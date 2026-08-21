Barfuß auf dem Red Carpet? Margaret Qualley taucht im skurrilen Chanel-Look auf

Barfuß auf dem roten Teppich? Margaret Qualley sorgt bei der London-Premiere von "The Dog Stars" mit einem skurrilen Chanel-Schuh für Aufsehen. Das ungewöhnliche Modell wurde schon auf dem Runway kontrovers diskutiert.

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Was soll das denn sein? Bei der London-Premiere von "The Dog Stars" erschien Margaret Qualley in einem Chanel-Look, der vor allem wegen ihrer Schuhe für Gesprächsstoff sorgte. Statt klassischer Sandalen oder High Heels trug die Schauspielerin einen beinahe schuhlosen Look und genau dieses Modell hatte bereits auf dem Runway für gespaltene Reaktionen gesorgt.

"The Dog Stars"-Premiere: Margaret Qualley sorgt mit Schuhwahl für Staunen

Margaret Qualley ist bekannt für mutige Fashion-Momente – doch bei der Premiere ihres neuen Films "The Dog Stars" in London dürfte ihr Schuhwerk selbst eingefleischte Fashion-Fans überrascht haben. Die Schauspielerin erschien in einem schwarzen Chanel-Kleid mit kurzem Fransenbesatz, dazu kombinierte sie die ungewöhnlichen sogenannten "Barefoot Sandals" des französischen Modehauses. Das Kuriose: Die Schuhe bestehen im Grunde nur aus einer kleinen Fersenpartie und feinen Riemen. Fußsohlen und Zehen bleiben komplett frei – wodurch der Eindruck entsteht, Qualley würde beinahe barfuß über den roten Teppich laufen.

Ein Schuh, bei dem man zweimal hinschauen muss

Margaret Qualley bei Weltpremiere von "The Dog Stars" in London, England. (Alan Chapman/Dave Benett/WireImage) © Alan Chapman/Dave Benett/WireIma

Das ungewöhnliche Design stammt aus Chanels Resort-2027-Kollektion, die Kreativdirektor Matthieu Blazy im April in Biarritz präsentierte. Die Kollektion war stark von der Küste, dem Meer und der Geschichte des Hauses mit Biarritz geprägt. Genau in diesem Kontext tauchten auch die skurrilen "Non-Shoes" auf. Schon beim Runway sorgten die Modelle für Diskussionen. Einige Fashion-Expert feierten die Idee als witzige, avantgardistische Interpretation von Schuhen, andere fragten sich vor allem: Wo ist eigentlich der Rest des Schuhs? Vogue selbst widmete dem Modell eine Diskussion unter Redakteur, die sich uneinig darüber waren, ob die Schuhe genial oder schlicht völlig unpraktisch sind. Auch online gingen die Meinungen auseinander. Zwischen Begeisterung und blanker Verwirrung war alles dabei, vor allem die Frage nach dem praktischen Nutzen beschäftigte die Community.

Jetzt schafft es der Runway-Schuh auf den roten Teppich

Margaret Qualley bei Weltpremiere von "The Dog Stars" in London, England. (Lia Toby/Getty Images) © Getty Images

Dass ausgerechnet Qualley das Modell als Erste auf dem roten Teppich präsentiert, passt durchaus zu ihrem Mode-Image. Die Schauspielerin ist seit Jahren Markenbotschafterin von Chanel und hatte damit offenbar direkten Zugang zu einem der ungewöhnlichsten Designs aus Blazys erster Chanel-Resort-Kollektion. Und natürlich ist der Look auch eine kleine Mutprobe: Auf einem echten roten Teppich mit Asphalt und Beton wirken die "Barfuß-Schuhe" gleich noch etwas absurder als auf dem für die Show inszenierten Sandboden in Biarritz.

Darum geht es in "The Dog Stars"

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Qualley war in London nicht nur für einen Fashion-Moment unterwegs. Sie promotete ihren neuen Film "The Dog Stars", einen postapokalyptischen Thriller von Regie-Legende Ridley Scott. Die Geschichte spielt in einer Welt, in der eine Pandemie einen Großteil der Menschheit ausgelöscht hat. Der junge Pilot Hig, gespielt von Jacob Elordi, lebt gemeinsam mit dem Survival-Experten Bangley (Josh Brolin) weitgehend isoliert. Eine mysteriöse Funksendung bringt Hig schließlich dazu, seine sichere Umgebung zu verlassen und nach möglichen Überlebenden und einer Zukunftsperspektive zu suchen. Qualley spielt Cima, eine Frau, die in Higs neue Suche hineinspielt. Neben Qualley, Elordi und Brolin gehören unter anderem Guy Pearce, Allison Janney und Benedict Wong zum Ensemble. Der Film basiert auf dem Roman von Peter Heller und kommt Ende August international in die Kinos.

Skurriler Schuh oder Genialität?

Fest steht: Margaret Qualley hat mit ihrem Chanel-Look genau das geschafft, was Mode manchmal soll: Eine Reaktion provozieren. Ob man die beinahe schuhlose Sandale nun als avantgardistischen Fashion-Moment oder als völlig unnötige Erfindung betrachtet, bleibt wohl Geschmackssache.