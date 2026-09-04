Wie die Topmodels die 83. Filmfestspiele von Venedig erobern

Am Lido di Venezia herrscht wieder modischer Ausnahmezustand. Doch zwischen den Schauspiel-Stars sind es dieses Jahr vor allem die internationalen Topmodels, die alle Blicke auf sich ziehen und die Lagunenstadt in den wohl glamourösesten Laufsteg der Welt verwandeln.

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Die 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig (2. bis 12. September 2026) sind in vollem Gange. Doch während auf der Kinoleinwand vielversprechende Filme laufen und Hollywood-Größen wie George Clooney für ihr Lebenswerk gefeiert werden, spielt sich das wahre Spektakel abseits der Leinwand ab. Topmodels wie Kendall Jenner, Vittoria Ceretti und Alessandra Ambrosio ziehen in ihren spektakulären Looks alle Blicke auf sich und machen den Schauspielern ordentlich Konkurrenz. Doch warum tummeln sich eigentlich so viele Models auf einem Filmfestival?

Die spektakulärsten Model-Looks am Lido 2026

Kendall Jenner: Ein goldenes Vintage-Märchen

Kendall Jenner © WireImage

Kendall Jenner feierte ihre Premiere am roten Teppich in einem atemberaubenden, figurbetonten Vintage-Kleid von Giorgio Armani. Die mit goldenen Perlen bestickte und raffinierten floralen Details versehene Robe stammt aus der Herbst/Winter-Kollektion von 1995, dem Jahr, in dem Kendall geboren wurde. Im Blitzlichtgewitter schimmerte die Kardashian-Schwester wie eine moderne Glamour-Göttin.

Vittoria Ceretti: Dunkle Romantik

Vittoria Ceretti © WireImage

Das italienische Topmodel bewies in Venedig, dass klassische Eleganz unschlagbar bleibt. In einer schwarzen Couture-Robe von Giorgio Armani Privé zeigte sie sich von ihrer mondänsten Seite. Ein transparenter, mit funkelnden Kristallen verzierter Tüll-Einsatz am Dekolleté gab dem klassischen Design genau den richtigen, aufregenden modernen Twist.

Alessandra Ambrosio & Stella Maxwell

Emi Renata Sakamoto, Alessandra Ambrosio, Faretta Radic, Alana Lucio und Stella Maxwell © FilmMagic

Gleich mit einer ganzen "Model-Army" schlug Supermodel Alessandra Ambrosio auf. Zusammen mit Stella Maxwell, Faretta Radic, Alana Lucio und Emi Renata brachte sie verruchten Lingerie-Glamour nach Italien. Ambrosio glänzte in einer figurbetonten schwarzen Satin-Robe mit tief ausgeschnittenem Bustier und edlem Diamantschmuck. Die glamourösen Kleider stammten nicht etwa von unerschwinglichen Haute-Couture-Designern, sondern vom italienischen Dessous-Label Intimissimi.

Sydney Sweeney: Archival-Glamour

Sydney Sweeney © Getty Images for Armani Beauty

Streng genommen ist sie natürlich eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods, doch beim exklusiven Armani Beauty Dinner in Venedig trat Sydney Sweeney in ihrer Rolle als Markenbotschafterin auf und setzte auf einen atemberaubenden Vintage-Look: Sie trug eine elegante Robe aus der Herbst/Winter-Kollektion 2000 von Giorgio Armani.

Warum sind eigentlich so viele Topmodels auf einem Filmfestival?

Da stellt sich bei all den unglaublichen Outfits eine berechtigte Frage: Was machen Topmodels überhaupt auf einem Event, bei dem es primär um Filme geht?

Die Antwort ist ein Mix aus Marketing und Popkultur: Die Filmfestspiele von Venedig haben sich längst von einer reinen Kino-Veranstaltung zur Bühne für die globale Modeindustrie entwickelt. Der rote Teppich am Lido gilt als einer der prestigeträchtigsten und international sichtbarsten der Welt.

Große Mode- und Schmuckhäuser (wie Armani, Tom Ford oder Bulgari) fungieren oft als Sponsoren des Festivals oder nutzen das Blitzlichtgewitter, um ihre neuesten Kollektionen oder Archivausstücke einem Millionenpublikum zu präsentieren. Die Topmodels reisen als Markenbotschafterinnen und Musen dieser Häuser an. Während Schauspieler und Regisseure oft im Fokus der Filmkritik stehen, bringen die Supermodels genau das mit, was ein Festival auch braucht: Runway-Glamour, Viralität auf Social Media und eine Leichtigkeit. Die Models schlagen die Brücke zwischen dem Hollywood-Flair und der Fashion-Welt, indem sie den roten Teppich gewissermaßen demokratisieren und erlebbar machen.