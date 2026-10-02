Dopamin Dressing ist tot! Dieser Farbtrend ist laut Fashion Week bald ÜBERALL

Pastell ist zurück und zwar in einer deutlich softeren Version. Bei der Paris Fashion Week zeigen die Designerinnen gerade, welche Farben im kommenden Frühjahr den Ton angeben könnten.

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Paris ist gerade mitten im Fashion-Week-Fieber und während auf den Laufstegen normalerweise vor allem die Schnitte für Gesprächsstoff sorgen, fällt diese Saison auch die ungewöhnlich zarte Farbpalette auf. Statt nur knalliger Statement-Farben tauchen plötzlich wieder pudrige Töne auf: Rosa, Mintgrün, Buttergelb und verwaschene Blau-Nuancen.

Besonders bei Chloé war gestern zu sehen, wie romantisch diese Farbwelt aussehen kann. Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 von Chemena Kamali setzt neben viel Schwarz und Weiß auf gedeckte Pastelltöne und sonnengebleichte Farben. Auch bei Isabel Marant ging es bei der aktuellen Frühjahr/Sommer-2027-Show in Paris um eine weichere, sonnengebleichte Farbwelt. Kim Bekker ließ sich für die Kollektion von Los Angeles und Fotografien aus den 1960er-Jahren inspirieren – entsprechend entspannt und ausgewaschen wirken die Farben.

1. Pastellrosa

PFW - Isabel Marant Runway A model walks the runway during the Balmain Womenswear Spring/Summer 2027 show as part of Paris Fashion Week on September 30, 2026 in Paris, France. Photo by Alain-Gil Gonzalez/ABACAPRESS.COM Paris France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: xGonzalezxAlain-Gil/ABACAx © IMAGO/ABACAPRESS

Rosa bekommt für 2027 ein ziemlich großes Comeback, allerdings nicht als knalliges Barbie-Pink. Gemeint ist ein gedämpftes, fast pudriges Rosa, das eher an Blütenblätter als an Neon erinnert. Chloé kombinierte den Ton unter anderem mit seinen romantischen Silhouetten und zeigte damit, dass Pastellrosa auch erwachsener und weniger "Girly" funktionieren kann. So tragen wir die Farbe: Rosa mit Weiß, Creme oder Denim oder als kompletten Look, wenn es etwas mehr Statement sein darf.

2. Mintgrün

Paris Fashion Week: CHLOÉ © IMAGO/MAXPPP

Noch spannender wird es bei Mintgrün. Der kühle, helle Grünton wirkt beinahe wie ein Farbtupfer aus einer Eiscreme-Vitrine. Die Pastellrichtung zieht sich bereits durch mehrere aktuelle Runway-Beobachtungen. Auch Chloé setzt für Frühjahr 2027 auf eine deutlich weichere Farbwelt. Besonders schön wirkt Mint übrigens mit Hellblau. Statt klassischem Color Blocking entsteht dadurch ein sehr softer, fast aquarellartiger Look.

3. Buttergelb

PFW - Isabel Marant © IMAGO/ABACAPRESS

Buttergelb ist eigentlich kein völlig neuer Trend, aber die Farbe bleibt uns offenbar erhalten. Chloé zeigte den warmen, cremigen Gelbton ebenfalls in der neuen Kollektion. Der Vorteil: Buttergelb ist wesentlich unkomplizierter als Sonnengelb. Es funktioniert mit Weiß, Beige und Braun genauso wie mit anderen Pastelltönen. Wer also im vergangenen Jahr bereits ein buttergelbes Teil gekauft hat, muss es keineswegs aussortieren.

4. Peach Fuzz & verwaschene Pfirsichtöne

Paris Fashion Week: CHLOÉ © IMAGO/MAXPPP

Chloé bringt außerdem zarte Pfirsichnuancen ins Spiel. Die Farbe liegt irgendwo zwischen Pastellorange, Rosa und Apricot und wirkt dadurch weniger süß als klassisches Pastellrosa. Zusammen mit Creme, Weiß oder einem blassen Blau entsteht genau diese "French Girl im Frühling"-Farbpalette, die aktuell auf den Laufstegen auffällt.

5. Hellblau

PFW - Dior © IMAGO/ABACAPRESS

Auch Hellblau bekommt seinen großen Auftritt und wird besonders interessant, wenn es nicht alleine getragen wird. Die Kombination aus Hellblau + Mintgrün + Rosa wirkt überraschend harmonisch und gibt der klassischen Pastellpalette einen moderneren Twist. Auch bei Dior war in der aktuellen Frühjahr/Sommer-2027-Kollektion bereits eine ausgesprochen helle Farbwelt mit zarten Blau- und Pinktönen zu sehen.

Pastell statt Knallfarbe?

Wenn man die bisherigen Laufstegbilder aus Mailand und Paris betrachtet, zeichnet sich damit eine ziemlich klare Richtung ab: Nach Jahren von kräftigem Rot, Fuchsia und anderen Statement-Farben wird es wieder softer. Auch Fashion-Analysen zur Saison 2027 beobachten bereits einen Trend zu sanfteren Pastelltönen.