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Hexenhafter Glamour

Gewagt: Nicole Kidman und Sandra Bullock lassen tief blicken

LR
von
Zwei elegant gekleidete Frauen posieren gemeinsam auf einem roten Teppich vor Holzhintergrund.
© WireImage
Bei der Premiere des lang erwarteten Kult-Sequels "Practical Magic 2" sorgten die Hollywood-Stars Nicole Kidman und Sandra Bullock für einen echten Hingucker. Mit ihren gewagten Glamour-Looks zogen sie alle Blicke auf sich und überließen dabei nur wenig der Fantasie.
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Die lang erwartete Fortsetzung "Practical Magic 2" feierte am 31. August in Los Angeles Premiere – und die Stars sorgten auf dem roten Teppich für jede Menge Glamour. Besonders die beiden Film-Schwestern Nicole Kidman und Sandra Bullock heizten ihren Fans in ihren atemberaubenden Looks ordentlich ein und sorgten für einen absoluten Wow-Auftritt.

Nicole Kidman: Magischer Auftritt im "Naked Dress"

Frau in schwarzem Spitzenkleid posiert auf einem Premiere-Event vor einem hölzernen Hintergrund.
© WireImage

Nicole Kidman (59) wusste am Montag in Los Angeles ganz genau, wie sie die Kameras auf sich zieht. Die Oscar-Preisträgerin erschien in einem aufregenden Transparent-Kleid, das ihre Traumfigur perfekt in Szene setzte. Dabei handelt es sich um eine Haute-Couture-Maßanfertigung von Atelier Versace. Das Besondere daran: Es war der allererste offizielle Look, den der neue Versace-Kreativdirektor Pieter Mulier (zuvor bei Alaïa) für das Luxushaus entworfen hat.

Die durchsichtige Makramee-Spitze ließ strategisch tief blicken und enthüllte einen High-Waist-Slip. Ein extrem tiefer Ausschnitt verlieh dem ohnehin schon gewagten Look eine Extraportion Sexappeal. Beim Make-up setzte sie passend zum Hexen-Thema von Practical Magic 2 auf „Sultry Gothic Glam“: Dunkle, rauchige Smoky-Eyes, stark betonte Augenbrauen und dazu als sanfter Kontrast ein glänzender Nude-Lippenstift. Ihre blonde Mähne fiel in langen, lockeren Wellen elegant über ihre Schultern.

Sandra Bullock sorgt für Schnappatmung

Frau in elegantem, schwarzen Abendkleid steht auf rotem Teppich vor Holzwand mit Pflanzen.
© Variety via Getty Images

Wer dachte, nur Nicole könnte an diesem Abend alle Blicke auf sich ziehen, hat die Rechnung ohne Sandra Bullock (62) gemacht. Ihre Film-Schwester stand ihr in nichts nach und entschied sich für ein aufregendes Dekolleté. Bullock schritt in einer dramatischen, bodenlangen Maßanfertigung aus schwarzem Samt von Louis Vuitton über den roten Teppich.

Das absolute Highlight des Designs von Kreativdirektor Nicolas Ghesquière: Ein extrem tiefer, mit transparentem Stoff unterlegter Cut-out, der tief blicken ließ. Eingerahmt wurde der verführerische Ausschnitt von einem großen, spitzen weißen Kragen, eine Mischung aus klassischer Eleganz und dunklem Gothic-Chic. Zusammen mit ihrem mühelosen, welligen Hair-Styling war Sandras Auftritt einfach atemberaubend.

Ein magisches Comeback

Vier Frauen posieren elegant gekleidet auf dem roten Teppich vor Holzwand und großen Buchstaben.
© Variety via Getty Images

Dass die Chemie zwischen den beiden Hollywood-Größen auch fast drei Jahrzehnte nach dem ersten Film von 1998 noch immer stimmt, war auf dem Event nicht zu übersehen. Vertraut, händchenhaltend und bestens gelaunt machten die beiden einen glücklichen Eindruck. In Practical Magic 2 kehren die Owens-Schwestern rund 25 Jahre nach den Ereignissen des Originals auf die Leinwand zurück. Frischen Wind bekommt der Hexen-Zirkel dabei von den Jungschauspielerinnen Joey King und Maisie Williams, die im Film Sallys Töchter spielen.

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