vor dem Kauf allerdings noch einmal in den aktuellen Kompatibilitätsangaben prüfen.

Warum sich ein zweiter PS5-Controller lohnt

Auch wenn Sie überwiegend alleine spielen, kann ein zweiter DualSense überraschend praktisch sein. Während ein Controller geladen wird, können Sie mit dem anderen weiterspielen. Und sobald Freunde oder Familie mitspielen möchten, müssen Sie nicht erst zusätzliches Zubehör besorgen.

Für PC-Gamer ist das Bundle ebenfalls interessant, weil das passende USB-Kabel bereits mitgeliefert wird. Wer ohnehin mit dem Gedanken gespielt hat, einen zusätzlichen DualSense zu kaufen, bekommt hier also ein ziemlich rundes Paket.

20 Prozent Rabatt bei Amazon

Der Preis macht das Angebot aktuell besonders attraktiv. Statt der angegebenen UVP von 80,66 Euro verlangt Amazon zum Zeitpunkt unserer Recherche 64,52 Euro.

Zusätzlich trägt das Angebot die Kennzeichnung "Amazons Tipp". Mehr als 300 Exemplare wurden laut Amazon im vergangenen Monat gekauft. Bei den Bewertungen kommt der Controller aktuell auf 4,4 von fünf Sternen bei 207 Rezensionen.

Natürlich können sich Preis und Verfügbarkeit gerade bei beliebten Gaming-Angeboten schnell ändern.

Unser Fazit: Ein guter Zeitpunkt für den zweiten Controller

Wenn Sie ohnehin einen zweiten PS5-Controller suchen oder Ihren bisherigen DualSense ergänzen möchten, würden wir bei diesem Angebot genauer hinschauen.

16,14 Euro Ersparnis, die elegante Midnight-Black-Optik und das bereits enthaltene USB-Kabel machen das Paket für 64,52 Euro interessant. Gerade als Reserve-Controller oder für gemeinsame Gaming-Abende ist der DualSense eines dieser Zubehörteile, bei denen man sich irgendwann fragt, warum man eigentlich so lange nur einen hatte.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.