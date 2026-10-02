Familiendrama in Paris: Kommen Brooklyn & Nicola zu Victoria Beckhams Show?

Ganz Paris schaut heute Abend nicht nur auf die Mode: Victoria Beckham präsentiert am Freitag ihre neue Kollektion bei der Paris Fashion Week. Doch die spannendste Frage spielt sich wohl abseits des Laufstegs ab. Denn ihr entfremdeter Sohn Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola Peltz sind ebenfalls in der Stadt – und zeigten sich erst Donnerstagabend gemeinsam bei der glamourösen Messika-Show. Tauchen die beiden heute tatsächlich bei Victoria auf?

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Paris ist dieser Tage fest in der Hand der Fashion Week – und mittendrin befinden sich ausgerechnet gleich mehrere Mitglieder der Familie Beckham. Brooklyn Beckham und Nicola Peltz machten am Donnerstagabend einen glamourösen Auftritt beim Haute-Joaillerie-Event von Messika im Grand Palais. Hand in Hand posierte das Paar für die Fotografen und nahm anschließend in der Front Row Platz.

Und genau dieser Auftritt sorgt nun für besonders viel Aufmerksamkeit. Denn nur einen Tag später steht der wohl wichtigste Termin für Brooklyns Mutter an: Victoria Beckham präsentiert am heutigen Freitag um 20 Uhr ihre neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 in Paris.

Der Beckham-Clan versammelte sich früher in der ersten Reihe der Victoria Beckham Fashion Show. © Gareth Cattermole/Getty Images

Früher saß die ganze Familie in der Front Row

Victorias Fashion Shows waren über Jahre fast so etwas wie ein Familientreffen der Beckhams. David Beckham und die Kinder saßen regelmäßig geschlossen in der ersten Reihe, auch Brooklyn und Nicola unterstützten die Designerin bei ihren früheren Paris-Shows.

Dieses Mal könnte das Bild allerdings völlig anders aussehen. Zwischen Brooklyn und seiner Familie herrscht seit Monaten ein öffentlich ausgetragener Streit. Im Jänner machte der 27-Jährige die Spannungen erstmals selbst unmissverständlich öffentlich und erhob in einem ausführlichen Instagram-Statement schwere Vorwürfe gegen seine Eltern. Unter anderem erklärte er damals, dass er derzeit keine Versöhnung mit seiner Familie wolle. David und Victoria äußerten sich zu Brooklyns konkreten Anschuldigungen bislang nicht öffentlich.

Seither fehlten Brooklyn und Nicola bei mehreren großen Familienmomenten.

Alle Beckhams sind plötzlich in Paris

Umso brisanter ist, dass sich Brooklyn und Nicola ausgerechnet während Victorias Fashion Week in Paris aufhalten. Mehr noch: Laut britischen Medien trennten Brooklyn und seinen Bruder Romeo am Donnerstagabend zeitweise nur wenige hundert Meter. Während Brooklyn und Nicola bei Messika im Grand Palais feierten, soll Romeo bei einem Event im Plaza Athénée gewesen sein. Zu einem Aufeinandertreffen kam es offenbar nicht.

Dass Brooklyn Paris also bewusst meidet, kann man diesmal nicht behaupten. Er ist da, Nicola ist an seiner Seite – und Victorias Show findet nur wenige Stunden später statt.

Brooklyn Peltz Beckham & Nicola Peltz Beckham bei der Messika-Show in Paris © Getty Images

Tauchen Brooklyn und Nicola heute Abend wirklich auf?

Genau deshalb dürfte der Blick heute Abend mindestens genauso häufig auf die Front Row wie auf den Laufsteg wandern. Eine Teilnahme von Brooklyn und Nicola wurde bislang nicht angekündigt. Britische Medien gehen angesichts des weiterhin angespannten Verhältnisses vielmehr davon aus, dass das Paar der Show fernbleiben könnte.

Sollten sie überraschend erscheinen, wäre es wohl der bislang deutlichste öffentliche Hinweis auf eine mögliche Annäherung. Bleiben die beiden dagegen weg, obwohl sie sich gleichzeitig in Paris befinden, dürfte ihre Abwesenheit kaum zu übersehen sein.

Für Victoria Beckham wird es heute Abend also nicht nur modisch spannend. Die große Frage der Paris Fashion Week lautet plötzlich: Wer sitzt bei den Beckhams in der ersten Reihe – und vor allem, wer nicht?