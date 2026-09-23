Tiefer Ausschnitt & Händchenhalten: Prinzessin Kate sorgt mit Tom Cruise für Aufsehen

Bei der Weltpremiere von "Digger" wurde Prinzessin Kate selbst zum größten Star des Abends. Im spektakulären lila Chiffonkleid zog sie alle Blicke auf sich – und teilte gleich mit zwei berühmten Herren Flirt-Momente.

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So glamourös hat man Prinzessin Kate lange nicht gesehen: Gemeinsam mit Prinz William besuchte die 44-Jährige die Weltpremiere von Tom Cruises neuem Film "Digger" im Londoner Leicester Square. Auf dem roten Teppich verwandelte sich die Princess of Wales dabei selbst in einen Hollywoodstar.

Kate begeistert im lila Chiffonkleid

Für ihren seltenen Premierenauftritt wählte Kate eine bodenlange Robe ihrer Lieblingsdesignerin Jenny Packham. Das Kleid aus fließendem Chiffon bestach durch eine plissierte Silhouette, voluminöse Ärmel und ein für royale Verhältnisse überraschend tiefes Dekolleté. Der kräftige Lilaton verlieh dem Look zusätzliche Dramatik und ließ Kate wie eine moderne Märchenprinzessin wirken.

Komplettiert wurde das Outfit mit gleich mehreren historischen Schmuckstücken. An Kates Hals funkelte die Amethyst-Sautoir-Kette der Queen Mum mit ihrem herzförmigen Anhänger. Das mehr als 100 Jahre alte Schmuckstück war zuletzt 2012 von Königin Camilla bei der "Skyfall"-Premiere getragen worden. Dazu kombinierte Kate Ohrringe, die einst Prinzessin Diana gehörten.

© Getty Images for Warner Bros.

Händchenhalten mit Tom Cruise

Für besonderes Aufsehen sorgte ein kurzer Moment mit Tom Cruise. Der Schauspieler reichte Kate galant die Hand und half ihr, in ihrem bodenlangen Kleid eine Treppe hinunterzugehen. Für einige Sekunden spazierten die beiden Hand in Hand – während Prinz William neben ihnen ging.

Ein süßer Anblick, der sofort Erinnerungen an die "Top Gun: Maverick"-Premiere im Jahr 2022 weckte. Schon damals zeigte sich Cruise von seiner besonders charmanten Seite und bot der Prinzessin beim Treppensteigen seine Hilfe an.

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Auch David Beckham bringt Kate zum Strahlen

Tom Cruise blieb an diesem Abend jedoch nicht der einzige berühmte Mann, mit dem Kate einen auffallend herzlichen Moment teilte. Auch David Beckham suchte das Gespräch mit der Prinzessin. Die beiden plauderten miteinander, tauschten vielsagende Blicke aus und mussten immer wieder schmunzeln.

Der kleine Red-Carpet-"Flirt" war selbstverständlich völlig harmlos: Sowohl Prinz William als auch Beckhams Söhne Romeo und Cruz standen während der Begegnung direkt daneben. Vielmehr zeigten die Aufnahmen, wie vertraut und ungezwungen Kate mittlerweile selbst unter den größten Hollywood- und Sportstars auftritt.

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Kate wird zum Star der Premiere

Die Premiere fand im Rahmen der Royal Film Performance statt und unterstützte die britische Film and TV Charity. Neben Tom Cruise und David Beckham traf das royale Paar auch Regisseur Alejandro G. Iñárritu sowie die Darsteller Sandra Hüller, Riz Ahmed, Jesse Plemons und John Goodman.

Doch auch an diesem Abend bewies die Prinzessin einmal mehr: Wenn Kate einen roten Teppich betritt, werden selbst Hollywoodstars kurz zu Nebendarstellern.