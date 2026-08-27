Joey King läutet auf dem Red Carpet eine neue Naked-Dress-Ära ein

Naked Dresses kennen wir eigentlich als sexy, schwarz und ziemlich freizügig. Joey King zeigt bei der London-Premiere von "Practical Magic 2" jetzt eine ganz andere Version des Trends und macht Lust auf eine romantischere Ära des Transparent-Looks.

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Bei der Europapremiere von "Practical Magic 2" in London war die Fashion-Konkurrenz groß: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Maisie Williams und Joey King sorgten allesamt für spektakuläre Red-Carpet-Momente. Doch bei Joey King lohnt sich der zweite Blick. Denn die Schauspielerin erschien in einem komplett transparenten, buttergelben Miu-Miu-Dress und könnte damit einen neuen Twist beim Naked Dress eingeläutet haben.

Naked Dress, aber plötzlich lieblich

Das Kleid ist eine maßgeschneiderte Miu-Miu-Kreation in einem zarten Buttergelb. Über das transparente, fließende Kleid verteilen sich weiße florale Applikationen, die dem Look fast etwas Märchenhaftes verleihen. Darunter trägt King ein farblich abgestimmtes gelbes Unterwäsche-Set sowie passende Riemchen-Heels. Ihr rotes, welliges Haar verstärkt den romantischen Kontrast zum transparenten Kleid zusätzlich.Und genau hier wird es interessant: Während Naked Dresses auf dem roten Teppich bisher häufig mit schwarzer Spitze, minimalen Stoffen oder einem bewusst provokanten Look verbunden wurden, wirkt Joey Kings Variante fast verträumt. Statt "sexy und edgy" heißt es plötzlich: romantisch, verspielt und ein bisschen märchenhaft.

Hat das Naked Dress jetzt eine neue Richtung?

Joey King bei der "Practical Magic 2" Premiere in London, England. © WireImage

Vielleicht. Denn der transparente Look selbst ist längst kein neuer Trend mehr. Was sich gerade verändert, ist die Art, wie er interpretiert wird. Joey King zeigt, dass ein Naked Dress nicht zwingend nach Club-Look oder 90s-Supermodel im Grunge-Style aussehen muss. Mit einer soften Farbe, floralen Details und einer fast feenhaften Silhouette wird aus dem einst provokanten Trend plötzlich ein ziemlich süßer Red-Carpet-Look. Und ehrlich gesagt: Wir sind dafür.

Der Film hinter dem Look

© Warner Bros.

King war in London natürlich nicht nur für den Fashion-Moment. Sie gehört zum Cast von "Practical Magic 2", der Fortsetzung des Kultfilms "Practical Magic" von 1998. Im zweiten Teil kehren Sandra Bullock und Nicole Kidman als Schwestern Sally und Gillian Owens zurück. Neu mit dabei sind unter anderem Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña und Lee Pace. Die Geschichte führt erneut in die magische Welt der Owens-Familie und dreht sich um einen dunklen Fluch, der die Familie bedroht.

Kinostart im September

Auf den Film müssen Fans zum Glück nicht mehr lange warten: "Practical Magic 2" startet am 10. September in den heimischen Kinos.