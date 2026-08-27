Holy Chic! Der Papst landet auf der Best-Dressed-Liste der "Vanity Fair"

Warum das Oberhaupt der katholischen Kirche die Modewelt auf den Kopf stellt und neben Hollywood-Stars auf der begehrtesten Fashion-Liste des Jahres 2026 glänzt.

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Papst Leo XIV. hat das scheinbar Unmögliche geschafft und den Vatikan in einen Fashion-Hotspot verwandelt. Das renommierte US-Magazin Vanity Fair hat den Pontifex in seine legendäre Best-Dressed-Liste 2026 aufgenommen. Seine Kategorie? Natürlich „The Originals“, reserviert für jene seltenen Stil-Ikonen, die mit völlig unverwechselbaren und innovativen Looks überraschen.

Vom Petersdom auf den Fashion-Olymp

© Mondadori Portfolio via Getty Im

Wer an päpstliche Gewänder denkt, hat oft schwere Brokatstoffe und historische Formalität vor Augen. Doch Papst Leo XIV. bricht mit den Erwartungen und bringt eine himmlische Lässigkeit in die heiligen Hallen. Sein Signature-Look? Die makellos cremefarbene Soutane, raffiniert kombiniert mit coolen Nike-Sneakern und einer lässigen Baseballkappe.

Die Vanity Fair lobt genau diesen unkonventionellen Stil. Schon als "Father Bob" habe er es verstanden, seine schlichte Soutane "zu himmlischen Höhen" zu bringen, heißt es in der Begründung. Die Modeexperten feiern seinen Look als Ausdruck der großen „amerikanischen Tradition der Sportswear“ und bescheinigen dem Kirchenoberhaupt einen erfrischenden „Sinn für ironische Lässigkeit".

In bester Gesellschaft: Der Papst neben Rosalía und Spike Lee

In der Kategorie "The Originals" teilt sich Papst Leo das Rampenlicht nicht etwa mit anderen Geistlichen, sondern mit den Stars der Popkultur. Neben ihm glänzen Musik-Ikonen wie Björk und Rosalía, Kult-Regisseur Spike Lee und die US-Eiskunstläuferin Alysa Liu. Dass der Papst in diesem hippen Umfeld mithalten kann, beweist: Wahrer Stil kennt keine Grenzen und schon gar keine Berufskleidung.

Nicht der erste Ausflug in die Modewelt

© SOPA Images/LightRocket via Gett

Für Mode-Insider kommt der Hype um den modischen Papst keinesfalls aus dem Nichts. Er ist bereits ein Fashion-Wiederholungstäter: Schon im Dezember 2025 kürte ihn die Vogue zu einem der 55 bestgekleideten Menschen des Jahres. Und auch die New York Times überschlug sich mit Lob für die perfekte Symbiose aus traditionellen liturgischen Gewändern, wie der historischen, von ihm zurückgebrachten roten päpstlichen Mozzetta, und seinem unerwartet lässigen Streetstyle.