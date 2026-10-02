Gwyneth Paltrows Tochter Apple feiert Laufstegdebüt & alle reden über ihre Schuhe

Apple Martin tritt immer mehr in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Gwyneth Paltrow. Jetzt feierte die 22-Jährige bei der Paris Fashion Week ihr Laufstegdebüt – doch vor allem ein Detail ihres Looks sorgte für Aufsehen.

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Die Paris Fashion Week ist in vollem Gange und sorgt täglich für neue Fashion-Momente. Zwischen internationalen Supermodels, Hollywood-Stars und großen Designer-Debüts war es diesmal allerdings ein berühmter Nachwuchs, der die Aufmerksamkeit auf sich zog: Apple Martin, die Tochter von Gwyneth Paltrow und Coldplay-Frontmann Chris Martin, lief erstmals über den Laufsteg.

Die 22-Jährige gab ihr Runway-Debüt bei der Chloé-Show in Paris und bewies dabei, dass sie sich im Modezirkus längst nicht mehr nur als prominenter Gast wohlfühlt. In einem romantischen weißen Look präsentierte sie die neue Kollektion des französischen Modehauses – und zog dabei vor allem mit ihren außergewöhnlichen Schuhen die Blicke auf sich.

Apple Martin läuft erstmals für Chloé

Apple Martin bei der Chloé Frühjahr/Sommer 2027 Show © Getty Images

Für ihren ersten großen Laufsteg-Auftritt trug Apple einen für Chloé typisch verspielten Look. Das weiße, luftige Kleid kombinierte romantische Details mit der charakteristischen Boho-Ästhetik des Hauses. Während das Outfit selbst bereits für Aufmerksamkeit sorgte, wanderte der Blick bei vielen Fashion-Fans schnell nach unten.

Apple Martin bei der Chloé Frühjahr/Sommer 2027 Show © Getty Images

Denn an ihren Füßen trug Apple extrem hohe Plateau-Schuhe mit massiver Holzsohle. Die klobigen Heels bildeten einen auffälligen Kontrast zum weißen Kleid und machten den Look deutlich weniger mädchenhaft.

Und wer schon einmal versucht hat, auf derart hohen Plateaus auch nur ein paar Meter zu gehen, dürfte Apples Runway-Debüt gleich noch etwas beeindruckender finden.

Chloé Frühjahr/Sommer 2027 Kollektion 1 / 6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images

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Die auffälligen Plateaus passen zu einem Trend, der sich bei den aktuellen Fashion Weeks immer deutlicher abzeichnet: Nach Jahren von minimalistischen Kitten Heels, Ballerinas und Loafern werden Schuhe wieder zum echten Statement.

Chloé setzt dabei weiterhin auf den 70er-Jahre-Look, der unter Kreativdirektorin Chemena Kamali zum Markenzeichen des Hauses geworden ist. Hohe Holzplateaus, fließende Kleider, Spitze und romantische Silhouetten erinnern an den Boho-Glamour der Siebziger – allerdings in einer modernen Version.

Apple Martins Look zeigt dabei perfekt, wie der Trend funktioniert: Je romantischer und leichter das Kleid, desto massiver darf der Schuh darunter ausfallen.